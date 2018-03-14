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 Политика Украины
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Все про:денонсация (22) договор (177) Россия (68398) СНГ (361) Залищук (68)

 МИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук

Народный депутат Украины Светлана Залищук сообщила, что Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также смотрите: "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после Второй мировой войны", - Турчинов. ВИДЕО

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - сообщила нардеп.

Напоним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

МИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055582
 
 
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не прошло и 4 года...под выборы как ужи крутятся, смотреть на вас тошно, скоты
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Потрібно не самим виходити з СНД, а вигнати росію з СНД та засудити росію спільною заявою країн СНД, зібрати спільну армію з країн СНД проти росію та вести бойові дії проти росіян! Потрібно домогтись ліквідації ОДКБ (Ташкентського союзу) з причини агресії росії проти України та домогтись санкцій проти росії в рамках СНД! Проросійська влада порошенка 4 роки нічого не робила в цьому напрямку і далі саботує розірвання дипломатичних відносин з росією!
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это очень долгий процесс,а они всего за 4 года управились
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ухи как завоняло.... наверное чеснока наелся...
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Климкин недавно говорил, что в договоре о дружбе и сотрудничестве были прописаны границы государств, образовавшиеся в '91 году и эти границы все подписанты обязались признавать, а теперь что получается? я всё правильно понял?
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ну а какая разница? Они ж не соблюдаются. Никто нам не вернет Крым базируясь на этом договоре. Так на кой он нужен??
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но есть, этот договор, зачем добровольно отказываться от дополнительной аргументации на пути деоккупации своих территорий?
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видать все согласовано,и наступление на раху начинается по всем фронтам сразу МИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук - Цензор.НЕТ 254.
зрада ,а чё такие кислые физиономии?ваша мечта сбывается,не вы ли из всех утюгов волали про это?
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Велосипедиста в Пензе оштрафовали за то, что он попал в дорожную яму
В постановлении ГИБДД говорится, что Андрей Чикин причинил повреждение выбоине и потому должен заплатить 800 рублей. Как пишет Лента.Ру, яма на тротуаре, в которую влетел велосипедист, в итоге все-таки засыпали, но только после того, как мужчина пожаловался в городскую администрацию. Сам он в результате получил ушибы и повредил велосипед.
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Почему раньше не делали?
Выборы на носу.
Но лучше поздно, чем ни когда.
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прально, всё должны были в первый день принять и подписать, это же росчерк пера, сложно че-ли.
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і не кажи... а тут всього-навсього п'ятий рік ато йде.
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ТА ТЫ ШО ..................... Кино есть "Шёл четвёртый год войны"... МИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук - Цензор.НЕТ 499
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Уже 5-й. Великая Отечественная война уже закончилась, а у нас до сих пор АТО идет
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скоро у патриботов не останется про что срать.
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хотя залещучке верить-это как "бородатой женсчине" серлещу верить... МИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук - Цензор.НЕТ 2227
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Что то я не понял, мы что до сих пор дружим с РФ и находимся в СНГ? МЗС підготувало денонсацію договору про дружбу з РФ і вихід з органів СНД, - Заліщук - Цензор.НЕТ 26
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Потужно.. І тут петя зіграв на випередження.. МЗС підготувало денонсацію договору про дружбу з РФ і вихід з органів СНД, - Заліщук - Цензор.НЕТ 4731
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бізнесовий підхід) - зробимо все щоби обратися на другий термін)
і не злізти з потоків! МЗС підготувало денонсацію договору про дружбу з РФ і вихід з органів СНД, - Заліщук - Цензор.НЕТ 8473 МЗС підготувало денонсацію договору про дружбу з РФ і вихід з органів СНД, - Заліщук - Цензор.НЕТ 2566 МЗС підготувало денонсацію договору про дружбу з РФ і вихід з органів СНД, - Заліщук - Цензор.НЕТ 8473
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Мммдя...Кто там любит пошутить про Эстонцев? Ваш выход.
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а шо такое, теперь он для будущих судов, как доказательство нарушений РФ уже не нужен?
быстро сменили точку зрения ... не прошло и полгода.

"Мы должны от России требовать его выполнять, а не расторгать, потому что в этом законе зафиксировано уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины", - рассказала Геращенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник, 15 января 2018 года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ и выходе из органов СНГ, - Залищук
 
 
 
 
 
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