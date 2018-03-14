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 Политика Украины, Общество
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 Минюст инициирует увеличение размера алиментов, - Петренко

Министерство юстиции продолжит внедрение инициатив, которые должны усилить защиту украинских детей, чьи родители развелись, и гарантировать право таких детей на достойное содержание и полноценное развитие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Министр юстиции Украины Павел Петренко во время выступления в Кабинете Министров

"Сейчас идет серьезное обсуждение возможности увеличения объема содержания ребенка после развода родителей. Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которому потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье", - сказал Петренко.

Он также отметил, что будет лично выступать с инициативой ввести норму, согласно которой дети будут иметь право на долю общего имущества бывших супругов наравне с родителями. Будет создана система стимулирования как родителей, так и органов власти на местах, которые заботятся о всестороннем и полноценном развитии ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 7 тысяч неплательщиков алиментов объявлены в розыск, - Петренко. ИНФОГРАФИКА

"Отдельно мы планируем прописать нормы мотивации для тех родителей, которые ответственно относятся к воспитанию своих детей. Это будут соответствующие налоговые и социальные льготы. Еще одна новация - создание реальных стимулов для органов власти на местах, которые вкладывают средства в расширение детского пространства: создание детских садов, строительство спортивных площадок, открытие разного рода курсов и кружков для достойного воспитания ребенка. Правительство готово развивать и поддерживать культуру ответственного отцовства в стране", - подчеркнул министр юстиции.

Петренко также сообщил, что правительство поручило органам власти и представителям силовых структур на местах обеспечить координацию работы и обмен информацией об установлении временного ограничения должника в правах, предусмотреть в местных бюджетах средства на оплату общественно полезных работ и усилить работу полиции по розыску должников и их имущества и обеспечить соблюдение правопорядка в случае привлечения полиции к проведению исполнительных действий.

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В то же время, по его словам, на правоохранительные органы возложена обязанность гарантировать немедленную реакцию на факты давления на исполнителей при выполнении ими решений о взыскании алиментов.

Петренко подчеркнул, что каждый месяц до 10 числа все причастные к этим процессам ведомства должны проинформировать Министерство юстиции о проведенной работе.

Он обратил внимание на то, что государственным исполнителям Министерства юстиции удалось взыскать с должников по уплате алиментов в пользу детей 254 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3055571
 
 
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...что, поносов, зацепило за живое, походу, придется тебе раскошелиться? Минюст инициирует увеличение размера алиментов, - Петренко - Цензор.НЕТ 4817 Минюст инициирует увеличение размера алиментов, - Петренко - Цензор.НЕТ 3746
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...считай, повезло тебе, что пока украинские законы не действуют за МКАДом... Минюст инициирует увеличение размера алиментов, - Петренко - Цензор.НЕТ 2411
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"Брак за час" и "Операция алименты" две рехвормы Минюста.
Господи!!!!! Где ты находишь таких идиотов как Петренко!!!!!!!
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Бля, такое впечатление, ссука,
шо алименты наиважнейшая и наиглавнейшая проблема в Украине.
Каждые два часа тема поднимается то по ящику, то в инете и каждый раз
борьба всё решительней и решительней.
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что вы в жизни понимаете. Гнойсману нужно чем то занять самую большую в мире армию судей, чиновников, прокуроров и адвокатов. Кроме того народу некогда будет выходить на майдан будут прятаться от приставов.
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Радует этот курс на евроинтерграцию... Скоро и у нас, как в странах Европы, демографический рост будет обеспечиваться семьями, где религия категорически не одобряет разводы...)))
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А коли будуть запроваджені законом реальні гарантії права батька на участь у вихованні дитини після розлучення?
Зараз ситуація така, що мамки простим своїм бажанням реально позбавляють батьків можливості бачити дитину після розлучення (при тому, що ініціаторами розлучень не завжди є чоловіки). І шантажують цим колишніх чоловіків по типу "ти мені своє майно, а я тобі, може, дозволю бачитися із донькою (сином), коли у мене буде гарний настрій".
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а не хотит ли минхьюст решить вопрос ответственности за создание армии матерей одиночек? и производителей , как и разводящихся как то попридержать от глупостей? ноги раздвинула--получи квартиру на халяву! детей сдала в интернат, граждане выращивают на налогах. Ширнул-зачал и гуляй смело---государство вырастит...А нормальным семьям только налоги, проблемы, поборы и т.д.
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щось підказує мені що з грошами в державі погана ситуація.
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Похоже, что алиментщиков кто-то собирается сделать врагами народа, за счет которых будут компенсировать фиаско экономичесских реформ.
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Точно такую же политику с элементами проводит и кремль. У меня иногда такое впечатление, что законы, решения, указы и инициативы и там, и здесь принимаются синхронно и выходят из одного центра. Кстати говоря эта инициатива петренко в перспективе будет способствовать ещё большему сокращению украинцев. Геноцид украинцев власть-уродов продолжается.
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А Петренко не думает что теперь мужикам нужно будет от своих детей и от своей семьи отрывать кусок хлеба и пересылать потаскушке из прошлой жизни которая живет с новым *барем на ети же деньги? Если на то пошло то всю ответственность и алименты нужно возлогать на того кто инициировал брак а потом развод. К тому же детей нужно тоже делить на обеих родителей а не отдавать их матери.
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Большинство неплательщиков не против давать денег на содержание ребенка, но не их , часто слабых на передок-изза чего и развелись, мамаш с хахалями.
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Та да, если еще принять закон про "залог яйцами на отрыв", то демография ухерачит ввысь семимильными скачками.
Уже сейчас можно институт семьи записывать разряд народного фольклёра, а если сделать "вход за рупь, а выход два", так от брачных уз откашивать начнут, как от армии.
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Если учитывать, что раньше на 100 семей было - 180 детей, то сейчас - 150. А для того, чтобы смертность не превышала рождаемость данные показатели должны быть: на 100 семей - 215 детей.

В будущем посмотрим к чему приведут эти петренковские реформы.
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минстюстиций попал под каблук всяких там егоровый, окунских и других ТП.
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Необходимо не только сдирать алименты , но и контролировать использование этих средств на ребенка .
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Ничего, недолго этим мутантам осталось рулить Украиной. Попили нашей кровушки своими реформами и будет с них.
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Злостные алиментщики - позорный пережиток социализма, смерть им! Рождаемость в стране почти на нуле, смертность зашкаливает. Рождаемость от таких мер точно не увеличится, да и вообще бардак, экономический кризис в стране, дурь высшего руководства легче переносить без маленьких детей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст инициирует увеличение размера алиментов, - Петренко
 
 
 
 
 
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