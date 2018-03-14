EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  254  4
Все про:Зубко (326) альтернативная энергетика (10)

 Инвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики оценивается в 12 млрд евро, - Зубко

Украина стремится не только уменьшить энергопотребление и модернизировать коммунальные предприятия, но и развивать возобновляемую энергетику, отказываясь от классических энергоносителей.

Мы оцениваем инвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики в 12 млрд евро, которые необходимы до 2020 года для имплементации Национального плана по возобновляемой энергетики. Об этом на украинском-австрийском экономическом форуме сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы приняли несколько законов, которые позволяют при производстве тепла из альтернативных источников энергии в коммунальных предприятиях дополнительно устанавливать стимулы, тем самым мотивировать инвестиции в это направление. Также ожидаем принятия парламентом законопроекта по защите инвестиционной составляющей коммунальных предприятий, полученной от международных финансовых организаций на реализацию проектов в Украине ", - отметил Геннадий Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 400 тысяч семей в Украине уже воспользовались "теплыми кредитами", - Савчук

По его словам, сегодня Украина имеет лучший тариф по солнечной энергетике - 15-16 евроцентов за 1 кВт.

"Украина сегодня стремится привлечь инвестиции в возобновляемую энергетику. Уменьшение потребления энергии, уменьшение расходов при поставке электро- и тепловой энергии в жилые дома - это путь к энергонезависимости страны. И это один из главных мейнстримов Украины ", - подчеркнул чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3055577
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По секрету от Гены......нааааамного больше. Толко вот искуссктвенно подонки его н нало занижать. Ты бы бля безобразованному Гройсману ответил ка мужик....а тебя бля опустили..... слейся потихому.................
 показать весь комментарий
 
потенціал вкраденого і вивезеного на офшори безцінний, щури продовжують грабувати Україну і що точно досягнутий великий прогрес ,і так на всіх напрямках
 показать весь комментарий
 
Нехило хлопцы зарубежных лохов разбуть нацелились.
 показать весь комментарий
 
 
это смотря что возобновляемой энергетикой называть. Ведь если призвать к ответу тех, кто украинцев годами грабил и теперь не желает экономику страны поднимать, то в десятки раз больше чем насчитали сумма будет. Ну а если не призывать и продолжать грабить гробя остатки экономики страны дальше, то к чему уже тогда все эти разговоры, начинайте другие по типу "русские идут".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики оценивается в 12 млрд евро, - Зубко
 
 
 
 
 
 вверх