 "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное нападение на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску", - говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном пресс-службой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились с тем, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений", - отмечается в документе.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.