 "Раз - Ленд Крузер, два - Ленд Крузер...", - компании экс-министра Злочевского развиваются в Украине и получают преференции от государства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші, один из самых одиозных министров времен Януковича успел засветиться в целом ряде коррупционных историй. Его министерство пилило на тендерах десятки миллионов, его подчиненные выдавали лицензии его же фирмам, эти самые фирмы избегали уплаты налогов. В целом по Злочевскому, его фирмах и его министерству открыли 6 уголовных производств.
Злочевский - трижды народный депутат, из них два раза от "Партии регионов", с 2010 по 2012 годы он занимал должность министра экологии, а с 2012 года и до Майдана был руководителем департамента экономической безопасности СНБО. В бизнесе больше всего известен компанией Burisma, третьим по объему добытчиком газа в Украине и фирмой "Инфокс", которая контролирует Одесский водоканал. Он считался одним из самых богатых министров.
Испортил Злочевскому все Майдан. Министр-эколог становится героем нескольких уголовных дел и был объявлен в розыск. После чего он бежал из Украины.
Его делами занималась ГПУ с тремя генпрокурорами и НАБУ. В результате в сентябре Злочевского сняли с розыска и закрыли все уголовные производства закрыли.
Пидрошенко не в силах разрушить то, что сам создал... что бы навести порядок, для начала нужно разрушить самого пидрошенка!
Х@ячечная.
1) НАБУ забрало у ГПУ дело Злочевского,
2) НАБУ прогадило дело Злочевского.
"Звитяжна перемога" со всеми вытекающими.Я не знаю, кто на сей раз помешал профессионалам НАБУ. Был ли это вахтер Феофании, мэр Геническа или же нынешнему руководству Бюро не давал работать миллиард постов в ФБ, написанных лично Порошенко.
Но.
- Можно сделать "антикоррупционный суд",
- Можно антикоррупционную церковь,
- Можно даже святую антикоррупционную инквизицию.
Все равно с нынешним руководством Бюро по итогу получится прачечная.
(Кто не верит - спросите у Лещенко, Злочевского, Залищук, Насирова…)
Если "антикоррупционный" суд - в том виде, в каком его хочет Сытник, - все же возникнет, то (при теперешнем качестве работы Бюро) выглядеть это будет следующим образом:
- НАБУ вяжет коррупционера,
- Суд даже судит-садит и так далее,
- Далее осужденный (не будь дурак) пишет жалобу в ЕСПЧ - что осудили его незаконно, доказательств недостаточно, дело шито белыми нитками и так далее,
- И (учитывая, что "доказательства" НАБУ собирало так же как и сейчас) - по решению ЕСПЧ осужденный коррупционер выходит на волю белым лебедем. Таким чистым-чистым. И привлекать его второй раз по этому делу уже нельзя.
Перед ним надо извиниться и выплатить миллионную компенсацию.
Из твоих налогов, анон.
Правда, ох@енная прачечная?
Щоб я нічого не пропустив:
НАБУ, створене на вимогу Посольства США, забирає у ГПУ справу Злочевського,
того Злочевського, котрий засновник компанії Burisma,
тієї компанії Burisma, де одним з директорів є Хантер Байден (призначений у квітні 2014 року),
той Хантер Байден, котрий є сином Джо Байдена,
того Джо Байдена, котрий був віце-президентом США,
віце-президентом США у період, коли Посольство США активно вимагало створити НАБУ,
саме те НАБУ, яке у результаті не здобуло достатніх даних як для оголошення підозри Злочевському, так і для закінчення провадження, не довело факту злочину,
через що активно створена Посольством США Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу щодо видачі ліцензій фірмам Злочевського.
Так що там про вину Луценка тепер пробують навішати саме ті молоді активісти, котрі постійно на фотографіях з Послом США, і котрих активно це Посольство США захищає? І що там нещодавно пан Байден розповідав про "страшну українську корупцію"?
P.S. Вся інформація з відкритих джерел, прошу дуже:
Бурісма Холдингс на Вікі
Офіційний сайт Burisma Group. Рада Директорів
Гантер Байден на Вікі
Ситник розповідає, що спеціально залишив справу Злочевського в НАБУ
В САП сказали, хто закрив справу щодо видачі ліцензій фірмам Злочевського