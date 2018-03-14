 Борис Филатов подтвердил строительство международного аэропорта в Днепре

Об этом сообщают Днепр.Главное.

"Прочитано в интернете. Здесь ссылки распространяют. Скажу сразу: "Да, это правда. Да, я занимаюсь. Так, новый аэропорт будет", – написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.



Мэр Днепра также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко и подчеркнул: это вопрос на контроле у главы государства.



Нынешний днепровский аэропорт был построен в 1943 году. Он уже давно нуждается в модернизации.



Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса – в государственной собственности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен Александр Ярославский уже достиг договоренностей с мэром Днепра Борисом Филатовым, а также обсудил перспективы реализации проекта с бенефициаром компании "Днеправиа" Игорем Коломойским.



Как известно, группа DCH более 20 лет ведет активную инвестиционную деятельность в Украине. У Александра Ярославского уже есть похожий проект, который он реализовал в Харькове в рамках подготовки инфраструктуры к Евро-2012. Тогда бизнесмен перестроил международный аэропорт "Харьков" в рамках равнодолевого частно-государственного партнерства, инвестировав в это $107 млн.