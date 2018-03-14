 МИД Британии предупредил соотечественников о возможном росте антибританских настроений в РФ

Об этом говорится в памятке министерства иностранных дел Великобритании для путешественников, сообщает Цензор.НЕТ.
Памятка обновлена 14 марта. В ней говорится, что британцам в России стоит оставаться начеку и воздерживаться от участия в массовых акциях и демонстрациях, а также не обсуждать политические вопросы.
В посольстве Великобритании в России отмечают, что пока не заметили никаких трудностей или опасностей, которые могут грозить британским туристам, но они не исключены.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
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А потом на Ладу феКалину. И делаем вывод, насколько Рашка отстала от Британии в развитии...
Поехал редактор ПиМ в зарубежный отпуск на пару дней. Отдохнуть от всех этих страстей, интриг, горячих тем и путинских затей.
В Великобританию, ага.
Короче, раз уж реклама ботокса, текущая из телевизора, всё равно портит мне завтрак в кафе, давайте по ходу поразмыслим над тем, чем попытка убийства Скрипаля отличается от предыдущих.
Что-то не так
Пытались ли российские спецслужбы ранее убивать своих бывших сограждан на британской территории? Безусловно. Как минимум - Александра Литвиненко. Как максимум - четырнадцать человек, в первую очередь - круг Бориса Березовского.
Однако этот случай примечателен вдвойне.
Во-первых, убийство Скрипаля не удалось. И он, и его дочь остались в живых. Впрочем, если приведённое в британских медиа (в основном со ссылкой на советского химика Вила Мирзоянова и его давнюю статью «Отравленная политика») описание отравляющего вещества корректно, то, вероятно, они ещё нескоро оправятся - если оправятся вообще. Впрочем, возможно, превращение их в «овощей» рассматривалось допустимым исходом операции. В конечном итоге судьба Скрипаля - спецслужбиста-перебежчика, сдавшего российские секреты британцам - должна была стать пугающим примером для остальных. Не всегда это подразумевает смерть.
Во-вторых, пострадало стороннее лицо - сотрудник правоохранительных органов. Осматривавший места, посещённые Скрипалём, полицейский по имени Ник Бейли также отравился и впал в кому. А это уже значит, что что-то пошло вразрез с обычным сценарием.
Агент, использованный для отравления, оказался достаточно заметным и долгоживущим, чтобы «накрыть» ещё и других лиц уже через некоторый промежуток времени после отравления Скрипаля. А, значит, и достаточно долгоживущим и заметным для того, чтобы следователи успели снять образцы. При этом он оказался ещё и достаточно редким, чтобы быть уверенно идентифицированным и связанным с Россией.
Напомним, год назад в Малайзии погиб старший брат нынешнего лидера КНДР - Ким Чен Нам. Беднягу отравили в аэропорту, просто бросив ему в лицо платок с VX-ом. Погиб по пути в больницу. Не спасло даже то, что зная, что могут покушаться, и примерно подозревая, как, таскал с собой ампулы с антидотом (атропином) и успел просигнализировать, как именно его спасать.
VX, также будучи нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом, считается менее токсичным, чем вещества группы «Новичок» (опять-таки, если верить Мирзаянову). И значительно более распространённым. Тем не менее, его хватило.
Зачем было использовать уникальный яд там, где хватает более распространённого?
Автор этих строк - сторонник бритвы Хэнлона. «Не пытайтесь объяснить умыслом то, что объясняется глупостью». Агенты лажают. Операции проваливаются. Всем порою гадят на головы чёрные лебеди.
Но проблема в том, что этот лебедь изначально выглядит так, как будто его на Лубянке гуталином красили, отловив на Чистых прудах. Такое впечатление, что операция создавалась под разоблачение. Даже если бы жертвы погибли - след в этот раз привёл бы в Москву быстрее и надёжнее, чем в деле Литвиненко с полонием в чае. Можно было ещё визитку оставить.
Зачем
Опять-таки, можно было предсказать, что политические последствия для России будут тяжёлыми.
На дворе не вторая половина 2000-х, когда можно было сначала травить Литвиненко полонием, а потом демонстративно проводить его убийцу в парламент под всеобщее офонарение. Положение России сейчас более шаткое. Как результат - Великобритания в спайке с партнёрами по НАТО предлагает целый ряд болезненных «ответок». Перечислим возможные (версия The Guardian, перевод и комментарии российской службы «Радио Свобода»):
10. Выдворение дипломатов (вплоть до посла РФ) - Россия ответит тем же, и отношения будут фактически заморожены. Этот возможный шаг британских властей The Guardian считает наиболее умеренной опцией.
9. Отзыв вещательной лицензии у телеканала RT. Об этом много говорили в понедельник в британском парламенте.
8. Бойкот Чемпионата мира по футболу официальными лицами и попытка добиться солидарности со стороны стран ЕС. О возможности неучастия самой сборной Англии в чемпионате не упоминается.
7. Принятие поправок к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Поправки эти, естественно, могут быть разной степени жёсткости. Пока что речь идёт главным образом о принятии аналога «закона Магнитского».
6. Заморозка активов российских олигархов, которые не смогут доказать происхождение своих средств. «Это может быть рискованным с правовой точки зрения и затронет не только друзей, но и оппонентов Путина», - лаконично констатирует газета.
5. Попытка убедить ЕС ужесточить санкции против России. The Guardian довольно скептически оценивает шансы этой попытки на успех.
4. Наращивание мощи НАТО у границ с Россией. Речь идёт, в том числе, и об укреплении сотрудничества с Украиной вплоть до предоставления ей Плана действий по вступлению в союз.
3. Обозначение России как государства-спонсора терроризма. Это серьёзный шаг, автоматически влекущий за собой серьёзные санкции, в том числе ограничения в торговле.
2. Отключение российских банков от системы SWIFT. По оценке The Guardian, в России, в принципе, уже готовы к такому развитию событий.
1. Публикация материалов о тайных финансовых операциях Путина и его союзников. Эту меру газета считает самой серьёзной из возможных. Вопрос, конечно, в том, какими именно подобными материалами располагают британские спецслужбы и насколько их публикация действительно опаснее для Кремля, чем меры, перечисленные в пунктах от 10 до 2.
Давайте на минуточку допустим, что в Кремле уверены: пункт 1 у британцев не выгорит из-за нехватки достаточного количества материалов, а пункты, требующие одобрения её партнёров по НАТО и ЕС (например, присвоение статуса государства-спонсора терроризма), будут заблокированы российским лобби в отдельных странах.
Фактически остаётся высылка посла (ужас-то какой), бойкот Чемпионата мира по футболу (после Олимпиады уже почти не унизительно) и санкции против российского бизнеса в Соединённом Королевстве.
Вот тут, внезапно, может найтись объяснение.
Потому что кто сказал, что подобные санкции - зло для Кремля?
Польза от санкций
Помните раздавленных бульдозером заморских гусей и ограничения на полёты россиян за границу? «Русский ответ» санкциям, бессмысленный и беспощадный?
Когда все эти «контрсанкции» только вводили, люди разделились на тех, кто громко ржал, и тех, кто замечал, что таким образом, лупя по собственным гражданам, РФ кое-как выравнивает внешнеторговый баланс. Причём подаёт это не как репрессии (как это воспринималось бы в нормальной ситуации), а как «наш ответ Чемберлену». Как итог, «контрсанкции» отчасти помогли российской экономике.
Что будет, если Лондон перестанет быть любимым городом российских нуворишей? Что будет, если Британия начнёт заморозку их активов?
The Guardian замечает, что это ударит не только по друзьям, но и по оппонентам Путина. Заметим и мы: даже друзей это сделает более сговорчивыми.
Россия в последние годы системно сворачивает на изоляционистский курс - курс «осаждённой врагами крепости». Просто потому, что её правящая верхушка во главе с очень богатым человеком - назовём его, для конспирации, Владимиром Владимировичем Х - потеряла другие возможности для удержания власти. Пряники кончились, зато кнутов в избытке. Сталинские ещё запасы. В этой системе огромные активы российских чиновников за границей, их недвижимость в Лондоне, их дети в этой недвижимости - уязвимость.
Но и убрать эту уязвимость, не настроив большую часть истеблишмента против малой части правящей группы, невозможно. Другое дело - если это сделают сами зарубежные партнёры. Своими руками.
И вот та часть российской государственной машины, которая как раз в последние годы предпочитает жить дома, устраняет перебежчика. Устраняет показательно, не таясь, оставляя достаточно улик, чтобы было понятно, какая страна за этим стоит. Устраняет неизбирательным оружием - фактически элементом ОМП, от которого страна формально отказалась. Устраняет в момент, когда международным консенсусом считается позиция «Россия оборзела, и с этим пора что-то делать». Логичная реакция британского правительства - попросить россиян на выход. Домой.
Но дома им будут только рады. Ведь в новой модели России им и не положено слишком долго жить вдали от родины.
Возможно, этот вывод излишне конспирологичен. Согласен. Но давайте подождём. Потому что пока что российское руководство играет на обострение. С одной стороны, обычная его тактика, с другой - в нынешнем контексте выглядит дико и отчаянно.
Если, конечно, так и не было задумано.
ронин