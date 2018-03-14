 "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное нападение на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску", - говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном пресс-службой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
"Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились с тем, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений", - отмечается в документе.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Такое ощущение, что российские разработчики боевой техники и вооружения издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники.
Вот у Германии есть танк "Леопард". У Израиля - "Меркава" (Боевая колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов.
А в России - Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки.
Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу "Паладин". А англичане свою называют "Арчер" (Лучник). Все путем. Тут подходят россияне и говорят: смотрите сюда.
Вот самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика"
2С3 "Акация"
самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
и дальнобойные самоходные пушки 2С5 "Гиацинт"
и 2С7 "Пион", способные стрелять ядерными снарядами.
Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету "Дракон". А другую называют "Шиллейла" (Дубинка). Все логично.
Тут подходят русские и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковый комплекс 9М14М "Малютка", ПТРК 9М123 "Хризантема" и противотанковая ракета "Метис" с ночным прицелом "Мулат". А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была еще ракета под названием "Кромка" (опытный ПТРК, пока нигде не засветился ). А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков мы назвали "Рамка".
А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны они назвали "Бал".
А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, их самый мощный в мире 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 "Буратино".
А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек"
ротный миномет 2Б14 "Поднос"
120мм. миномет 2С12 "Сани"
межконтинентальная баллистическая ракета "Курьер" с ядерным зарядом
атомная подлодка проекта 705 "Лира",
и граната для подствольного гранатомета 7П24 "Подкидыш".
40-мм ручной шестизарядный револьверный гранатомет РГ-6 (6Г30) "Гном",
радиолокационный комплекс арт. разведки и управления огнем 1Л219 "Зоопарк"
122-мм буксируемая гаубица Д-30А "Лягушка"
125-мм подкалиберный снаряд 3П31 "Мумия",
четырехтонная противокорабельная ракета "Москит"