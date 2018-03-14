 К отравлению Скрипаля, скорее всего, причастна РФ. Готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, - Туск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в "Твиттере".
Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".
В свою очередь, официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн заявил в среду на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия солидарна с Великобританией по "делу Скрипаля".
В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери с самого начала.
"Использование химического вещества на территории Соединенного Королевства шокирует. Это опасность для гражданского населения. Мы поддерживаем Соединенное Королевство, требующее применение правосудия, и мы готовы при необходимости оказать помощь Великобритании", - сказал он.
А.Винтерштейн отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении к России, к которым призывает Лондон, отметив, что изложил позицию Еврокомиссии, и ему нечего к этому добавить.
кому оно еще надо?
I k tomu zhe ni odnogo dokazatel?stva do sih por net. Eto ochen' stranno. Ili teper' mozhno bez dokazatel'stv?
1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России. 2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии. 3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию). 4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра. 5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран. Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН. 6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
Кто бы мог подумать!