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 Троян: "Украина и Болгария будут сотрудничать в сфере предотвращения катастроф"

Сегодня, 14 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в случае возникновения катастроф".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов.

"Ратификация Соглашения позволит оперативно оказывать взаимопомощь, обмениваться информацией, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций решать вопросы ликвидации их последствий", - отметил заместитель Министра внутренних дел Вадим Троян.

В Соглашении определяются порядок предоставления и получения помощи, процедура пересечения границы и правила пребывания команд по оказанию помощи, ввоз, вывоз, а также транзит оборудования и средств помощи, порядок использования воздушных судов, возмещения расходов и вреда.

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Источником финансирования при возможном оказании помощи Правительству Республики Болгария в случае возникновения катастроф могут быть резервный фонд Государственного бюджета Украины или другие источники. В этом случае соответствующие расходы будут регламентированы отдельным решением Кабинета Министров Украины.

Организационная работа по выполнению положений Соглашения, а также другие формы сотрудничества будут финансироваться за счет соответствующих статей сметы расходов ГСЧС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3055547
 
 
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