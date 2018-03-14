 МИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - сообщила нардеп.
Напоним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".
14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
зрада ,а чё такие кислые физиономии?ваша мечта сбывается,не вы ли из всех утюгов волали про это?
В постановлении ГИБДД говорится, что Андрей Чикин причинил повреждение выбоине и потому должен заплатить 800 рублей. Как пишет Лента.Ру, яма на тротуаре, в которую влетел велосипедист, в итоге все-таки засыпали, но только после того, как мужчина пожаловался в городскую администрацию. Сам он в результате получил ушибы и повредил велосипед.
Выборы на носу.
Но лучше поздно, чем ни когда.
і не злізти з потоків!
быстро сменили точку зрения ... не прошло и полгода.
"Мы должны от России требовать его выполнять, а не расторгать, потому что в этом законе зафиксировано уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины", - рассказала Геращенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник, 15 января 2018 года.