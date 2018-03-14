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 Политика Украины
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 Знаменитый "Зеленый театр" в Одессе удалось спасти: на защиту встал местный бизнес

Популярный среди жителей и гостей Одессы летний "Зеленый театр" продолжит работать. Новые владельцы сооружения пошли на компромисс с СЕО-клубом (CEO Club Ukraine — закрытый бизнес-клуб, который объединяет предпринимателей Одессы с целью совместного развития города, общения и взаимодействия - ред.).

Об этом сообщил автор проекта "Зеленый театр" и один из членов СЕО-клуба Егор Гребенников, информирует Gazeta.ua.

"В прошлом году более семидесяти одесских предпринимателей и топ-менеджеров объединились в СЕО-клуб. Объединились, чтобы сделать одесский бизнес цивилизованнее, а родной город - лучше. А также, чтобы их не обижали поодиночке "оборотни в погонах" и прочие слуги народа", - пояснил идею объединения Гребенников.

По его словам, ранее одесский бизнес редко консолидировался вокруг общественных инициатив. Однако, на этот раз предприниматели в один голос решили поддержать сохранение Зеленого театра, как одного из наиболее успешных массовых проектов в городе.

"Основатели клуба подали идею собирать деньги на выкуп и два десятка человек за вечер предложили в сумме более двухсот тысяч долларов. Затем коллективный разум предложил начать с аренды. Несколько бизнесменов по своим каналам начали переговорный процесс с новыми собственниками. Цель - заключить новый договор аренды театра. Переговоры с переменным успехом длились до недавнего времени", - рассказал Гребенников.

Он отметил, что новые собственники в итоге согласились сдать в аренду театр, пока только на сезон 2018 года. И при условии, что в состав учредителей компании-арендатора войдут их знакомые предприниматели из числа участников CEO Клуба, которые будут гарантом исполнения условий договора.

"Для этого основатели СЕО Клуба зарегистрировали новую организацию, на которую и был заключен договор аренды. Итог - в этом сезоне команда Зеленого Театра в полном составе продолжит радовать всех качественным контентом. Что дальше? Поживем - увидим!", - резюмировал Гребенников.

Справка: Зелёный театр — театр под открытым небом в Одессе. Был построен в 1936 году в Александровском парке (ныне — Центральный парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко). С конца 90-х годов до 2014 года театр был заброшен и превратился в свалку. Летом 2015 года был восстановлен усилиями волонтеров Impact HUB Odessa и реконструирован в действующую летнюю площадку под открытым небом со сценой, лекторием, эко-пространством, зоной открытого коворкинга и отдыха горожан.

Источник: https://censor.net.ua/n3055564
 
 
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Научись в начале строить и построй.
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Ця новина більше, ніж будь-яка інша, свідчить про позитивні зміни в Україні.
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саме так. обьеднуються бо корумпована чиновнича система всых задовбала.
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Тому і на Заході так популярні закриті клуби? Та невже...
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А кто же эти "новые хозяева", не "слуги народа или оборотни в погонах" случайно?
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Про Поплавского(пархатого)уже все зыэабыли,
а ЦН его рекламирует.
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Вива, Одесса! Горжусь что я одессит! Всегда лучше умным людям договариваться,,, а воюют - пусть тупорылые пацаки на свою голову... И приезжают домой в инвалидных колясках - чем побольше.... Знаменитий "Зелений театр" в Одесі вдалося врятувати: на захист став місцевий бізнес - Цензор.НЕТ 619
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Пора тем кто захапал народное достояние и разрушил его рубать, руки, потом ноги, а потом уши, а уж потом головы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗнаменитый "Зеленый театр" в Одессе удалось спасти: на защиту встал местный бизнес
 
 
 
 
 
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