EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  6483  77
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1697) Россия (68398) санкции (6583) Мэй Тереза (66) Скрипаль (44)

 Великобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы, - Мэй

Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства.

Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне, официальные лица не приедут на ЧМ-2018, - Мэй

"Мы будем замораживать российские государственные активы, если будем располагать доказательствами, что они могут угрожать жизни или собственности жителей или подданных Великобритании", - сказала она.

Ранее она заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055556
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На продовження рашка швидко заробить своєю поведінкою.
 показать весь комментарий
 
 
но как же воняет то...!!! разве этого мало???
а футбол? министры теперь не поедут - ужасть!!!
что может быть страшнее???
 показать весь комментарий
 
 
Так это какраз самый цимес. Под такие формулировочки можно шо угодно подогнать, вплоть до переводов МИДа РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Як державні кацапські активи можуть загрожувати життю або власності британців?
 показать весь комментарий
 
 
Це вже серйозно.. Очікую, що збірна Англії виступить з ініціативою та закликом до інших збірних бойкотувати ЧС 18..
 показать весь комментарий
 
 
Сама сборная едет а других будет призывать к бойкоту?)
 показать весь комментарий
 
Це сьогодні вона їде.. Але чи доїде? А чи поїде завтра?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, мы же сегодняшние новости обсуждаем, Леонид. Пока всё это выглядит, как "стрельба по воробьям." Что будет завтра неизвестно, хотелось бы, конечно, надеяться, что это только прелюдия.)
 показать весь комментарий
 
снова как в 2006-м - полумері и "если"... Мє' как біла сукою на содержании так и осталась...
 показать весь комментарий
 
 
Кацапам лучше удавить плешивого педофила, закопать с почестями и свалить всё на него Великобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы, - Мэй - Цензор.НЕТ 2660
 показать весь комментарий
 
 
Можно просто сразу закопать с почестями. Сэкономить время на удушении.
 показать весь комментарий
 
 
ну ладно за Скрипаля можно было понадувать щёки, так при его отравлении ещё 21 граждан Британии обратились за мед помощью, а разработчик "новичка" сказал, что выздоровления не будет.
 показать весь комментарий
 
 
А выгнать из оксфордов расиянских деток и вообще всю русню из Великобритании слабо оказалось??? Та срать раисянчеги хотели на все что вы смогли родить против них!!
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю как эту причастность можно доказать. Уж не мучались бы, а просто морозили ВСЕ кассавские активы. Так проще. И эффективнее.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
она главою МВД дело Литвиненко "расследовала"...
брехливая сука... нихуяне выгорит ... надувание щёк пустое...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
НЕ ПОЕДУТ МИНИСТРІ НА ФУТБОЛ - ЖЕСТЬ А НЕ МЭЙ!!!
КА Тетчер , думает,,,. дура дурой...
 показать весь комментарий
 
Британці довго тужились і сильно пукнули. Отже ситуація виглядає наступним чином
3-е місце займає USA за те, що опубліковало в лютому страшний алфавітний список керівників рОсії.
2-е місце займає наш Будапештський гарант - Британія. Він завдав нищівної відповіді на хім.атаку і вирішив подивитись футбол по телевізору (дуже сильний крок, ніхто навіть не сподівався такого). Збірної і вболівальників це звісно не стосується.
1-е місце, як завжди, посідає занепокоєна і стурбована Європа. В якості покарання агресора вона збудує новий газогін, газифікує окупований Крим, допоможе розробити вкрадений шельф Чорного моря і розгорне нову мережу магазинів адідас та автосалонів на окупованій території. Шах і мат, агресор!
Ось така правда життя, малята.
 показать весь комментарий
 
 
Шпійоній ніхто не любить, але жирне бабло люблять всі.
 показать весь комментарий
 
А ты думал, что они за тебя воевать будут? Или ты думаешь, что они не знают формулы В.Зеленского, что в Украине две беды:"Первая это 450 которые заседают, а вторая это ТЕ, кто их туда выбирает" Нормальные давно сбежали на Запад, последние 2 млн. недавно по БЕЗВИЗУ в Польшу. Остались те, кто будет ВЫБИРАТЬ. Кого? -Уже понятно кого- ТЕХ ЖЕ САМЫХ сегодняшних 450. И поэтому не возникает вопрос кому это выгодно, чтобы в Украине остались СЛИВКИ ЭТОЙ, ВТОРОЙ БЕДЫ. С другой стороны сейчас подчистят "ВРАГОВ НАРОДА" ПЛАНИРОВАВШИХ устраивать стрельбу из минометов на Майдане (Там стрелять из "Сайгака" разрешено только избранным). И УРЯ-УРЯ ХОТЬ СРАЗУ НА ТРЕТИЙ СРОК.
 показать весь комментарий
 
Як говорив великий Черчіль:" Це ще не кінець, але це початок кінця".. Кінця нарасії..
 показать весь комментарий
 
 
трохи не так: Это ещё не конец. Это даже не начало конца, но, возможно, это конец начала.
слова сказаны после разгрома фашистов при Эль-Аламейна
 показать весь комментарий
 
Используемые против страны будет замораживать, а не используемые против страны не будет, т.е. эта хитрая формулировка по сути пук в лужу.
 показать весь комментарий
 
Ну и как это понимать? Деньги угрожают людям? Как вы докажете,что кацапские деньги на счетах предназначены для покупки бомбы,диоксина или поллония? Короче,нет политической воли реально противостоять взбесившейся русне. Вроде шаг вперёд-а получается два назад. Очкуют от ЯО и боятся за деньги. А путлеру это и надо.
 показать весь комментарий
 
 
В общем, пук. Побоялась Мэй использовать закон - если не доказана легальность средств, то они конфискуются
 показать весь комментарий
 
 
БОГ- Є! Знайшпвся іспанський диспетчер! Трагедія MH17: «Іспанський диспетчер» стверджує, що отримав від росіян $48 тис.
https://www.radiosvoboda.org/a/mh17-dyspetcher-carlos-rossia/29098641.html
 показать весь комментарий
 
Понятное дело, тяжко признавать свою "тёплую ванну! притока раша бабла без Истории....всё вроде как "хорощо"....а вот вам и обратка. Держитесь и не сдуйтесь!
 показать весь комментарий
 
То есть, в переводе это звучит так: "какие хотим, такие и морозим бабки")) Представляю, какая очередь сейчас в мире выстраивается за российским баблом) Зато как пуканы запоребриковых трещат)))
 показать весь комментарий
 
 
Vizy budet davat ocen redko komu iz rosiji,proveriat ix dengi v angliji.Jesly ranse vsio vydeli no nicego nedalali tak teper zajmutsia te komu i nado.Eto kak nelegaly oni vet vydet takix no nicego nedelajut,xotia mogut lovyt
 показать весь комментарий
 
та не надо сортировать... морозьте все!
начнется возня тогда поймете угадали - не угадали!
не угадали - извинитесь, типа - намотало на маховик репрессий...и все
 показать весь комментарий
 
 
Если будет доказано... Но это очень вряд ли...
 показать весь комментарий
 
 
Есть сомнения, что бритты и амеры смогут доказатоь то, что хотят?
 показать весь комментарий
 
 
Отказаться от бабла это ж не выиазить глубокую обеспокоенность. ))
 показать весь комментарий
 
Как я понял. доказуху спокойно будут брать у амеров ( нечего себе и милитари интелидженс 5,6, мозги компостировать). Данные уже есть. Кацапы, я бы подумал теперь куда бабло выводить.
 показать весь комментарий
 
Действия Англии лучше всего иллюстрируют слова одной моей подружки "это всё?"
 показать весь комментарий
 
Разговоры про "это все" очень напоминают разговоры про "не смешите санкциями мои искандеры" в Роисе.
Сейчас им уже не смешно чето стало...
 показать весь комментарий
 
 
Не каждого Юрия природа Корнем одарила, какой Корешок такие и слова подруги)))))) Извини не удержался))))
 показать весь комментарий
 
 
Вот и настало время-когда Деньги побеждают Зло!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ведь это просто ПУК и ВСЁ .... Великобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы, - Мэй - Цензор.НЕТ 8159
 показать весь комментарий
 
 
Часто звучить по сьогоднішній позиції Британії "Пук в калюжу".. Хтось очікува оголошення війни Британією кацапам? "Пук" чи не "пук" - буде видно через три-чотири місяці.. Для розкручування маховика тиску і мобілізації сил та засобів для повноцінної відповіді - потрібен час ..
 показать весь комментарий
 
 
з вагнеровців вийшла гарна бульбашка
 показать весь комментарий
 
 
Ще невідомо, що буде поза ширмою.
Гадаю, далеко не всі плани сьогодні оголошувались.
 показать весь комментарий
 
 
Уитывая факт, что все держатели этих активов вышли из совка инженерами 2-й категории, подполковниками КГБ и прочими мелкими нищими чиновниками, то все эти активы можно смело арестовывать и конфисковывать как полученные незаконным путём (воровством)
 показать весь комментарий
 
 
"Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства."

Какой то бред Какие могут быть государственные активы, кроме как здания посольства? Как они могут угрожать безопасности? Нужно наложит арест на имущество всех российских олигархов это другое дело.
 показать весь комментарий
 
Вижу - ватники тут пуканы рвут. Значит - Мэй делает все правильно. Молодец.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России
.Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициации расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интернету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть буквы не забудешь,дурило рассейское) А то из-за бояры глаза залепило) И это не пост от "анакондмэна") Бабки когда вернете нам? Счетчик тикает!!!
 показать весь комментарий
 
 
Велика Британія заморожуватиме використовувані проти країни російські держактиви, - Мей - Цензор.НЕТ 3545

Единый действительный "ответ", это санкции иранского - северокорейского уровня, полное эмбарго на энергоносители и сырьевые товары из России, но на такое никто не пойдет, кишка тонка, а все остальные "ответы", это унылая дрочь слабаков, которая России, практически побоку...
 показать весь комментарий
 
 
С сегодняшнего дня на россии фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" признан экстрмистским и запрещен к показу... а овсяная каша внесена в санкционный список наряду с хамоном и сыром!

Велика Британія заморожуватиме використовувані проти країни російські держактиви, - Мей - Цензор.НЕТ 1235
 показать весь комментарий
 
 
- Берримор, что это за крики на улице?
- Русские, сэр.
- Чего они хотят?
- Они выступают за однополую любовь.
- Разве им это кто-то запрещал?
- Нет, сэр.
- Тогда почему они шумят?
- Педерасты, сэр.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз манька-аблігація нюхне коксу,і заявить,шо атвєт буде адекВатний,а саме:повна заборона громадянам Великобританії брати рубльові позики в сбєрбанку,заборона їх дітям навчатися в пту та технікумах варонєжа,а також лікуватись в районних поліклініках,і шо саме головне-ні за які фунти,евро та бакси не продавти їм ладу-каліну.От тоді вони на колінах у #уйла пробачення просити приповзуть...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы, - Мэй
 
 
 
 
 
 вверх