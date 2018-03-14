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 Политика Украины
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 Подозреваемый в организации убийства Вороненкова Тюрин объявлен в розыск, - МВД

Гражданин России Владимир Тюрин, подозреваемый в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, объявлен в розыск в Украине.

Соответствующая информация размещена в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Тюрин объявлен в розыск Национальной полицией Украины в связи с тем, что он скрывается от органов прокуратуры.

Датой его исчезновения указывается 10 октября 2017 года. Тюрин обвиняется по ч.2 п.6, ч.2 п.11 и ч.2 п.12 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.

Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он был за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).

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По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.

Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".

Источник: https://censor.net.ua/n3055552
 
 
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А " гениальный пьякуйойр" Луценко. который орал по всем СМИ и ТВ что у него есть супер свидетель по делу Януковича? Мишень нарисовал на мужике................
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Тебе что, жалко какого-то русню Тюрина?
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Вороненкова он подсветил............а людей то всех жалко , кроме ихтамнетов....те сознательно идут убивать-дохнуть................
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Как же теперь без Вороненкова???!!!! Вся Госдума парализована!!!! Ещё весёлые новости есть??
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оперативно, працюють прокуратори, ні чого не скажеш!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в организации убийства Вороненкова Тюрин объявлен в розыск, - МВД
 
 
 
 
 
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