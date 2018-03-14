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 Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне, официальные лица не приедут на ЧМ-2018, - Мэй

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - сказала она.

Британский премьер отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Мэй добавила, что Британия, тем не менее, не заинтересована в прекращении диалога с Россией. Тем не менее, отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне.

"Я верю, что разрыв диалога между Российской Федерацией и Британией - вне наших национальных отношений", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля

"После этих вопиющих действий в отношении нашей страны отношения прежними не будут", - сказала британский премьер.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055545
 
 
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Пропозиції @theresa_may парламентові по справі Скрипаля:

депортація 23 дипломатів Московії
санкції згідно Акту Маґнітского
замороження активів Московії
бойкот FIFA WC 2018 офіційними особами
скликання термінового засідання РБ ООН
заклик до союзників приєднатись до санкцій !!
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Очень слабо, вот если бы команде запретили ехать да и другие страны так-же, а это ерунда.
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да не вопрос, деваться нам все равно некуда. еще лет 20 подождем,и хуйло сам сдохнет
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А им то чего отказываться, там кучу денег поднимут.
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Кучу денег футболисты поднимают в клубах, участие в сборных страны - вопрос престижа. Деньги зарабатываемые в сборных, не идут ни в какое сравнение с зарплатами в клубах. Речь конечно идет о реальных клубах, а не о "Вересе" или " Лудогорце".
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Если английская команда объявит бойкот, то ФИФА применит к ним санкции в виде запрета выступать на ЧМ 2022 года...я думаю, если американцам это по-барабану, то британцам не очень!
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бойкот имеет эффект если к нему присоединяется большинство стран. тогда это эффективно. а не поехать одному - это самому себя наказывать. не имеет смысла.
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кароч озобоченность 2го уровня. пока рашен фюрерру реально по иплу не дадут, он будет бесчинствовать и убивать людей по всему миру.
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=министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу=

ну все, если бы я был путин, то тут же бы сдался.
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Самое время прикупить у Британии чего ни будь из летального оружия. Можно и через страны Британского содружества. По формуле Канберра+.
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короче расходимся. все оказалось пустышкой. видимо маша захерова напугала "искандерами".
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нет. чего-то реального ожидал после громких слов Мэй, а не очередного пшика.
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так вы просто не знакомы со всей программой.
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неужели помимо "заморозки контактов на высоком уровне", еще заморозят контакты и на низком уровне?
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если серьезно, то мы ожидали чего-то посерьезнее чем бойкот ЧФ министрами.
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отут вся підлота рософашистської натури і їхнії рідних скрєпов- напаскуди всім, хто добре живе, навіть ціною того, що самим мордорівцям гірше буде...кончена нація...вирожденці!!!
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вашим гражданам будет небезопасно посещать ЧС на рашке.
ждите происшествий, а лучше предупредите, чтоб не ехали.
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Хаха. Столько крика чтобы в конце смешно пукнуть.
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Шо , пацаки -- пинки под жопу вам в удовольствие??? Что в цивилизованном мире вас называют юблюдками - это вам в радость??? Сомневаюсь что когда последние нефтедоллары прожрёте - амеры вас опять будут подкармливать " ножками Буша"... Будете сосать у стерха-дзюдоиста - аквалангиста.....
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короче путин знал что бриты сольются, потому и послал их в наглой форме.
Неужели не родился человек, который его не боится и даст достойный отпор?
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Это точно плевал он на всех, сейчас по Крыму катается как хозяин.
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Они ведут себя разумно - взбесившаяся крыса может и атомной ракетой пульнуть...Нужно сделать - чтобы крыса от голода сдохла..
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Ракеты - это блеф. Пульнут по своим деньгам и именям получается? Да и у детей их все, что есть, все в Англиях-Америках.
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Слышу , как запахло кацапскими, жаренными пердаками 😂
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Как и ожидалось - ниачем. Выслали 2 десятка шестерок и решили не ехать на чм, о чем говорили еще год назад. Бабки олигархов хрен кто тронет. Парашинцы опять отделались беспокойством) Что не удивительно. Боинг сбили с сотнями трупов и то замяли, а тут траванули всего несколько десятков бриттов - фигня. Еше одну еуропескую страну кастрировали... хотя этих уже не первый раз.
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Алени!
Некогда популярная на Пидерации композиция лаптерогой группы "Кар-Мен" становится вновь актуальной:
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Бред какой то. Опять пукнули в лужу.
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это фсьо? в раше поржали над такими санкциями. Ссут всьо-таки обьезяну с гранатой, а она как раз тестирует границы дозволенного и все больше на голову садится.
Надо замораживать активы и высылать из страны детей олигархов и их родичей, а также запрещать новый вьезд всех подряд из раши.
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Если это все, то нефиг было так громко кричать о "жестких ответных мерах", меры смешные и Путин соорудит еще парочку терактов.
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И это ВСЕ ? Не будите с ними разговаривать и дипломатов высылаете .Это весь их ответ на то что кацапня еа вас напала? тогда они просто терпилы.
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Понадували понадували румяные счечки и принялись обслуживать клиента, ведь бабки прежде всего. ))
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Морозить нужно не контакты, а счета. Или плохо дошло?
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Ватникам рф всё покуй, кроме бабла, нужно арестовывать бабос и недвигу. Можно и наших кровосисей заодно зацепить.
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Вышлют 23 российских дипломата вместе с их противогазами...
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Пацаки! Товсь!...
Лондон официально обвинил Россию в отравлении Скрипаля

https://lenta.ru/news/2018/03/14/skripal/



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А чего вы от них ждали? Педики же. Хотя я бы тоже предпочел иметь соседом их, они безопасны.
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Лучше послали бы Queen Elizabeth в Финский залив и ох#ячили санкт-ленинград с воздуха.
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на высоком уровне заморозили, а на низком - как продавали гражданство кацапам, так и продавать будут.
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Ну и что? Да кацапам насрать. Зато сборная по футболу приедет. А вот если бы не приехала-резонанс был бы куда больше. И к чему эта фраза,мол,"верим в диалог"? Диалог о чём? С кем?
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Мэй так жестко ответила, что немного сама испугалась и оставила возможность для отступления. Одно только ее должно успокаивать, что не она первая. США со своим списком форбс задали тренд, так сказать.
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серйозний ультиматум і після цього сильнєйший удар - міністри дивитися будуть футбол в телевізорі. І зразу компенсаційні реверанси.
Вищий пілотаж.
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1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российских олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
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хотелось бы подтверждений, а их нет. Значит фейк скорее всего
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Там еще какой-то секретный список мер имеется. Может это и оно.
Хочется верить, а то с футболом реально смешно выглядит.
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путятин сейчас на керченском мосту... гуляет
ну хоть отряд боевых чаек туда... ну!
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сколько прошло времени от обвинений Хусейна до того, как ему зубы осмотрели и проверили на наличие вшей?
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от вторжения в кувейт в 1990 до подготовки свержения в 1998 - 8 лет. Но за вторжение в кувейт Саддам "тут же" получил Бурю в путыне - в течении года.
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Чтобы стать чемпионом, надо еще на Солнце высадиться. Иначе не считается.
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Британці довго тужились і сильно пукнули. Отже ситуація виглядає наступним чином
3-е місце займає USA за те, що опубліковало в лютому страшний алфавітний список керівників рОсії.
2-е місце займає наш Будапештський гарант - Британія. Він завдав нищівної відповіді на хім.атаку і вирішив подивитись футбол по телевізору (дуже сильний крок, ніхто навіть не сподівався такого). Збірної і вболівальників це звісно не стосується.
1-е місце, як завжди, посідає занепокоєна і стурбована Європа. В якості покарання агресора вона збудує новий газогін, газифікує окупований Крим, допоможе розробити вкрадений шельф Чорного моря і розгорне нову мережу магазинів адідас та автосалонів на окупованій території. Шах і мат, агресор!
Ось така правда життя, малята.
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Вот теперь Хуйло понял - Ему Можно ВСЕ!!!
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жаль, слабая реакция
путин в насмешку щас еще кого то отравит в англии
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объявлять ультиматум что бы
потом пукнуть в воду вырастили
нового фюрера и панькаются с
ним боятся как бы чего не вышло
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Стоило из-за такой муйни,ультиматум объявлять!!!Позорище((((
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С такой ответкой,они и дальше будут ржать!Правда в воспаленом мозгу Хуйла и его секты!!!
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Была Великая Британия флагманом в решении кризисных ситуаций,думаю будет и в дальнейшем вершителем судеб всех инженеров химиков Фолианта,а также заказчиков всех пяти видов Newcomer,и четырех более поздних разработок.
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Ха. Если нападение на себя наши гаранты по Будапештскому договору боятся русским слово сказать, то что им какая-то Украина. Вы что, будете объявлять войну из-за каких-то Судет?
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Порахуйте скільки ярдів фунтів кацапні у британських банках, тому нічго дивного в обісцяних штанах бритосів. Скрипаля їм конєчно жаль, але мухи окремо а кутлєти окремо))))Нічого лічного чісто бізнес)))
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Визгу было много а на выходе НУЛЬ,от те и БРИТАНИЯ ...
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Фу,млять,противно,какие чмошники позорные...Гаранты Будапештского меморандума,мля.. Им Хуйло хером по губам поводило,а они жестко отомстили - королева на ЧМ в Пахомию не поедет... Хуесосы гейропейские,не зря чурки ваших баб ипут у вас на глазах...
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Якщо не їхати то ніхто неповинен їхати,а так то гівнюки британці.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания заморозит контакты с Россией на высоком уровне, официальные лица не приедут на ЧМ-2018, - Мэй
 
 
 
 
 
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