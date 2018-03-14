 Украина освоила производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
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По словам генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина, новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушение фортификационных сооружений и объектов. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы "Гиацинт".
Изготовленные на ГАХК "Артем" артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.
это не пекарня и технология нихера не простая, как кажеться на первый взгляд
а не строят почему????
да потому как черти все хотят перевести нас на нато калибр
а это другие бабки
патронов еще на 50 лет на складах
лучше подождать
а со снарядами - красавэллы!!!!)))
это всегда надо, портяться они быстро(относительно)
Маленькая особенность. "Гиацинт" стреляет боеприпасами повышенного могущества.
А это уже не хухры-мухры.
Мультик для Путина от США. Армия США показала дроны "Мститель" с легкостью уничтожающие любое количество ПВО С-300,С-400,С-500 и освобождая возможность для прохода ударной группы авиации США в глубокий тыл условного противника для поражения наземных целей.https://vidos.top/v/1802271
Mar. 12th, 2018 at 12:59 PM
Одна из тех ситуаций когда старье не залеживается. Но вот ведь вопрос- а старье ли?
Как стало известно, командование ВВС США приняло решение снять с вооружения ударные БПЛА MQ-1 "Predator" и заменить их на более современные MQ-9 "Reaper". Причем проводить замену будут в сжатые сроки и планируют завершить процесс до конца этого года.
Хочу отметить, что за время с первого полета MQ-1 в 2002 году и последующей его эксплуатации с 2005 года произведено было более 360 БПЛА модификаций MQ-1 и RQ-1. Данные БПЛА стоят на вооружении Италии, Турции, ОАЭ и, разумеется США. Причем на вооружении ВВС США находится более 250 БПЛА MQ-1B и 102 MQ-1C.
Теперь же эти боевые птички, способные нести две AGM-114 Hellfire и осуществлять беспрерывную разведку в течение 40 часов будут пылиться на площадке хранения 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники, став тем самым одним из экспонатов известного многим по голливудским блокбастерам "кладбища".
С другой стороны, не понятно, зачем добру пропадать? Тем более, что приобрести "хищников" желающие найдутся. В особенности среди тех стран, которые находятся в состоянии войны, но лишены возможности производить в необходимом количестве свои ударные БПЛА.