 МИД Британии предупредил соотечественников о возможном росте антибританских настроений в РФ

Об этом говорится в памятке министерства иностранных дел Великобритании для путешественников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Памятка обновлена 14 марта. В ней говорится, что британцам в России стоит оставаться начеку и воздерживаться от участия в массовых акциях и демонстрациях, а также не обсуждать политические вопросы.

В посольстве Великобритании в России отмечают, что пока не заметили никаких трудностей или опасностей, которые могут грозить британским туристам, но они не исключены.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.