 Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко

Об этом он сообщил на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни, если народный депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение к уголовной ответственности и арест", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

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Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева