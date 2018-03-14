 "Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, - испанский аферист на зарплате у Russia Today, - расследование

Об этом говорится в совместном расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty и группы румынских журналистов-расследователей RISE Project, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Bellingcat подтвердил информацию Цензор.НЕТ о причастности полковника Мучкаева к уничтожению рейса МН17, - расследование

В материале говорится, что Санчес был задержан в августе 2013 года в аэропорту Бухареста. Во время допроса он рассказал, что он испанский гражданин, который остановился в одном из самых дорогих районов румынской столицы и работает рекрутером на другого испанца. Оказалось, он выпросил деньги у восьми румынских граждан (от 70 до 130 евро у каждого), пообещав, что устроит их на работу в авиакомпанию Iberia. Против него возбудили дело о мошенничестве. В процессе расследования выяснилось, что Испания уже объявила мужчину в европейский розыск по подозрению в подлоге и незаконном присвоении имущества. В итоге румынские власти выдали Санчеса Испании, где он отсидел назначенные 6 месяцев.

Журналисты сравнили фотографию Санчеса, приложенную к документам судебного процесса в Румынии, с изображением "диспетчера Карлоса", который давал интервью телеканалу RT Spanish, и поняли, что это тот же человек. Также в интервью его опознали женщина, давшая Санчесу деньги в аэропорту Бухареста, и источник, участвовавший в допросе испанца.

17 июля 2014 года в Twitter появилась запись: "Военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты до того, как он исчез с радаров, всего три минуты". Ее опубликовал блогер под псевдонимом spainbuca. За несколько месяцев до этого он впервые стал известен публике — 9 мая 2014 года телеканал RT Spanish посвятил ему целый текст на своем сайте. Человек, которого называли авиадиспетчером Карлосом из аэропорта Борисполя, рассказывал, как ему угрожали за "антиукраинскую" позицию. Тогда, как отмечают журналисты, фейк об истребителях подхватили пропагандистские росСМИ "Россия-24", "РИА Новости", ТАСС, "Первый канал", НТВ и другие.

Затем, в августе 2014 года, аккаунт spainbuca вновь заработал, вот только вести его стала некая Людмила Лопатышкина - "факт подтверждающий подозрения, что Санчес был не кем иным, как русским троллем".

Смотрите также: Команду на выход из двух международных коридоров Боингу МН 17 давал диспетчер из Ростова, - российский эксперт Лукашевич. ФОТО

Журналисты связались с Санчесом в сентябре 2017 года, через сайт Expat.com. Тот рассказал, что после украинского конфликта его аккаунт в Twitter заблокировали "по соображениям безопасности", как было указано в письме, направленном ему администрацией сайта. После этого он решил удалить аккаунт.

В телефонном разговоре он подтвердил, что сидел в испанской тюрьме, но пояснил, что его посадили туда за неуплату алиментов. Он также признал, что никогда не работал диспетчером и не был в Украине во время крушения MH17 над Донбассом.

Он заявил, что получал "огромные суммы денег", которые ему переводили из России. Взамен он должен был писать, что ему скажут, под своим аккаунтом в Twitter. Санчес, по его словам, получал денежные переводы от RT задолго до его интервью телеканалу в мае 2014 года — это якобы было компенсацией за то, что он писал в Twitter. Всего, утверждал испанец, он получил из России $48 тыс.

Представитель RT отрицала, что телеканал когда-либо платил Санчесу.

Читайте также: Американский суд признал террориста Гиркина виновным в гибели пассажиров Боинга MH17, - СМИ