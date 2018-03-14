 Минюст инициирует увеличение размера алиментов, - Петренко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Министр юстиции Украины Павел Петренко во время выступления в Кабинете Министров.

"Сейчас идет серьезное обсуждение возможности увеличения объема содержания ребенка после развода родителей. Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которому потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье", - сказал Петренко.

Он также отметил, что будет лично выступать с инициативой ввести норму, согласно которой дети будут иметь право на долю общего имущества бывших супругов наравне с родителями. Будет создана система стимулирования как родителей, так и органов власти на местах, которые заботятся о всестороннем и полноценном развитии ребенка.

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"Отдельно мы планируем прописать нормы мотивации для тех родителей, которые ответственно относятся к воспитанию своих детей. Это будут соответствующие налоговые и социальные льготы. Еще одна новация - создание реальных стимулов для органов власти на местах, которые вкладывают средства в расширение детского пространства: создание детских садов, строительство спортивных площадок, открытие разного рода курсов и кружков для достойного воспитания ребенка. Правительство готово развивать и поддерживать культуру ответственного отцовства в стране", - подчеркнул министр юстиции.

Петренко также сообщил, что правительство поручило органам власти и представителям силовых структур на местах обеспечить координацию работы и обмен информацией об установлении временного ограничения должника в правах, предусмотреть в местных бюджетах средства на оплату общественно полезных работ и усилить работу полиции по розыску должников и их имущества и обеспечить соблюдение правопорядка в случае привлечения полиции к проведению исполнительных действий.

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В то же время, по его словам, на правоохранительные органы возложена обязанность гарантировать немедленную реакцию на факты давления на исполнителей при выполнении ими решений о взыскании алиментов.

Петренко подчеркнул, что каждый месяц до 10 числа все причастные к этим процессам ведомства должны проинформировать Министерство юстиции о проведенной работе.

Он обратил внимание на то, что государственным исполнителям Министерства юстиции удалось взыскать с должников по уплате алиментов в пользу детей 254 млн грн.