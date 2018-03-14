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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аэропорт (1099) Днепр_город (2322) Ярославский (123)

 Ярославский в рамках частно-государственного партнерства построит международный аэропорт в Днепре

У Днепра появился шанс получить современный международный аэропорт.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Его строительством готов заняться Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, - сообщают местные информированные источники.

Как известно, в настоящее время город располагает действующим аэропортом, который ведет свою историю с 1943 г. и требует модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса в государственной.

Ранее Александр Ярославский уже реализовал подобный проект в Харькове в рамках подготовки инфраструктуры Евро-2012. Международный аэропорт "Харьков" был полностью перестроен бизнесменом в формате равнодолевого частно-государственного партнерства. Сумма инвестиций Ярославского составила $107 млн. Капиталовложения DCH были направлены на создание соответствующего европейским стандартам аэровокзального комплекса, который состоит из основного пассажирского терминала, грузового терминала и VIP-терминала на базе существовавшего исторического здания середины ХХ ст., а также на обустройство прилегающей территории.

Как сообщается, Александр Ярославский уже достиг договоренности с местной властью Днипра, в частности с мэром города Борисом Филатовым . А также обсудил перспективы реализации проекта с Игорем Коломойским, бенефициаром компании "Днеправиа".

Справка. Группа DCH ведет активную инвестиционную деятельность в Украине в течение более, чем 20 лет. Текущий инвестиционный портфель включает проекты в таких секторах экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство, добыча полезных ископаемых, отельный бизнес. В течение 2016-2017 гг. он пополнился Харьковским тракторным заводом (ХТЗ), рудником "Сухая Балка" (Кривой Рог) и Днепропетровским металлургическим заводом (легендарной "Петровкой").

Наиболее известный социальный проект Александра Ярославского - подготовка Харькова к Евро-2012, инвестиции в него составили $300 млн. Бизнесмен также известен благодаря спортивным успехам ФК "Металлист" (Харьков) в 2007-2012 гг., в течение которых он владел клубом. А также достижениям самых титулованных в Украине регбистов харьковского РК "Олимп", президентом которого Ярославский является на протяжении всей его истории.

Источник: https://censor.net.ua/n3055531
 
 
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там пусть коломойский строит, а наш Ярославский в Харькове и стадион отстроил и терминал международный и ХТЗ поднимает, пусть дальше для города старается.
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ХТЗ піднімає а де виробництво нових МТЛБ для армії???? Поляки вже третє покоління військових тягачів на базі МТЛБ розробили, а ми досі використовуємо старе радянське лайно!

Ярославский в рамках частно-государственного партнерства построит международный аэропорт в Днепре - Цензор.НЕТ 4289
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бизнесмен, посчитал 3 млн. потенциальных клиентов из ЛуганДона, правда там могут себе позволить от силы 5%, а так же 4 млн. с подконтрольной Украине части Луг.Дон. областей, решил вложится
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Нам не нужны ярославские. Нам нужны их деньги. Ярославским - сумы и тюрьмы.
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Видать, Порошенко полностью уничтожил Коломойского
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Ярославский, Коломойский, Пинчук..............не такие уж и демоны...а вот Офшоренко, Фирташ, Ахметов...................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯрославский в рамках частно-государственного партнерства построит международный аэропорт в Днепре
 
 
 
 
 
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