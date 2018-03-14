 Савченко хотят исключить из Комитета по нацбезопасности и лишить звания Героя Украины

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, подобное предложение в ходе заседания комитета озвучил нардеп Юрий Береза.

По его мнению, присутствие Савченко, которую он назвал "российской консервой", в комитете является "легитимизацией террористов, работающих на РФ".

Другие члены комитета предложение об исключении поддержали, однако отметили, что это не в компетенции комитета - поэтому принять нужно решение об обращении комитета к председателю ВР.

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Ни один из членов комитета против этого не возражал. Решение приняли единогласно.

Также нардеп Андрей Тетерук предложил лишить Савченко звания Героя Украины. Но, по словам главы комитета Сергея Пашинского, лишить звания может только Президент по решению суда.

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