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 Политика Украины, Технологии
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 Украина освоила производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, - "Укроборонпром". ВИДЕО

В ГАХК "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром", успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

...

По словам генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина, новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушение фортификационных сооружений и объектов. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы "Гиацинт".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для передачи в ВСУ готовят очередную партию боевых танков Т-84. ФОТО

Изготовленные на ГАХК "Артем" артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3055560
 
 
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после диверсий по уничтоженияю складов - самое время.
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Ну значить років через 5-7 і патронний завод нарешті збудують. Для чого спішити?
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а вот лично вы понимаете что такое патронный завод????
это не пекарня и технология нихера не простая, как кажеться на первый взгляд
а не строят почему????
да потому как черти все хотят перевести нас на нато калибр
а это другие бабки
патронов еще на 50 лет на складах
лучше подождать
а со снарядами - красавэллы!!!!)))
это всегда надо, портяться они быстро(относительно)
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А что советские снаряды кончились или повзрывались на складах?
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Чергова дуже добра новина.Після рішення про вигнання кацапських дипломатів з Англії.
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А вот такое заявление уже серьёзно.
Маленькая особенность. "Гиацинт" стреляет боеприпасами повышенного могущества.
А это уже не хухры-мухры.
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Ray‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад

Мультик для Путина от США. Армия США показала дроны "Мститель" с легкостью уничтожающие любое количество ПВО С-300,С-400,С-500 и освобождая возможность для прохода ударной группы авиации США в глубокий тыл условного противника для поражения наземных целей.https://vidos.top/v/1802271
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ВВС США прощаются с "хищником"
Mar. 12th, 2018 at 12:59 PM

Україна освоїла виробництво артилерійських снарядів калібру 152 мм, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6820
Одна из тех ситуаций когда старье не залеживается. Но вот ведь вопрос- а старье ли?

Как стало известно, командование ВВС США приняло решение снять с вооружения ударные БПЛА MQ-1 "Predator" и заменить их на более современные MQ-9 "Reaper". Причем проводить замену будут в сжатые сроки и планируют завершить процесс до конца этого года.

Хочу отметить, что за время с первого полета MQ-1 в 2002 году и последующей его эксплуатации с 2005 года произведено было более 360 БПЛА модификаций MQ-1 и RQ-1. Данные БПЛА стоят на вооружении Италии, Турции, ОАЭ и, разумеется США. Причем на вооружении ВВС США находится более 250 БПЛА MQ-1B и 102 MQ-1C.
Теперь же эти боевые птички, способные нести две AGM-114 Hellfire и осуществлять беспрерывную разведку в течение 40 часов будут пылиться на площадке хранения 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники, став тем самым одним из экспонатов известного многим по голливудским блокбастерам "кладбища".
С другой стороны, не понятно, зачем добру пропадать? Тем более, что приобрести "хищников" желающие найдутся. В особенности среди тех стран, которые находятся в состоянии войны, но лишены возможности производить в необходимом количестве свои ударные БПЛА.
Україна освоїла виробництво артилерійських снарядів калібру 152 мм, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2724
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Примем старые образцы на утилизацию. По низким тарифам... За опт - скидка. Україна освоїла виробництво артилерійських снарядів калібру 152 мм, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 741
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патриботы бы шапками закидали, нафиг им снаряды.
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тільки Пашинському не давайте випробувати , бо простреленими ногами це не обійдеться Україна освоїла виробництво артилерійських снарядів калібру 152 мм, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1778
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ну, у вас рогозин тоже хорошо выступает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина освоила производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, - "Укроборонпром". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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