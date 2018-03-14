 Правительство установило порядок выплат помощи инвалидам войны и ветеранам

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, принятым документом устанавливаются размеры и порядок выплаты ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая участникам боевых действий, инвалидам войны, участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты ", а также жертвам нацистских преследований.

Согласно принятому правительством решению выплата ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая в 2018 году предусмотрена в следующих размерах:

1) лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3685 гривен;

II группы - 3265 гривен;

III группы - 2845 гривен;

2) участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1265 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3685 гривен;

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4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 630 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 525 гривен.