 Если депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение ее к уголовной ответственности, - Луценко

Об этом он сообщил на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшие дни, если народный депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, то я буду вынужден внести представление на привлечение к уголовной ответственности и арест", - сказал он.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева
Третий год так точно в ваших зраднюковских фантазиях всё "агония" барИг. Самим не надоело?
Казалось бы при чем ГПУ к СБУ? Но для пиара все средства хороши.
А за её мандат в Пасе проголосовало конституционно большинство . Весь БПП+НФ+"Самопомоч"+"Радикальна П" + "Батькивщина" + "Свобода" ...
Не голосовали выходят "истинные" патриоты Украины - рыгоблевота из опы и дву её филиалов ...
Логика охереть !
Героя Украины, высокое звание которой вручил его шеф - сам иуда мальдивский.)
Петр Порошенко наградил летчицу Надежду Савченко орденом «За мужество» III степени
24 августа 2014 года - 09:25
Президент Украины Петр Порошенко наградил украинскую летчицу, старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины Надежду Савченко орденом «За мужество» III степени.
Награда присвоена «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное выполнение служебного долга», говорится в Указе Главы государства.В АП Президент Украины Петр Порошенко наградил Надежду Савченко орденом "Золотая звезда Героя Украины".
"За несокрушимость воли, гражданского мужества, жертвенное служение украинскому народу присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда Героя Украины", Савченко Надежде Викторовне", - говорится в тексте указа, который был зачитан во время церемонии награждения.
Отметим, звание Герой Украины было присвоено Савченко еще 2 марта 2015 года.Порошенко наградил командира роты спецназа полиции Донетчины Голубана орденом "За заслуги" III степени
21:11 16.03.2017
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении полковника полиции, командира роты спецназа ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Юрия Голубана орденом "За заслуги" III степени.
Борец с олигархами, кто в это верит. Давнишний человек медведчука.
Взяла отпуск, рванула на восток, сдалась и начался спектакль по ртв.
Имейте силу воли, лешите звания, снимите неприкосновенность.
Пока существует Порошенко, до тех пор существует и кум пуйла Медведчук в Украине.
Пуйло запретил Порошенко трогать Медведчука. И петя исправно выполняет все приказы своего хозяина пуйла.
Раскрученные герои могут быть предателями РОДИНЫ.
Дураки только те, кто сразу дали ей ГЕРОЯ УКРАИНЫ.
Она, что вышла в поле с одной гранатой против трёх танков?
Она сдалась, находилась у противника, но при этом попросила помочь ей, те кто прибыл помочь были убиты и взяты в плен, кого из этих пленных вы видели по тв с трезубом на всю грудь.
У нас много людей за Украину сидели в лагерях, многие по 27 лет.
Военнослужащие были в плену, их пытали, но ГЕРОЕВ УКРАИНЫ из них единицы.
Перед тем как попасть в плен, эти ребята уничтожали противника, и технику.
савчинка давнишняя кансерва.Защищают её ватники медведчука, комуняки и регионалы.
Любой нормальный суд (кроме ваших продажных) её оправдает при несоблюдении процедуры.
По будним дням не подаю.
Бойко, Вилкул, шмара с миграционной службы......
А шо там по бриллиантовым прокурорам?
От такое от .....