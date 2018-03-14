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 Происшествия, За рубежом
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 "Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, - испанский аферист на зарплате у Russia Today, - расследование

"Диспетчер Карлос", который якобы работал в киевском аэропорту "Борисполь" и писал в Twitter под ником spainbuca о том, что украинские истребители преследовали малайзийский Boeing, оказался судимым ранее испанцем Хосе Карлосом Барриосом Санчесом, который подрабатывал на рупор Кремля телеканал Russia Today.

Об этом говорится в совместном расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty и группы румынских журналистов-расследователей RISE Project, сообщает Цензор.НЕТ.

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В материале говорится, что Санчес был задержан в августе 2013 года в аэропорту Бухареста. Во время допроса он рассказал, что он испанский гражданин, который остановился в одном из самых дорогих районов румынской столицы и работает рекрутером на другого испанца. Оказалось, он выпросил деньги у восьми румынских граждан (от 70 до 130 евро у каждого), пообещав, что устроит их на работу в авиакомпанию Iberia. Против него возбудили дело о мошенничестве. В процессе расследования выяснилось, что Испания уже объявила мужчину в европейский розыск по подозрению в подлоге и незаконном присвоении имущества. В итоге румынские власти выдали Санчеса Испании, где он отсидел назначенные 6 месяцев.

Журналисты сравнили фотографию Санчеса, приложенную к документам судебного процесса в Румынии, с изображением "диспетчера Карлоса", который давал интервью телеканалу RT Spanish, и поняли, что это тот же человек. Также в интервью его опознали женщина, давшая Санчесу деньги в аэропорту Бухареста, и источник, участвовавший в допросе испанца.

17 июля 2014 года в Twitter появилась запись: "Военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты до того, как он исчез с радаров, всего три минуты". Ее опубликовал блогер под псевдонимом spainbuca. За несколько месяцев до этого он впервые стал известен публике — 9 мая 2014 года телеканал RT Spanish посвятил ему целый текст на своем сайте. Человек, которого называли авиадиспетчером Карлосом из аэропорта Борисполя, рассказывал, как ему угрожали за "антиукраинскую" позицию. Тогда, как отмечают журналисты, фейк об истребителях подхватили пропагандистские росСМИ "Россия-24", "РИА Новости", ТАСС, "Первый канал", НТВ и другие.

Затем, в августе 2014 года, аккаунт spainbuca вновь заработал, вот только вести его стала некая Людмила Лопатышкина - "факт подтверждающий подозрения, что Санчес был не кем иным, как русским троллем".

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Журналисты связались с Санчесом в сентябре 2017 года, через сайт Expat.com. Тот рассказал, что после украинского конфликта его аккаунт в Twitter заблокировали "по соображениям безопасности", как было указано в письме, направленном ему администрацией сайта. После этого он решил удалить аккаунт.

В телефонном разговоре он подтвердил, что сидел в испанской тюрьме, но пояснил, что его посадили туда за неуплату алиментов. Он также признал, что никогда не работал диспетчером и не был в Украине во время крушения MH17 над Донбассом.

Он заявил, что получал "огромные суммы денег", которые ему переводили из России. Взамен он должен был писать, что ему скажут, под своим аккаунтом в Twitter. Санчес, по его словам, получал денежные переводы от RT задолго до его интервью телеканалу в мае 2014 года — это якобы было компенсацией за то, что он писал в Twitter. Всего, утверждал испанец, он получил из России $48 тыс.

Представитель RT отрицала, что телеканал когда-либо платил Санчесу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055566
 
 
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Даже не удивило, уже приторможенный запад, и тот начинает понимать гнилую, и брехливую суть рашостана...
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дивно, що він не був лижним інструктором з ЄС!
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и еще худая...что про распятого мальчика в трусиках вещала...
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Вот эта, жена охранника из массовки плешивого недомерка, что-ли? так вы всьоврьоти!
"Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, - испанский аферист на зарплате у Russia Today, - расследование - Цензор.НЕТ 4890
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після маасштабного"прозріння" в останні пару днів, впевнений, що багато країн знайдуть гнійну купу брехні під маркою рософашистських ЗМІ, та зроблять належні висновки, дуже сподіваюсь...
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Як талановита людина - талановита в усьому, так і кацапи рукожопі в усьому! "Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, оказался испанским аферистом на зарплате у Russia Today, - расследование - Цензор.НЕТ 1952
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Австралии совсем не существует ,а Малазия это край Земли,
откуда они все летают?
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ну подумаеш, афериста финансировали... они еще и террористов финансируют
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террористов финансируют

и финансистов терроризируют
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врет гишпано,как всегда привык. "Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, оказался испанским аферистом на зарплате у Russia Today, - расследование - Цензор.НЕТ 4405$48 тыс за отот бред?кацапы конечно конченые,но не до такой же степени
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ну он наверно не только за тот высер получил, он еще качественно проявлял свои оральные навыки )))
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а какая нынче ставка на "зомбифермах"? не уж то ты бля меньше получаешь??
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Ну звісно,у нас же в аеропортах одні санчеси і карлоси працюють,параша тудей не дасть збрехати...
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Ну,выяснили все по дебила,и что? Да плевать на него. Ни в какого "карлоса" и так никто,кроме русни не верил. Очередное бабло,раздерибаненое свинорусами ни на что. Пить да воровать-за этими мокшанскими скрепами даже наши "рехворматоры" не угонятся.😊
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Ложечка нашлась, а неприятный осадок остался.
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знайшлася і гадя медвесавченко!!!...чомусь в Іспанії, то туди ПАСЕ перенесли, раду Європарламенту, де вона начебто перебуває з "офіційним візитом"??? ссучка брехливо-ватяна... чекаємо звернення цієї паскуди до Іспанії надати їй "політичний притулок у зв"язку з політичним переслідуванням фошиздов"....Мабуть, в медведчука там своїх "підгодовуванців" багато, раз туди дременула...
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Медведчук назначений Порошенкой, нє?
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Не-не-не !
Он не причём !
Он как-раз в то время на Мальдивах фронтами командовал , раненый весь !
То не он назначал !
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ага, але після того, як цього потребував хуйло. Бо не відбулось би ніяких перемовин та припинення активних бойових дій, та наших хлопців би розстрілювали як влітку 2014-го і досі.
Чи тобі їх не шкода?
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Ну , если сам Хуйло требует , то - да , у говнокомандующего Пэдро шансов отказать нет .
Это верно .
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в этом Педро - слишком много педровского !
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СРОЧНО! Ангела Меркель заявила, что присоединяется к Великобритании и примет такие же санкции против питарашки "Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, - испанский аферист на зарплате у Russia Today, - расследование - Цензор.НЕТ 1937
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хунта лютует, пытается дискредитировать очередного кристально чистого. ну, ничего святого.
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50 тыс. баксов, которые могли пойти на соцобеспечение в РФ были отданы случайному Хосе Игнасио из Испании.
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это в стиле ПИДОрашенской фекальной помойки и ее ботаксного педофильного Шныря вовы!!!
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Интересно, почему решил рассказать?

48 000 "баксов" из игры "Монополия", которыми с ним расплатилась русня закончились и решил побираться разоблачением?
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А де заява наших спецслужб, що такого працівника ніколи не було в Борисполі. "Авіадиспетчер Карлос" в Борисполі!!! - це що за юхня в 2014 без коментарів відповідних структур?
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И что? За клевету никто не посадил? Ну хотя бы МИД подаст иск в какой-нибудь суд? "Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, - испанский аферист на зарплате у Russia Today, - расследование - Цензор.НЕТ 706
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И что теперь делать? Ключевой свидетель того, что Боинг сбил украинский Су оказывается купленная говорящая голова...

Хотя! Есть же ещё капитан Волошин!
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і американці, які "підкинули" борт з вже "мертвими" людьми.
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У вато-тролів черговий аргумент пропав... А то вони постійно питали, куди хунта поділа диспетчера... Ехх, знов у фсб доведеться методичку переписувати)
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А кроме моксельской педерации кто то серьезно диспетчера воспринимал?
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Вот такие кадры работают на рт. Испанские аферисты всякие, генералы-друганы всяких Рыжих.... "Диспетчер з Борисполя", який звинуватив Україну в атаці на MH17 - іспанський аферист на зарплаті у Russia Today, - розслідування - Цензор.НЕТ 3430
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як рашці вдається збирти все біологічне сміття по всій планеті?? Бо порядні люди з нею не співпрацюють?? Просто якесь величезне сміттєзвалищеа не країна )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Диспетчер из Борисполя", обвинивший Украину в атаке на MH17, - испанский аферист на зарплате у Russia Today, - расследование
 
 
 
 
 
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