 Полиция задержала 4 подозреваемых в деле покушения на убийство топ-менеджеров государственной зерновой корпорации. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, среди задержаных организатор покушения, еще один исполнитель и два заказчика. Среди них руководитель одного из департаментов ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и чиновник Минобороны. Суд избрал для задержанных меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Один из фигурантов внес залог, но не пришел уже на первое заседание суда.

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Нападение совершено на заместителя председателя правления ПАО, когда он вышел из помещения вечером 10 ноября у здания ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Нападавший подошел к нему вплотную и нанес несколько ударов по глове металлическим молотком. В это время водитель госслужащего несколько раз выстрелил в напавшего из зарегистрированного травматического оружия. Раненный в ногу злоумышленник бросил молоток и пытался скрыться, но его задержал наряд полиции охраны, который в это время патрулировал город.

Нападавшим оказался 28-летний уроженец Ростовской области РФ, зарегистрированный в г.Новая Каховка на Херсонщине. Его действия квалифицированы согласно ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины (Покушение на умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Позже подозреваемому в покушении на убийство заместителя председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" избрана мера пресечения - содержание под стражей без права освобождения под залог.

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