 Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно", - сказала она.



Ранее она заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.



Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Вдобавок к этому Лондон заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности страны. Кроме того, Великобритания усилит таможенные проверки российских граждан и контроль частных самолетов.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.