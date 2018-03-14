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 "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Союзники по НАТО выразили глубокую обеспокоенность в связи с первым использованием в наступательных целях нервно-паралитического вещества на территории альянса с момента основания организации, заявил в среду Североатлантический совет в связи с "делом Скрипаля".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Соединенное Королевство подтвердило использование военного нервно-паралитического вещества типа, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что очень вероятно, что Россия несет за это ответственность. Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное нападение на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску", - говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном пресс-службой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились с тем, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К отравлению Скрипаля, скорее всего, причастна РФ. Готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, - Туск

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055538
 
 
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Кошелёк, кошелёк, какой кошелёк? На, обыщи.. (с)
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Україна має зараз зібрати всі дані щодо застосування підрозділами терористів на Донбасі хімічної зброї і надати ці матеріали для міжнародного розслідування хімічних атак терористів на Донбасі!
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Да и так вроде бы уже раскрыли. И без призывов. Не?
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Официально - нет. А сплетни к дели не пришьешь. Можно, конечно показания Мирзаянова под присягой предъявить, у химиков профессиональная память на вещества хорошая. Если Хуйло и его подручные киллеры и его не убьют.
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... формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов
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Реакция как всегда была ИМПОТЕНТНОЙ!!!! Выключите Эйфелеву Башню еще! "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок" - Цензор.НЕТ 1339
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Глубокая обеспокоенность..😄😄😄...глубоко по х@ю кацапне. Ох,клоуны.
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Бл*ть... "Новичок"... Вот, нашёл копипасту о скрепном оружии:

Такое ощущение, что российские разработчики боевой техники и вооружения издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники.
Вот у Германии есть танк "Леопард". У Израиля - "Меркава" (Боевая колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов.
А в России - Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки.

Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу "Паладин". А англичане свою называют "Арчер" (Лучник). Все путем. Тут подходят россияне и говорят: смотрите сюда.
Вот самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика"
2С3 "Акация"
самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
и дальнобойные самоходные пушки 2С5 "Гиацинт"
и 2С7 "Пион", способные стрелять ядерными снарядами.

Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету "Дракон". А другую называют "Шиллейла" (Дубинка). Все логично.
Тут подходят русские и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковый комплекс 9М14М "Малютка", ПТРК 9М123 "Хризантема" и противотанковая ракета "Метис" с ночным прицелом "Мулат". А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была еще ракета под названием "Кромка" (опытный ПТРК, пока нигде не засветился ). А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков мы назвали "Рамка".

А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны они назвали "Бал".
А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, их самый мощный в мире 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 "Буратино".
А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек"
ротный миномет 2Б14 "Поднос"
120мм. миномет 2С12 "Сани"
межконтинентальная баллистическая ракета "Курьер" с ядерным зарядом
атомная подлодка проекта 705 "Лира",
и граната для подствольного гранатомета 7П24 "Подкидыш".
40-мм ручной шестизарядный револьверный гранатомет РГ-6 (6Г30) "Гном",
радиолокационный комплекс арт. разведки и управления огнем 1Л219 "Зоопарк"
122-мм буксируемая гаубица Д-30А "Лягушка"
125-мм подкалиберный снаряд 3П31 "Мумия",
четырехтонная противокорабельная ракета "Москит"
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Ха-ха. По договору Путин должен был не только не разрабатывать, но и уничтожить такое химоружие. Как и в Сирии обещал, а потом бомбы падали на Алеппо и травили гражданских
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Оно всегда так: спустили полоний на тормозах- нате вам "Новичка". "Нюхни газку!", как грицца. Путин уважает только тех, у кого яйца больше чем у него, Трампа к примеру. Отгребли расеяне в Сирии, подтерли сопли и даже не вякают, язык в одном месте застрял. А с европейскими импотентами еще и ухмылочки кривые нагло демонстрируют. Европа расплачивается за свою бесхребетность.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"
 
 
 
 
 
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