EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  10146  180
Все про:отравление (895) Мэй Тереза (66) Скрипаль (44)

 Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля

Британия высылает 23 российских дипломата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

"Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании", - сказала Мэй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скрипаль не выздоровеет, если был отравлен "Новичком", - разработчик вещества Мирзаянов

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055532
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Какие то англичане дураки. Высылают аж 23 дипломатов из-за отравления всего двух человек. да у нас рашисты десятки тысяч людей убили и ето не повод высылать разейских дипломатов из Украины.
 показать весь комментарий
 
 
23 дипломата?А что там делало столько шобла гебнявого?
А потом удивляются что людей на улице травят, повезло что не траванули правительство эти змеи ядовитые из мокшинских джунглей.
 показать весь комментарий
 
 
"Мэй: я не могу публично назвать некоторые из мер в отношении РФ, которые мы примем"



кацапы.мыльте попки Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля - Цензор.НЕТ 8646
 показать весь комментарий
 
 
И ЧТО?
... в ответ кацапы вышлют 32 британских дипломата ... обвинят в русофобии и развязывании холодной войны ... (как то так)
 показать весь комментарий
 
С интересом ждем ответа МИДельинского картеля. Ещё больше раздавленых продуктов.
 показать весь комментарий
 
 
Мэй: Великобритания ведет переговоры с США, Германией и Францией, для усиления санкций
 показать весь комментарий
 
 
Гудбай Британия, ооо,
Где я не буду никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
 показать весь комментарий
 
 



Олег Пономарь
12 мин. ·

Из выступления Мэй:
Газ из РФ.
РФ не захотела объяснить как газ Новичек попал в ЮК.
ЮК рассматривает это как атаку на ЮК.
Санкции - Пакет "Скрипаль"
1. Высылка 23 РФ дипломатов. Неделя на сборы.
2. Санкции по Акту Магницкого.
3. Замораживание активов лиц, причастных к атаке на ЮК, а также активов РФ.
4. Приостановка оф. контактов между ЮК и РФ.
5. Бойкот ЧМ-18 официальными лицами ЮК.
6. ЮК созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
7. ЮК призывает своих союзников присоединиться к санкциям.
 показать весь комментарий
 
 
пономарь красава - пятый год кацапа ежедневно ментально перемогает...странно что не его...ну вы понимаете...
 показать весь комментарий
 
отак би по всім цивілізованим країнам пройшла акція висилання в рідний мордор під бєрьозкі дипломатів рф, їхніх сімей, що жирують в "проклятих гейропах та "піндосіях", там же ще й паскудять на користь росії!
 показать весь комментарий
 
 
сначала проверьте наличие розеток-унитазов-умывальников...
а потом, хлоркой-дустом перетрусите там все... (в костюмах хим.защиты)
 показать весь комментарий
 
 
Пишут над послольством рашки в лондоне густой дым, свинособаки жгут документиы..А в это время парламент заседает по санкциям
 показать весь комментарий
 
 
жгут еще не реализованный или не переправленый дальше кокс
 показать весь комментарий
 
 
Nu eto nacialo,dalse budet pogromy spionskoj seti v angliji.To jest vsiakyx nejasnyx liudej,kompaniji i deneg v angliji ,tut vizy mozno skazat iz ruskix nikto nepolucyt Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля - Цензор.НЕТ 6600
 показать весь комментарий
 
 
згадав анекдот, що вчора хтось запостив...ніе не пам"ятаю...:
-Берімор, що то виття стоїть біля болот?
- То жони дипломатів та їхні діти виють із-за поверненя в росію...
Пробачаюсь, що не дослівно...по пам"яті..
 показать весь комментарий
 
 
теперь у ватанов ЕС таможня будет спрашивать ПРОпиську и раздевать для шмона Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля - Цензор.НЕТ 222
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гора родила мышь. Вышлют 23 "дипломатов", через неделю приедет 23 "других" а толку?
Показали кацапам своё ФИ, так их этим не проймешь.
Сколько за все время этих "дипломатов" уже выслали, а сколько ещё вышлют.
 показать весь комментарий
 
"А ничиво ани нам ни сделают. Эта ваще не мы были".


Ага. Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля - Цензор.НЕТ 8863
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
мне насрать на рассею но предатель есть предатель и он подлежит уничтожению.....
 показать весь комментарий
 
 
ты тупое животное. предатель человечества
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
цирк на дроти. кучка родила мышку.
 показать весь комментарий
 
 
Высылка рашистского дипломата выглядит так.


 показать весь комментарий
 
 
Не дипломатов выслать надо,а семьи рашистских чиновников и олигархов.
 показать весь комментарий
 
 
так они уже занесли. сутки для того были дадены
 показать весь комментарий
 
 
Большой путь начинается с первого шага. (с).
 показать весь комментарий
 
 
они все давно купили гражданство. бриты продают его любому желающему, не зависимо от источника доходов и наличия лишней хромосомы. лишь бы могли оплатить.
 показать весь комментарий
 
 
ура, додому! більше не потрыбно мучитися в гейропі! нарешті закінчилось "вислання" і 23 благородних кацапа (із сім'ями) можуть повернутися в рассеюшку!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разработчик газа живет 20 лет в Штатах, убийца спокойно продолжает по утрам читать свежие газеты и пить крепкий кофе, а виноваты дипломаты! а спросить в убийцы - "где он взял газ" слабо?
 показать весь комментарий
 
 
Действительно. Где он взял уникальный газ, который есть только у Роиси?
 показать весь комментарий
 
 
Очень и очень слабый ответ. Вывод - англичан на их территории Россия может травить и дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, как бы, высылка дипломатов и посла в былые времена была в предверии войны.
 показать весь комментарий
 
 
Примерно это и ожидалось. Осталось только послушать о глубокой озабоченности.
 показать весь комментарий
 
 
Успокойтесь - Британия уже не та.... - все эти временные меры большого вреда рашки не принесут.. Теневое правительство Британии прямо сейчас топит за взаимопонимание и сотрудничество..... - бла, бла короче...Вот вам новостная лента....

Агентство Рейтер‏ @reuters_russia 15 мин.15 минут назад
Мэй: у Британии нет разногласий с народом России

Агентство Рейтер‏ @reuters_russia 21 мин.21 минуту назад
Мэй: прекращение диалога с Россией не в интересах Британии
 показать весь комментарий
 
С нетерпением жду нарассейских контрсанкций. Что жечь и давить будем, человекоподобные? Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля - Цензор.НЕТ 2906
 показать весь комментарий
 
 
26 дипломатов...очень серьезный ответ. я бы сказал мощный.
 показать весь комментарий
 
 
Ультиматум истек. Британия перешла к действиям.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России. 2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии. 3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию). 4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра. 5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран. Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН. 6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке. (с)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в данный момент британский парламент рассматривает вопрос.... О ТОМ КАК ВЫКЛАДЫВАТЬ НОЖИ НА ПРИЛАВКАХ, ЧТОБЫ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИХ ПОХИЩАТЬ ПРЕСТУПНИКАМ!!!!!!!!!!!
тамошний засраков должен разработать предложения.
ДА ОНИ ЁБНУЛИСЬ СОВСЕМ!!!!
 показать весь комментарий
 
пока всех кацапов не выгнали это может быть не лишним
 показать весь комментарий
 
 
Если это все то "гора родила мышь"...
 показать весь комментарий
 
 
шо значит повесить?
у вас смена приоритетов что-ли? Велика Британія висилає 23 дипломатів РФ через отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 3856
 показать весь комментарий
 
В Англии смертная казнь (повешение) отменена, по-моему, в начале 80-х.
 показать весь комментарий
 
если только этим ограничится, то этого мало. А раша как раз и тестирует до какой черты могут дойти G7 в санкциях. Между тем Раша на опережение обьявила тоже самое, под предлогом, что безоснавательные наезды на нас нещастных + цинично наехала на Украину с просьбой оградить их посольства и консульства в Украине на выборах .18 марта от бендеровцев....
 показать весь комментарий
 
Не ограничится.
Фундамент под конфискацию роисянских активов в Британском законодательстве уже заложен. Сейчас осталось только кнопку нажать.
 показать весь комментарий
 
 
в 2006-м тоже выслали дипломатов, много говорили, а кнопку так и не нажали.
 показать весь комментарий
 
В 2006 по кацапам томагавками не пуляли и дронами из не расстреливали.

Сейчас уже далеко не 2006-й.
 показать весь комментарий
 
Бу га га.. Захерова погрожує зачинити усі британські ЗМІ на расеє, як тільки забанять "RT" в Британії.
 показать весь комментарий
 
Важен только один вопрос: поддержит ли Украина европейских партнёров в этих инициативах?
 показать весь комментарий
 
 
мертвячука не вышлют ни при каких раскладах.
 показать весь комментарий
 
 
Я наверное не в курсе. И давно он в Киеве?
 показать весь комментарий
 
Посольство кацапское проверьте, там тоже пол тонны кокса должно быть!
 показать весь комментарий
 
 
И это всё? Не густо, скажем прямо. Велика Британія висилає 23 дипломатів РФ через отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 7158 Эх, Черчилля на них нет...
 показать весь комментарий
 
 
Да,мелочь. Всего миллиардов 10 долларов-падение стоимости российских акций от мер Мэй.Велика Британія висилає 23 дипломатів РФ через отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 4820
 показать весь комментарий
 
 
Это ещё Трампушка не выступил с резолюцией собраной им тусы.
 показать весь комментарий
 
 
Алексей Носов d8330900 Жиденько? Ето в 23 раза больше чем сделала Украина,
---------------------------------------------------------------------------
Ну,я ожидал,что кто-то что-то подобное ляпнет. Но,где Британия и где Украина? Остров и бывшая мировая империя и столетиями оккупированая кацапами страна у которой реальной независимости-4 года.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля
 
 
 
 
 
 вверх