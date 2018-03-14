EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1425  54
Материалы по теме:
Все про:Луценко (6932) неприкосновенность (795) Савченко (2578) Рубан Владимир (75)

 Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко (внефракционная) в случае ее неявки на допрос в Службу безопасности Украины 15 марта.

Об этом он сообщил на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни, если народный депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение к уголовной ответственности и арест", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко хотят исключить из Комитета по нацбезопасности и лишить звания Героя Украины

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3055580
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Савченко ж пояснила що вона працює в ПАРЕ, чи Луценко університетів не кінчав? Дивує істерика влади щодо Надії Савченко, це однозначно чергова піар-операція ідіотів зі штабу рошена і це після того як ці піарщики обісрались, коли з'ясувалось що офіцер Кедр, якому віз зброю Рубан, це людина з банди Матіоса! Тобто все це була чергова постановка та провокація в якій задіяний конфіскований раніше СБУшниками мікроавтобус, спецназівець Кедр - підручний Матіоса, Рубан - працюючий на СБУ та терористи! Спільна спецоперація СБУ, військової прокуратури та МГБ ДНР!!!!! Яка краса!
 показать весь комментарий
 
 
Значить СБУ торгує зброєю? Інтересно получається - вийшли самі на себе.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно ж постійно знаходити ворожі схрони в лісі, щоб отримувати премії та нагороди, а прифронтові склади підрозділів ЗСУ вже закінчились, тому приходиться викручуватись.
 показать весь комментарий
 
 
Ігорочок, мєтАдічка твоя зовсім пургу прогнала...гадюха в Іспанії чомусь...Шо там мєтАдічка вєщаєт??? що ПАСЕ, рада Європи також переїхала раптом до Іспанії??? бо гадя там пургу гнала, що вона в Європарламенті з робочим візитом...по-роботі до Іспанії занесло??? не чуди, ватяне!!
 показать весь комментарий
 
Ну так тут бы любой забухал ,Югик точно знает,что его повесят ,но не знает когда,завтра или послезавтра ...
 показать весь комментарий
 
 
Да Югик ,кружку далеко не прячь и сразу сделай в ней дырку !!! Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко - Цензор.НЕТ 1227Это конечно шутка а если серьёзно ,то это АГОНИЯ власти воров и нам надо быть крайне внимательными ибо эти крысы мосты за собой сожгли и отступать им некуда ................
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять агония? Да сколько ж можно?

Третий год так точно в ваших зраднюковских фантазиях всё "агония" барИг. Самим не надоело?
 показать весь комментарий
 
 
Ну видимо потому,что ВСЕМ УКРАИНЦАМ это уже надоело у них и АГОНИЯ ,это же диалектика и всё вполне логично ,верхи не могут,ну и так далее ........... Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко - Цензор.НЕТ 417
 показать весь комментарий
 
 
Олежик, михуйлёны импичментастов и барИгильоны михуйлястов в количестве 2-3 тысячи - это ещё не все украинцы.
 показать весь комментарий
 
 
у в'язницю Гадю нехай візьме гарбузюка на поруки й сидить там з ним
 показать весь комментарий
 
 
просто наблюдаем, кто будет отмазывать Гадю! Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко - Цензор.НЕТ 8251
 показать весь комментарий
 
 
Певно ті, один з яких колись погрожував що українці будуть просити пробачення в матерів обдроченців Донбасу. Коротенький такий нік.
 показать весь комментарий
 
не понял!.. что за хрень и какое отношение эта хрень имеет ко мне?!.. я писал про 5 калонну предателей и консерв, которые будут хором кричать "Гадя халошая, Югик плахой!"
 показать весь комментарий
 
Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко (внефракционная) в случае ее неявки на допрос в Службу безопасности Украины

Казалось бы при чем ГПУ к СБУ? Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко - Цензор.НЕТ 7220 Но для пиара все средства хороши.
 показать весь комментарий
 
 
Савченко в ВР протягла взагалі-то Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Вообразил себе Тимошенку верхом на Гаде.... Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко - Цензор.НЕТ 9997 Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко - Цензор.НЕТ 3143
 показать весь комментарий
 
 
Хотя скорее в той ситуации именно Гадя протянула в парламент Юлю.
 показать весь комментарий
 
 
А героя Украины дал ... Шоколадный заяц !

А за её мандат в Пасе проголосовало конституционно большинство . Весь БПП+НФ+"Самопомоч"+"Радикальна П" + "Батькивщина" + "Свобода" ...
Не голосовали выходят "истинные" патриоты Украины - рыгоблевота из опы и дву её филиалов ...

Логика охереть !
 показать весь комментарий
 
 
Самое страшное,что за ВСЮ эту комедию ,платим ВСЕ мы .... а многие уже заплатили своими жизнями .....
 показать весь комментарий
 
 
Патриций Югик он такой ,шутить не будет..... Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко - Цензор.НЕТ 7287
 показать весь комментарий
 
 
...я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко
Героя Украины, высокое звание которой вручил его шеф - сам иуда мальдивский.)

 показать весь комментарий
 
 
Зря он так, Гадя теперь смоется к свом корешам-сепарам в ЛуГандонию. )))
 показать весь комментарий
 
 
Зачистка неугодных критиканов власти продолжается.
 показать весь комментарий
 
 
Когда пиар прежде всего
Петр Порошенко наградил летчицу Надежду Савченко орденом «За мужество» III степени
24 августа 2014 года - 09:25
Президент Украины Петр Порошенко наградил украинскую летчицу, старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины Надежду Савченко орденом «За мужество» III степени.
Награда присвоена «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное выполнение служебного долга», говорится в Указе Главы государства.В АП Президент Украины Петр Порошенко наградил Надежду Савченко орденом "Золотая звезда Героя Украины".
"За несокрушимость воли, гражданского мужества, жертвенное служение украинскому народу присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда Героя Украины", Савченко Надежде Викторовне", - говорится в тексте указа, который был зачитан во время церемонии награждения.
Отметим, звание Герой Украины было присвоено Савченко еще 2 марта 2015 года.Порошенко наградил командира роты спецназа полиции Донетчины Голубана орденом "За заслуги" III степени
21:11 16.03.2017
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении полковника полиции, командира роты спецназа ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Юрия Голубана орденом "За заслуги" III степени.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня герой нации, а завтра в тюрьму.
 показать весь комментарий
 
Порошенко хоть и не герой нации... но на нарах легко может оказаться, если во время не смоется в Ростов или в Липецк к своему хозяину пуйлу
 показать весь комментарий
 
Да все уже с ней. Пусть сушит сухари. Посадят как грузин. Нечего было высовываться.
 показать весь комментарий
 
С таким званием и ездить к захарченко в днр, летать в москву, федерализацию предлагать, мир любой ценой (мир может быстро наступить, если сдаться врагу).
Борец с олигархами, кто в это верит. Давнишний человек медведчука.
Взяла отпуск, рванула на восток, сдалась и начался спектакль по ртв.
Имейте силу воли, лешите звания, снимите неприкосновенность.
 показать весь комментарий
 
Медведчук - кум пуйла и личный друг Порошенко. Именно Порошенко лично назначил украинофоба Медведчука своим доверенным лицом и представителем в Минске.
Пока существует Порошенко, до тех пор существует и кум пуйла Медведчук в Украине.
Пуйло запретил Порошенко трогать Медведчука. И петя исправно выполняет все приказы своего хозяина пуйла.

 показать весь комментарий
 
 
гадя уже трое суток на лубянке с кураторами водяру глушит...
 показать весь комментарий
 
Гадя ще буде стріляти по Україні з боку динири, побачите.
 показать весь комментарий
 
Смотрите сериал РОДИНА про американского морпеха США.
Раскрученные герои могут быть предателями РОДИНЫ.
Дураки только те, кто сразу дали ей ГЕРОЯ УКРАИНЫ.
Она, что вышла в поле с одной гранатой против трёх танков?
Она сдалась, находилась у противника, но при этом попросила помочь ей, те кто прибыл помочь были убиты и взяты в плен, кого из этих пленных вы видели по тв с трезубом на всю грудь.
У нас много людей за Украину сидели в лагерях, многие по 27 лет.
Военнослужащие были в плену, их пытали, но ГЕРОЕВ УКРАИНЫ из них единицы.
Перед тем как попасть в плен, эти ребята уничтожали противника, и технику.
савчинка давнишняя кансерва.Защищают её ватники медведчука, комуняки и регионалы.
 показать весь комментарий
 
Дурак, вышли и вручи ей повестку.
Любой нормальный суд (кроме ваших продажных) её оправдает при несоблюдении процедуры.
 показать весь комментарий
 
Попздеть захотелось?
По будним дням не подаю.
 показать весь комментарий
 
А вот Розенблат, получив (доказанно) 300 кусков зелени, ходит спокойно по Раде и явно не возбуждает Луценко!
Бойко, Вилкул, шмара с миграционной службы......
А шо там по бриллиантовым прокурорам?
От такое от .....
 показать весь комментарий
 
не придет. Из Страсбурга ликтрички не ходят, а маршруток нет.
 показать весь комментарий
 
Югик на рыбалку собрался? ню ню на что ловить будем на Новицкого или Клюева?..... ню ню посмотрим
 показать весь комментарий
 
Пэтин гэрой Украины станет уголовником, отэтономер
 показать весь комментарий
 
Пусть лучше по Новинскому и Добкину расскажет о своих успехах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх