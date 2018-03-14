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 Политика Украины
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Все про:комитет (311) Савченко (2578) Тетерук (179) Береза Юрий (71)

 Савченко хотят исключить из Комитета по нацбезопасности и лишить звания Героя Украины

Народного депутата Надежду Савченко хотят исключить из Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и лишить ее звания Героя Украины.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, подобное предложение в ходе заседания комитета озвучил нардеп Юрий Береза.

По его мнению, присутствие Савченко, которую он назвал "российской консервой", в комитете является "легитимизацией террористов, работающих на РФ".

Другие члены комитета предложение об исключении поддержали, однако отметили, что это не в компетенции комитета - поэтому принять нужно решение об обращении комитета к председателю ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко

Ни один из членов комитета против этого не возражал. Решение приняли единогласно.

Также нардеп Андрей Тетерук предложил лишить Савченко звания Героя Украины. Но, по словам главы комитета Сергея Пашинского, лишить звания может только Президент по решению суда. 

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рассматривает проект Закона "О национальной безопасности Украины". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3055551
 
 
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не ко двору пришлась. А вот обманывать братьев - депутатов некрасиво.
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этого меРтвечуцкого пробуханного Кабла, ПИДОрашенско-фсбэшную артистку давно нужно лишить мандата,звания и закрыть на место Шлюни с дальнейшим обменом у ботаксного педофила вовы на Украинских заложников!!!!
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Хоть кто -то что-то доказал? Или достаточно слова какой-то трусливой мрази типа березы и пашинского?
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Підтримую! Гаді дали Героя за "Слава Україні!", "Героям Слава!" та міжнародний знак крайнього ступіня статевого збудження під час "голодівки", однак ніхто її не попереджав що героя можуть забрати за статеві зв'язки з мінометом 120-го калібру на непідконтрольних територіях.
Але, як на мене, не варто перейматися вибриками особини жіночої статі не на своєму статевому місці. Просто порегочемо, та й по тому: https://www.youtube.com/watch?v=Xcdu0-2_q1E
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давайте все же подождем решения суда что-ли. пашинский, береза и тетерук - сверхпатриоты вне всякого сомнения, но зачем же обижать хрупкую девушку Савченко хочуть виключити з Комітету з нацбезпеки та позбавити звання Героя України - Цензор.НЕТ 9501
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можно на этой картинке стрелочкой указать, где у неё хрупкое место?
Савченко хочуть виключити з Комітету з нацбезпеки та позбавити звання Героя України - Цензор.НЕТ 2979
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У кожної незаміжньої дівчини є хрупкоє мєсто, хоча,... кажуть що вона літала вперед дригом...
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2 года назад надо было - как только стало ясно, что вербанули с потрохами.

Облажались с ней, конечно.
Но ошибки надо исправлять.
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О том что Надя едет в Страсбург было заявлено ею на 112 ом канале где она выписывала пилюлей продавцу картин Пояркову. Это очень хорошо что ей не по пути с березками, тетеревами, пашинскими и им подобным.
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Савченко хочуть виключити з Комітету з нацбезпеки та позбавити звання Героя України - Цензор.НЕТ 8883
"хркпкая девушка" гадя. ее абижать не маги!...
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По памяти помниться она упала с БТРА пьяная, попав в плен сепарам, после пройдя инъекций кожаных игл попала в рашу. Не крутовато после сего будуна герой Украины?
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Нельзя же крысу загонять в угол.Кроме выгнать,лишить и отбрать надо чего дать взамен,например -тюремный срок.
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Не...Отрубить этой змее хвост возле головы,и все дела.
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Жюлька хотела хайпнуться на гаде, а получила скунса под кровать.
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далеко не в захваті від тупуватої Наді, але навіть вона, порівняно з виб...ядками з антиНФ чи БПП, не кажучи вже про РП чи ОБ, незрівнянно патріотичніша. В усякому випадку в українців вона стріляти не буде, на відміну від вальцманогройсманів....
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мертвечук не дозволить лишити Гадю таких регалій
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давно пора. гадя - самый большой позор, который можно придумать. там же изначально ясно было - засланная шмара.
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Лютый враг Украины продажный кремлёвский холуй Руслан Коцаба заявил меня и Надежду Савченко продолжают необоснованно обвинять в том, что мы якобы агенты России. Инициативы Савченко прямых мирных переговоров с республиками ЛДНР, а также её требование о немедленной федерализации Украины вызывает ненависть у партии войны при власти. Она для них самая большая угроза, потому что у Савченко есть статус народного депутата, и она - Герой Украины... Они в шоке, они не знают, что с ней делать.
Прямая Савченко, может лупасить прямо в лоб президенту или премьеру, потому что она - Герой Украины, и у нее есть статус народного депутата и она любимица украинского народа заявил продажный кремлёвский прихвостень на побегушках у кровавого маньяка )(уйла Р. Кацуба. И как можно было такой продажной затычке российских фашитоВ )(уйла ей преступно присвоить для надругательства высшую награду Героя Украины?.
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от же накурився чи нанюхався, бідолага кацуба...Вчила ж мати: не кури каку , синку...))
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Можно исключить с формулировкой: жопа не влазит в кресло кабинета заседаний комиссии!
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Ваще прикольно комитет нац безопасности: кремлевская сучка, отжиматель земель у фермеров, мародёры, карманники, стукачи, дыбилы!

Феерично!
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Слава тебе ,Господе!! Давно пора эту мразь продажную отправить в мусорный бак! Аминь!
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знайшлася і гадя медвесавченко!!!...чомусь в Іспанії, то туди ПАСЕ перенесли, раду Європарламенту, де вона начебто перебуває з "офіційним візитом"??? ссучка брехливо-ватяна... чекаємо звернення цієї паскуди до Іспанії надати їй "політичний притулок у зв"язку з політичним переслідуванням фошиздов"....Мабуть, в медведчука там своїх "підгодовуванців" багато, раз туди дременула...
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пілять... та цю запроданку вже давно тре було випхати зі складу РНБО.. Якого дідька воно, прокацаплена ідіотична істота взагалі там робить!! Савченко хочуть виключити з Комітету з нацбезпеки та позбавити звання Героя України - Цензор.НЕТ 2212 .
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***
улыбки, обещания с плакатов,

надежда и доверие большое....
сначала выбирают депутатов -
потом их ненавидят всей душою.

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якщо подивитись відео рубана на Громадськом у 2015-му, і послухати гадю у 2016-му та у 2017-му то легко відслідкувати аналогію у тезах, пропозиціях, у моделі поведінки, у закликах до переговорів з "шахтарями" та "їхтамнєтами". Як під копірку промови в них. Та ще й куратор один і той самий.
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На данный момент в эту минуту кто сидит держа автомат в окопе уже ГЕРОЙ УКРАИНЫ не с губной помадой в шикарном дупле.
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Смотрите сериал РОДИНА про американского морпеха США.
Раскрученные герои могут быть предателями РОДИНЫ.
Дураки только те, кто сразу дали ей ГЕРОЯ УКРАИНЫ.
Она, что вышла в поле с одной гранатой против трёх танков?
Она сдалась, находилась у противника, но при этом попросила помочь ей, те кто прибыл помочь были убиты и взяты в плен, кого из этих пленных вы видели по тв с трезубом на всю грудь.
У нас много людей за Украину сидели в лагерях, многие по 27 лет.
Военнослужащие были в плену, их пытали, но ГЕРОЕВ УКРАИНЫ из них единицы.
Перед тем как попасть в плен, эти ребята уничтожали противника, и технику.
савчинка давнишняя кансерва.
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Упирі та зрадникі вирішують хто зрадник.... шоу для української вати...
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Сука, как легко манипулировать людьми, что конкретно мы знаем ? Никто даже не в курсе, что ей предъявят, но уже чуть не распять хотят.
И пох кто и чем руководствовался в своих действиях...как же, Тоня Аваковна пухлогубая и измождённый нарзаном Юра на что то намекают, на что ? А Х/З, главное что нам не нравится эта тупая курица, распять её !!! так и начинается паРаша.
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Да люди все понимают. Властям в Украине ни один нормальный человек не верит.
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Те кто предложил присвоить ей высокое звание, такие же консервы.
Их полно саботажников **енов.
с таким званием и ездить к захарченко в днр, летать в москву, федерализацию предлагать, мир любой ценой (мир может быстро наступить, если сдаться врагу).
Борец с олигархами, кто в это верит. Давнишний человек медведчука.
Взяла отпуск, рванула на восток, сдалась и начался спектакль по ртв.
Имейте силу воли, лешите звания, снимите неприкосновенность.
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народ а у меня простой вопрос - а у юли во фракции все такие?
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