 Знаменитый "Зеленый театр" в Одессе удалось спасти: на защиту встал местный бизнес

Об этом сообщил автор проекта "Зеленый театр" и один из членов СЕО-клуба Егор Гребенников, информирует Gazeta.ua.



"В прошлом году более семидесяти одесских предпринимателей и топ-менеджеров объединились в СЕО-клуб. Объединились, чтобы сделать одесский бизнес цивилизованнее, а родной город - лучше. А также, чтобы их не обижали поодиночке "оборотни в погонах" и прочие слуги народа", - пояснил идею объединения Гребенников.



По его словам, ранее одесский бизнес редко консолидировался вокруг общественных инициатив. Однако, на этот раз предприниматели в один голос решили поддержать сохранение Зеленого театра, как одного из наиболее успешных массовых проектов в городе.



"Основатели клуба подали идею собирать деньги на выкуп и два десятка человек за вечер предложили в сумме более двухсот тысяч долларов. Затем коллективный разум предложил начать с аренды. Несколько бизнесменов по своим каналам начали переговорный процесс с новыми собственниками. Цель - заключить новый договор аренды театра. Переговоры с переменным успехом длились до недавнего времени", - рассказал Гребенников.



Он отметил, что новые собственники в итоге согласились сдать в аренду театр, пока только на сезон 2018 года. И при условии, что в состав учредителей компании-арендатора войдут их знакомые предприниматели из числа участников CEO Клуба, которые будут гарантом исполнения условий договора.



"Для этого основатели СЕО Клуба зарегистрировали новую организацию, на которую и был заключен договор аренды. Итог - в этом сезоне команда Зеленого Театра в полном составе продолжит радовать всех качественным контентом. Что дальше? Поживем - увидим!", - резюмировал Гребенников.



Справка: Зелёный театр — театр под открытым небом в Одессе. Был построен в 1936 году в Александровском парке (ныне — Центральный парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко). С конца 90-х годов до 2014 года театр был заброшен и превратился в свалку. Летом 2015 года был восстановлен усилиями волонтеров Impact HUB Odessa и реконструирован в действующую летнюю площадку под открытым небом со сценой, лекторием, эко-пространством, зоной открытого коворкинга и отдыха горожан.