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 Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй

Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в среду перед парламентариями, заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Великобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы, - Мэй

"Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно", - сказала она.

Ранее она заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Вдобавок к этому Лондон заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности страны. Кроме того, Великобритания усилит таможенные проверки российских граждан и контроль частных самолетов.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055569
 
 
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Ну-Да,Ну-ДА ... Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй - Цензор.НЕТ 192
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про секретные меры мы слышали ещё в 2006-м... когда МЭй возглавляла МВД...
сейчас снова"секрет"... от кого??? от кацапии???
блякак напугала...
сука на содержании...
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Ангела Меркель решила присоединиться к жестким санкциям Британии по отношению к режиму Путина.
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Страна 404 зашивается в мирового изгоя. Грядет раскол.
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вот, что я только что прочитал на Обозревателе
https://www.obozrevatel.com/abroad/rossiyu-atakuyut.htm
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Мы примем меры, но вы о них не узнаете, потому что они страшно секретные. Прям не знаю что и сказать
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Говорить ничего не надо но уже сейчас можно выбрать в какой республике ты будешь жить, например в Сибирской народной республике, Дальневосточной народной республике или Донской казачьей республике ?
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я не собираюсь переезжать в северную нигерию.
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насерет ночью под дверями посольства кацапии...
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...ох уж эти британцы - они уже давно русофобией торгуют...

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Клас. Музейні екземпляри. Навіть жалко їх використовувати. Їм місце під склом.
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Ти зрадофіл і клеєш брудний наклеп на СБУ!

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дружное громкое гавкание кацапов на форумах и пабликах....а караван идет, медленно но движется Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй - Цензор.НЕТ 8084
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Рано говорити про "пук" пані Терези.. Давайте поспостерігаємо за розвитком ситуації навколо нарасії три-чотири місяці..
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Секретные санкции, и секретная крайняя обеспокоенность, про них никто не узнает, даже в Параше.
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на 60 минут и место встречи дикий зашквар вчера был и это еще санкции не вводили, реакцией удвлетворен
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из комментариев по этой теме я понял одно:
Бриты обязаны сегодня же расхерячить кремль атомной бомбой убив миллионы людей (хотя какие там люди - маскаляки одни), а иначе это пук а не ответ Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй - Цензор.НЕТ 3825
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Навіщо ядрьона бімба? Нормальні санкції і ви там самі один одного пожерете Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй - Цензор.НЕТ 9849
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ну, в принципе это было бы не плохо, да. Но достаточно было для начала бы хотя бы вычистить российское лобби да наложить пакет экономических санкций или хотя бы их анонсировать.

Впрочем, может быть Мей действительно медленно запрягает.
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я так понял Джеймс Бонд уже пакует чемоданы и перечитывает руцкий словарик Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй - Цензор.НЕТ 4032
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ху..ло говорило по поводу " если загнать крысу в угол", загоняют потихоньку и осталось её там задавить.
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секретные меры о которых никто не узнает и не прочувствует
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Увы панове ,но следует констатировать ,что Запад совершенно импотентен перед типами типа Ким Чен Ина или ху*ла ,только бла-бла и нам надо просто из этого делать ВЫВОДЫ !!!
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Посмотрим, я надеюсь британский избиратель вставить палку в задницу своим импотентам.
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других союзников у нас нет. Обидно, но ничего не поделать
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Olga Amir‏ @HanumeZiba 42 мин.42 минуты назад

Ах-ха-ха-ха. Британия выбирает позор. На фоне всех этих трусливых ничтожеств запада, понимаешь как ох....нно круты украинские добровольцы которые объявили войну рахе в далеком 2014г. Героям Слава!
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Вообще-то , у кацапов есть беспроигрышный ход в этой бесконечной многоходовочке .
Нужно отравить Хуйла мельдонием , и свалить всё на бриттов .
Мол , это они сами всех травят , а мы , как всегда , не причём .
А этих Хуйлов у Кремля штук пять - одним больше , одним меньше ...
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ещё не вечер...
знаете,всякому терпению приходит конец
а британцы,люди медлительные,всё сверяющие с буквой закона,
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Glavnoje nevtianulis s rosjijej v demogogiju.Ruskix ugrozy i mnenije bylo 0.Sankciji dlia naciala jest srazu 23 spionov vyslet .Nenado bylo i zdat sto srazu porvut otnosenyje,oni sag po sagom postavyt ruskix fasystov na mesto
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Секретные меры - секретная глубокая озабоченность
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПротив России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй
 
 
 
 
 
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