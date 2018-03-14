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 Происшествия, За рубежом
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Все про:отравление (895) Туск (395) Скрипаль (44)

 К отравлению Скрипаля, скорее всего, причастна РФ. Готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, - Туск

Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в "Твиттере".

Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".

В свою очередь, официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн заявил в среду на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия солидарна с Великобританией по "делу Скрипаля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка

В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери с самого начала.

"Использование химического вещества на территории Соединенного Королевства шокирует. Это опасность для гражданского населения. Мы поддерживаем Соединенное Королевство, требующее применение правосудия, и мы готовы при необходимости оказать помощь Великобритании", - сказал он.

А.Винтерштейн отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении к России, к которым призывает Лондон, отметив, что изложил позицию Еврокомиссии, и ему нечего к этому добавить.

Источник: https://censor.net.ua/n3055528
 
 
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Хуйловскую паРашу гнобят уже все, даже совок таких унижений не удостаивался.
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Да не скорее всего...А больше некому такие гадости творить.
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Pered vyborami, special'no sredstvom, chto bylo proizvedeneno v SSSR? Izvinite, no eto ochen' pohozhe na kino 90 godov. Tut dazhe samye proevropejskie politiki v eto ne veryat. Ochen' pohozhe na balagan.
I k tomu zhe ni odnogo dokazatel?stva do sih por net. Eto ochen' stranno. Ili teper' mozhno bez dokazatel'stv?
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на спонсоров терроризма призумция невиновности не распространяется.
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Ультиматум истек. Британия перешла к действиям.

1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России. 2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии. 3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию). 4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра. 5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран. Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН. 6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
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Baden, перепостите эту свою инфу, пожалуйста, ещё и в новости о том, что Британия высылает 23 россосийских дипломата. А То там уже "плач Ярославны" поднимают на тему " и это всё?!".
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Дело в том, что Кипр тесно связан с Великобританией, это бывшая колония Великобритании и хотя Кипр получил независимость в 1960-м но, до сихпор имеет тесные связи и два эксклава на которых находятся британские военные базы. Там всё тесно повязано с Британией.
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Похоже что паРашу скоро начнут бить..и возможно ногами....
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Пошла вода горячая, я думаю будет даже кипяток!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияК отравлению Скрипаля, скорее всего, причастна РФ. Готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, - Туск
 
 
 
 
 
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