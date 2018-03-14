 Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне, официальные лица не приедут на ЧМ-2018, - Мэй

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - сказала она.
Британский премьер отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.
Мэй добавила, что Британия, тем не менее, не заинтересована в прекращении диалога с Россией. Тем не менее, отношения двух стран не смогут быть сохранены на прежнем уровне.
"Я верю, что разрыв диалога между Российской Федерацией и Британией - вне наших национальных отношений", - заявила она.
"После этих вопиющих действий в отношении нашей страны отношения прежними не будут", - сказала британский премьер.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
депортація 23 дипломатів Московії
санкції згідно Акту Маґнітского
замороження активів Московії
бойкот FIFA WC 2018 офіційними особами
скликання термінового засідання РБ ООН
заклик до союзників приєднатись до санкцій !!
ну все, если бы я был путин, то тут же бы сдался.
ждите происшествий, а лучше предупредите, чтоб не ехали.
Неужели не родился человек, который его не боится и даст достойный отпор?
Некогда популярная на Пидерации композиция лаптерогой группы "Кар-Мен" становится вновь актуальной:
Надо замораживать активы и высылать из страны детей олигархов и их родичей, а также запрещать новый вьезд всех подряд из раши.
Лондон официально обвинил Россию в отравлении Скрипаля
https://lenta.ru/news/2018/03/14/skripal/
Вищий пілотаж.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российских олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Хочется верить, а то с футболом реально смешно выглядит.
ну хоть отряд боевых чаек туда... ну!
3-е місце займає USA за те, що опубліковало в лютому страшний алфавітний список керівників рОсії.
2-е місце займає наш Будапештський гарант - Британія. Він завдав нищівної відповіді на хім.атаку і вирішив подивитись футбол по телевізору (дуже сильний крок, ніхто навіть не сподівався такого). Збірної і вболівальників це звісно не стосується.
1-е місце, як завжди, посідає занепокоєна і стурбована Європа. В якості покарання агресора вона збудує новий газогін, газифікує окупований Крим, допоможе розробити вкрадений шельф Чорного моря і розгорне нову мережу магазинів адідас та автосалонів на окупованій території. Шах і мат, агресор!
Ось така правда життя, малята.
путин в насмешку щас еще кого то отравит в англии
потом пукнуть в воду вырастили
нового фюрера и панькаются с
ним боятся как бы чего не вышло