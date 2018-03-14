 Великобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы, - Мэй

Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы будем замораживать российские государственные активы, если будем располагать доказательствами, что они могут угрожать жизни или собственности жителей или подданных Великобритании", - сказала она.
Ранее она заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.
Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
а футбол? министры теперь не поедут - ужасть!!!
что может быть страшнее???
брехливая сука... нихуяне выгорит ... надувание щёк пустое...
КА Тетчер , думает,,,. дура дурой...
3-е місце займає USA за те, що опубліковало в лютому страшний алфавітний список керівників рОсії.
2-е місце займає наш Будапештський гарант - Британія. Він завдав нищівної відповіді на хім.атаку і вирішив подивитись футбол по телевізору (дуже сильний крок, ніхто навіть не сподівався такого). Збірної і вболівальників це звісно не стосується.
1-е місце, як завжди, посідає занепокоєна і стурбована Європа. В якості покарання агресора вона збудує новий газогін, газифікує окупований Крим, допоможе розробити вкрадений шельф Чорного моря і розгорне нову мережу магазинів адідас та автосалонів на окупованій території. Шах і мат, агресор!
Ось така правда життя, малята.
слова сказаны после разгрома фашистов при Эль-Аламейна
https://www.radiosvoboda.org/a/mh17-dyspetcher-carlos-rossia/29098641.html
начнется возня тогда поймете угадали - не угадали!
не угадали - извинитесь, типа - намотало на маховик репрессий...и все
Сейчас им уже не смешно чето стало...
Гадаю, далеко не всі плани сьогодні оголошувались.
Какой то бред Какие могут быть государственные активы, кроме как здания посольства? Как они могут угрожать безопасности? Нужно наложит арест на имущество всех российских олигархов это другое дело.
.Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициации расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра.Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интернету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
Единый действительный "ответ", это санкции иранского - северокорейского уровня, полное эмбарго на энергоносители и сырьевые товары из России, но на такое никто не пойдет, кишка тонка, а все остальные "ответы", это унылая дрочь слабаков, которая России, практически побоку...
- Русские, сэр.
- Чего они хотят?
- Они выступают за однополую любовь.
- Разве им это кто-то запрещал?
- Нет, сэр.
- Тогда почему они шумят?
- Педерасты, сэр.