 Савченко хотят исключить из Комитета по нацбезопасности и лишить звания Героя Украины

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, подобное предложение в ходе заседания комитета озвучил нардеп Юрий Береза.
По его мнению, присутствие Савченко, которую он назвал "российской консервой", в комитете является "легитимизацией террористов, работающих на РФ".
Другие члены комитета предложение об исключении поддержали, однако отметили, что это не в компетенции комитета - поэтому принять нужно решение об обращении комитета к председателю ВР.
Ни один из членов комитета против этого не возражал. Решение приняли единогласно.
Также нардеп Андрей Тетерук предложил лишить Савченко звания Героя Украины. Но, по словам главы комитета Сергея Пашинского, лишить звания может только Президент по решению суда.
Але, як на мене, не варто перейматися вибриками особини жіночої статі не на своєму статевому місці. Просто порегочемо, та й по тому: https://www.youtube.com/watch?v=Xcdu0-2_q1E
Облажались с ней, конечно.
Но ошибки надо исправлять.
"хркпкая девушка" гадя. ее абижать не маги!...
Прямая Савченко, может лупасить прямо в лоб президенту или премьеру, потому что она - Герой Украины, и у нее есть статус народного депутата и она любимица украинского народа заявил продажный кремлёвский прихвостень на побегушках у кровавого маньяка )(уйла Р. Кацуба. И как можно было такой продажной затычке российских фашитоВ )(уйла ей преступно присвоить для надругательства высшую награду Героя Украины?.
Феерично!
улыбки, обещания с плакатов,
надежда и доверие большое....
сначала выбирают депутатов -
потом их ненавидят всей душою.
Раскрученные герои могут быть предателями РОДИНЫ.
Дураки только те, кто сразу дали ей ГЕРОЯ УКРАИНЫ.
Она, что вышла в поле с одной гранатой против трёх танков?
Она сдалась, находилась у противника, но при этом попросила помочь ей, те кто прибыл помочь были убиты и взяты в плен, кого из этих пленных вы видели по тв с трезубом на всю грудь.
У нас много людей за Украину сидели в лагерях, многие по 27 лет.
Военнослужащие были в плену, их пытали, но ГЕРОЕВ УКРАИНЫ из них единицы.
Перед тем как попасть в плен, эти ребята уничтожали противника, и технику.
савчинка давнишняя кансерва.
Вот вам,продажным берёзам!
И пох кто и чем руководствовался в своих действиях...как же, Тоня Аваковна пухлогубая и измождённый нарзаном Юра на что то намекают, на что ? А Х/З, главное что нам не нравится эта тупая курица, распять её !!! так и начинается паРаша.
Их полно саботажников **енов.
с таким званием и ездить к захарченко в днр, летать в москву, федерализацию предлагать, мир любой ценой (мир может быстро наступить, если сдаться врагу).
Борец с олигархами, кто в это верит. Давнишний человек медведчука.
Взяла отпуск, рванула на восток, сдалась и начался спектакль по ртв.
Имейте силу воли, лешите звания, снимите неприкосновенность.