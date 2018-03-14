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Все про:Киевская область (1395) Нацполиция (7056) убийство (4788)

 Возле детского сада в Фастове зарезали многодетную мать, - Нацполиция

В Фастове Киевской области возле детского сада зарезали женщину, которая шла забирать своего сына.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что в полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание она скончалась в операционном отделении больницы.

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Правоохранители установили, что погибшая - 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

"Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения", - сообщает полиция.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания. На месте преступления работают кинологи и криминалисты, устанавливаются #свидетели трагедии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055529
 
 
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і що буде з тим нелюдом, коли його знайдуть?!
знову під домашній арешт? Возле детского сада в Фастове зарезали многодетную мать, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 704
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коли знайдуть!!! Фастів не велике містечко - повинні знайти!
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показав би приклад - знайшов би його , та зарiзав би падлюку, шоб суддi не вiдпустили - а на судi сказав би шо то суд Лiнча,i тебе вiдпустили би, я впевнений на всi сто! чи шо ?
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з'їж чоколятку, соєвий лінч з Соломенки) - якщо сам придумав, то і виконуй сам!
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а чого це ти мене,порохоботне , називаєш соєвим?
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Говорят всегда во время войны у маньяков и помешанных идет обострение.
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Вообще народ с катушек съехал.
Ужас как жалко женщину и детей.
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а они все переживают, что разрешение украинцам на владение короткоствольным оружием для самозащиты приведет к невиданным последствиям ...
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я не в курсе что и как там происходило ...,
но часто достаточно одного знания, что оно есть.
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Земля ей пухом, вдова и мать троих детей... Поднялася ж рука у ублюдка.
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У Київській області молодий чоловік у стані алкогольного сп'яніння жорстоко забив до смерті 83-річну жінку похилого віку, вважаючи її відьмою.
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помешанных становится больше(((
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"Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и убийц".
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война всех против всех. Людям жрать нечего, даже хлеба не за что купить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле детского сада в Фастове зарезали многодетную мать, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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