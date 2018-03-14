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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аэропорт (1099) Днепр_город (2322) Ярославский (123)

 Борис Филатов подтвердил строительство международного аэропорта в Днепре

Президент и владелец группы DCН Александр Ярославский намерен построить в Днепре современный международный аэропорт. Соответствующую информацию, появившуюся в СМИ, подтвердил городской голова Днепра Борис Филатов.

Об этом сообщают Днепр.Главное.

"Прочитано в интернете. Здесь ссылки распространяют. Скажу сразу: "Да, это правда. Да, я занимаюсь. Так, новый аэропорт будет", – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Мэр Днепра также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко и подчеркнул: это вопрос на контроле у главы государства.

Нынешний днепровский аэропорт был построен в 1943 году. Он уже давно нуждается в модернизации.

Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса – в государственной собственности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен Александр Ярославский уже достиг договоренностей с мэром Днепра Борисом Филатовым, а также обсудил перспективы реализации проекта с бенефициаром компании "Днеправиа" Игорем Коломойским.

Как известно, группа DCH более 20 лет ведет активную инвестиционную деятельность в Украине. У Александра Ярославского уже есть похожий проект, который он реализовал в Харькове в рамках подготовки инфраструктуры к Евро-2012. Тогда бизнесмен перестроил международный аэропорт "Харьков" в рамках равнодолевого частно-государственного партнерства, инвестировав в это $107 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3055531
 
 
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там пусть коломойский строит, а наш Ярославский в Харькове и стадион отстроил и терминал международный и ХТЗ поднимает, пусть дальше для города старается.
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ХТЗ піднімає а де виробництво нових МТЛБ для армії???? Поляки вже третє покоління військових тягачів на базі МТЛБ розробили, а ми досі використовуємо старе радянське лайно!

Ярославский в рамках частно-государственного партнерства построит международный аэропорт в Днепре - Цензор.НЕТ 4289
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бизнесмен, посчитал 3 млн. потенциальных клиентов из ЛуганДона, правда там могут себе позволить от силы 5%, а так же 4 млн. с подконтрольной Украине части Луг.Дон. областей, решил вложится
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Нам не нужны ярославские. Нам нужны их деньги. Ярославским - сумы и тюрьмы.
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Видать, Порошенко полностью уничтожил Коломойского
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Смешно...... он ещё и КОФЕ не пил..............бородатый Швейцарец простит случайному лжецу...????
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Ярославский, Коломойский, Пинчук..............не такие уж и демоны...а вот Офшоренко, Фирташ, Ахметов...................
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Да так....просто зять Кучмы...Но построил в Днепропетровске полнорстью Новый завод....а остальные дети захвата и прихватизации.........
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А забрать ДК у сурковых ватников нет желания?
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равночастковго приватно-державного партнерства Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3055531

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБорис Филатов подтвердил строительство международного аэропорта в Днепре
 
 
 
 
 
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