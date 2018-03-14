 Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Заседание начнется в 21:00 по киевскому времени.
Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.
Корреспондент канала Алистер Банколл говорит, что количество высланных дипломатов не будет большим чем в 1971 году.
"Не уверен, что посол России будет выслан, но насколько мне известно, Великобритания хочет сохранить возможность для диалога с Россией".
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
бладьмей, ты возглавляла МВД английское, когда траванули Летвиненко... и шо ты пела? "не надо злить кацапию"?
ШЛЁНДРА... какие дипломаты в кацапии? сплошь убийцы-отравители...
Мэй так распиналась, а в итоге такой же пшик, как и в 2006-м.
может сейчас поумнела???
Не очень корректно сравнивать его с кончеными, моральными уродами.
«Новичок» впихнуть в трусы
Вдуть полоний прямо в сраку
Будет важко снять носки…
Это кастрированная организация. Пожужжат и разъедутся.
как ездили в Англию отравители, так и будут ездить...
МЕй ты почему Литвиненко не хотела публичного расследования?
сука такая же как и обезьяна из кацапского МИДа...
Нук..... с придурком имеем дело.
Ребята так ничему и не научились за 4-ре года
В тот момент, когда были написаны эти строки, «вечер вторника» уже подходил к своему завершению и от него остался только час. Это значит, что истекло время, отпущенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на объяснения Москвы по поводу применения химического оружия на своей территории. Как и ожидалось, в РФ уже нет дипломатии. Там либо «косят под дурака» в стиле «а докажите», либо «быкуют» - «с ядерной державой нельзя разговаривать на повышенных тонах, а то…». Но в данной ситуации, этот арсенал оказался бесполезным, ибо такие выходки на «ура» принимает окончательно обыдлевшее население РФ, но транслировать такое во вне - вряд ли уместно.
Собственно говоря, запретить это делать - никто не может. Хотите? Делайте! Ким Вынь Хунь, например, поздравил своих футболистов (если они в КНДР вообще есть) с победой в последнем чемпионате мира. Даже что-то такое по ТВ показали. Кто ему может запретить показывать подобный бред? Никто не может, вот он и показал. Свой приоритет в ракетно-космической области, там проиллюстрировали мультиком, в соответствии с которым, северокорейский космонавт отправился (наверное, пробив небесную твердь) на Солнце и впервые в мире, совершил посадку на его поверхность. Наверное Ким понимал, что даже обожающее его население, могут усомниться в реальности этих событий, а потому было сказано, что посадка осуществлена ночью, чтобы там не сильно жарко было, потому нету приличных видеокадров события, темень стояла кромешная.
В общем, целый шторм интервью и ток-шоу на российском ТВ, сводился к известному провокационному вопросу: «ты на кого батон крошишь?». Но и официальная реакция ушла не слишком далеко, ибо Москва затребовала материалы расследования и вещественные доказательства, по делу. Там в голову не приходит, что в нормальных странах суды и следователи не работают под заказ, а работают в соответствии с духом и буквой закона, поскольку грубое их нарушение, «чревато боком» фигурам куда более крупным. Грустно бывает даже первым лицам. Поэтому и реакция Москвы такая, что в нормальных странах ее просто не поймут. В частности, Великобритания это воспримет как отсутствие удовлетворительного ответа, со всеми вытекающими последствиями.
Надо заметить, что после знаменитого заявления Терезы Мэй в парламенте Великобритании, у нее состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Надо заметить, что спецслужбы Франции, самостоятельно добыли обширный материал, относительно того, кто, как, когда и зачем, применял и применяет химическое оружие в Сирии. Возможно, французское досье, на эту тему, является наиболее полным и дает определенные ответы на вопрос о том, кто за этим стоит. Буквально на днях, Макрон сделал заявление о том, что в случае следующего применения ХО в Сирии, Франция предпримет самостоятельные меры, в отношении тех, кто его применил. Очень интересно посмотреть за работой ВВС Франции по двум причинам. Первая, как они будут работать в условиях присутствия боевой авиации РФ и самой Сирии, и как они отработают в зоне работы средств ПВО тех же стран. Вторая причина - кто станет объектом ударов французской авиации. Как только станет понятно, по каким целям отработали французы, так сразу встанет на место и то, на кого они нарыли информацию и кого считают виновными в организации химических атак.
В этой связи, президент Макрон высказал полную поддержку намерениям Великобритании ответить на химическую атаку самым жестким образом. Есть информация о том, что Франция готова синхронизировать с Великобританией свои ответные меры.
Кроме того, французская Фигаро сообщает, что после этого разговора, информация была передана в Берлин, где тоже было сказано о том, что в случае подтверждения участия РФ в химической атаке на Британию, Берлин тоже не останется в стороне и предпримет собственные ответные меры. Ну и в завершении всего этого круговорота, Штаты заявили о своей полной поддержке решительных мер Великобритании, пообещав, присоединиться к ним самым деятельным образом.
Среда должна стать тем днем, когда ультиматум Мэй должен обрести свои практические очертания, а вслед за Великобританией, что-то должны предпринять и ее союзники. В общем, день обещает быть насыщенным.
антиколорадос
фактично з росії викачують сировину, а гроші лишаються на заході.
всі добре влаштувались, справи налагодились, аж тут амбіції у путіна заграли...
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
1. Остановка всех контактов с рашкой на высоком уровне
2. Бойкот ЧМ 2018
3. Заморозка всех государственных активов
4. Усиление санкций ЕС против рашки
5. Все козломордые дипломаты должны покинуть Британию за одну неделю
Газ из РФ.
РФ не захотела объяснить как газ Новичек попал в ЮК.
ЮК рассматривает это как атаку на ЮК.
Санкции - Пакет "Скрипаль":
1. Высылка 23 РФ дипломатов. Неделя на сборы.
2. Санкции по Акту Магницкого.
3. Замораживание активов лиц, причастных к атаке на ЮК, а также активов РФ.
4. Бойкот ЧМ-18 официальными лицами ЮК.
5. ЮК созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
6. ЮК призывает своих союзников присоединиться к санкциям.
UK to kick 23 russian diplomats out of Britain
Когда вопрос касается Казламордии, бандитского образования, которое пытается утопить мир в слезах и в крови,
Тереза Мэй рубит с плеча, призывая к конкретным действиям
Даля Грибаускайте рубит с плеча, призывая к конкретным действиям
Нимрата Рандхава (постоянный представитель США при ООН) рубит с плеча, призывая к конкретным действиям.
а шо мужики, как они реагируют на бандитов?
Шарики в штанах гоняют.
Порохоботы, готовьте методички типа "Янки гоу хом" и "Путин ввади ваиска"