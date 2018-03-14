 МИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - сообщила нардеп.

Напоним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.