 Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.
"Мы дали России право объяснить произошедшее, но они продемонстрировали совершенное пренебрежение тяжестью произошедшего. Они не обеспечили никакого объяснения о том, как это вещество оказалось в Великобритании", - сказала Мэй.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
А потом удивляются что людей на улице травят, повезло что не траванули правительство эти змеи ядовитые из мокшинских джунглей.
кацапы.мыльте попки
сука на содержании...
... в ответ кацапы вышлют 32 британских дипломата ... обвинят в русофобии и развязывании холодной войны ... (как то так)
Где я не буду никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
Олег Пономарь
12 мин. ·
Из выступления Мэй:
Газ из РФ.
РФ не захотела объяснить как газ Новичек попал в ЮК.
ЮК рассматривает это как атаку на ЮК.
Санкции - Пакет "Скрипаль"
1. Высылка 23 РФ дипломатов. Неделя на сборы.
2. Санкции по Акту Магницкого.
3. Замораживание активов лиц, причастных к атаке на ЮК, а также активов РФ.
4. Приостановка оф. контактов между ЮК и РФ.
5. Бойкот ЧМ-18 официальными лицами ЮК.
6. ЮК созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
7. ЮК призывает своих союзников присоединиться к санкциям.
а потом, хлоркой-дустом перетрусите там все... (в костюмах хим.защиты)
-Берімор, що то виття стоїть біля болот?
- То жони дипломатів та їхні діти виють із-за поверненя в росію...
Пробачаюсь, що не дослівно...по пам"яті..
Показали кацапам своё ФИ, так их этим не проймешь.
Сколько за все время этих "дипломатов" уже выслали, а сколько ещё вышлют.
Ага.
цирк на дроти. кучка родила мышку.
Агентство Рейтер @reuters_russia 15 мин.15 минут назад
Мэй: у Британии нет разногласий с народом России
Агентство Рейтер @reuters_russia 21 мин.21 минуту назад
Мэй: прекращение диалога с Россией не в интересах Британии
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России. 2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии. 3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию). 4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра. 5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран. Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН. 6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке. (с)
тамошний засраков должен разработать предложения.
ДА ОНИ ЁБНУЛИСЬ СОВСЕМ!!!!
у вас смена приоритетов что-ли?
Стиль значит подбираете...
любуйтесь на идиотов
Фундамент под конфискацию роисянских активов в Британском законодательстве уже заложен. Сейчас осталось только кнопку нажать.
Сейчас уже далеко не 2006-й.
брити - сцикуни
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Ну,я ожидал,что кто-то что-то подобное ляпнет. Но,где Британия и где Украина? Остров и бывшая мировая империя и столетиями оккупированая кацапами страна у которой реальной независимости-4 года.