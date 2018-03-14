 К отравлению Скрипаля, скорее всего, причастна РФ. Готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, - Туск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в "Твиттере".

Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".

В свою очередь, официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн заявил в среду на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия солидарна с Великобританией по "делу Скрипаля".

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В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери с самого начала.

"Использование химического вещества на территории Соединенного Королевства шокирует. Это опасность для гражданского населения. Мы поддерживаем Соединенное Королевство, требующее применение правосудия, и мы готовы при необходимости оказать помощь Великобритании", - сказал он.

А.Винтерштейн отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении к России, к которым призывает Лондон, отметив, что изложил позицию Еврокомиссии, и ему нечего к этому добавить.