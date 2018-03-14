 "Раз - Ленд Крузер, два - Ленд Крузер...", - компании экс-министра Злочевского развиваются в Украине и получают преференции от государства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші, один из самых одиозных министров времен Януковича успел засветиться в целом ряде коррупционных историй. Его министерство пилило на тендерах десятки миллионов, его подчиненные выдавали лицензии его же фирмам, эти самые фирмы избегали уплаты налогов. В целом по Злочевскому, его фирмах и его министерству открыли 6 уголовных производств.

Злочевский - трижды народный депутат, из них два раза от "Партии регионов", с 2010 по 2012 годы он занимал должность министра экологии, а с 2012 года и до Майдана был руководителем департамента экономической безопасности СНБО. В бизнесе больше всего известен компанией Burisma, третьим по объему добытчиком газа в Украине и фирмой "Инфокс", которая контролирует Одесский водоканал. Он считался одним из самых богатых министров.

Испортил Злочевскому все Майдан. Министр-эколог становится героем нескольких уголовных дел и был объявлен в розыск. После чего он бежал из Украины.

Его делами занималась ГПУ с тремя генпрокурорами и НАБУ. В результате в сентябре Злочевского сняли с розыска и закрыли все уголовные производства закрыли.

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