 Правительство выделяет 400 млн грн на обеспечение программы "теплых кредитов", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, кабинет Министров Украины в рамках политики эффективного использования энергоресурсов выделяет 400 млн грн на реализацию программы предоставления кредитов на проекты утепления домов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня мы выделяем 400 млн грн на" теплые кредиты", - сказал глава правительства. - Это качественная программа, хорошо работает, которая помогает людям. Мы должны повысить качество предоставления услуг, а с другой стороны обеспечивать экономию ресурсов", - сказал Владимир Гройсман.

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