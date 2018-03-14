 Возле детского сада в Фастове зарезали многодетную мать, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области.
Отмечается, что в полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание она скончалась в операционном отделении больницы.
Правоохранители установили, что погибшая - 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.
"Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения", - сообщает полиция.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания. На месте преступления работают кинологи и криминалисты, устанавливаются #свидетели трагедии.
беда
знову під домашній арешт?
а це не ти?!
Ужас как жалко женщину и детей.
но часто достаточно одного знания, что оно есть.
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помешанных становится больше(((