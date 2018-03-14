 Подозреваемый в организации убийства Вороненкова Тюрин объявлен в розыск, - МВД

Соответствующая информация размещена в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Тюрин объявлен в розыск Национальной полицией Украины в связи с тем, что он скрывается от органов прокуратуры.

Датой его исчезновения указывается 10 октября 2017 года. Тюрин обвиняется по ч.2 п.6, ч.2 п.11 и ч.2 п.12 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он был за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).



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По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".