 Инвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики оценивается в 12 млрд евро, - Зубко

Мы оцениваем инвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики в 12 млрд евро, которые необходимы до 2020 года для имплементации Национального плана по возобновляемой энергетики. Об этом на украинском-австрийском экономическом форуме сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы приняли несколько законов, которые позволяют при производстве тепла из альтернативных источников энергии в коммунальных предприятиях дополнительно устанавливать стимулы, тем самым мотивировать инвестиции в это направление. Также ожидаем принятия парламентом законопроекта по защите инвестиционной составляющей коммунальных предприятий, полученной от международных финансовых организаций на реализацию проектов в Украине ", - отметил Геннадий Зубко.

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По его словам, сегодня Украина имеет лучший тариф по солнечной энергетике - 15-16 евроцентов за 1 кВт.

"Украина сегодня стремится привлечь инвестиции в возобновляемую энергетику. Уменьшение потребления энергии, уменьшение расходов при поставке электро- и тепловой энергии в жилые дома - это путь к энергонезависимости страны. И это один из главных мейнстримов Украины ", - подчеркнул чиновник.