 Троян: "Украина и Болгария будут сотрудничать в сфере предотвращения катастроф"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов.

"Ратификация Соглашения позволит оперативно оказывать взаимопомощь, обмениваться информацией, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций решать вопросы ликвидации их последствий", - отметил заместитель Министра внутренних дел Вадим Троян.

В Соглашении определяются порядок предоставления и получения помощи, процедура пересечения границы и правила пребывания команд по оказанию помощи, ввоз, вывоз, а также транзит оборудования и средств помощи, порядок использования воздушных судов, возмещения расходов и вреда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент КГБ и "сигаретный митрополит" не имеет права указывать, что делать Болгарии, - болгарский вице-премьер Симеонов - Кириллу

Источником финансирования при возможном оказании помощи Правительству Республики Болгария в случае возникновения катастроф могут быть резервный фонд Государственного бюджета Украины или другие источники. В этом случае соответствующие расходы будут регламентированы отдельным решением Кабинета Министров Украины.

Организационная работа по выполнению положений Соглашения, а также другие формы сотрудничества будут финансироваться за счет соответствующих статей сметы расходов ГСЧС Украины.