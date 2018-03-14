 Украина освоила производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

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По словам генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина, новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушение фортификационных сооружений и объектов. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы "Гиацинт".

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Изготовленные на ГАХК "Артем" артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.