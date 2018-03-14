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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:кредит (2070) Гройсман (3894)

 Правительство выделяет 400 млн грн на обеспечение программы "теплых кредитов", - Гройсман

Программа кредитования для населения будет продолжена.

Как передает Цензор.НЕТ, кабинет Министров Украины в рамках политики эффективного использования энергоресурсов выделяет 400 млн грн на реализацию программы предоставления кредитов на проекты утепления домов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня мы выделяем 400 млн грн на" теплые кредиты", - сказал глава правительства. - Это качественная программа, хорошо работает, которая помогает людям. Мы должны повысить качество предоставления услуг, а с другой стороны обеспечивать экономию ресурсов", - сказал Владимир Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине будет создан реестр получателей субсидий, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3055541
 
 
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У Косюка виллы, замки,дома...срочно надо утеплять???
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чтоб тебя матушка землица пригрела теплом своим.....
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Дороги уже построил, теперь дома утеплять будет...
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за такие деньги можно новое солнце купить для Украины
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Очень черный человек хочет обогреть очень теплым теплом ))
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Фотку этого дурака Цензор удачно вставил ))) Диагноз по фото.
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С каждым годом все меньше и меньше, тут нужны суммы на порядок а то и два больше.
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грохман, пройдисвіт віницький, відчитайся за минулорічні "теплі кредити", поінформуй про мільйонні відкати, а тоді вж і бзди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство выделяет 400 млн грн на обеспечение программы "теплых кредитов", - Гройсман
 
 
 
 
 
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