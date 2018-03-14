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Все про:Великобритания (1697) отравление (895) Совбез ООН (598) дипломаты (214) Скрипаль (44)

 Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Читайте также: Отравление Скрипаля - неприемлемое нападение. Применение химоружия не может оставаться безнаказанным, - Макрон

Заседание начнется в 21:00 по киевскому времени.

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванные источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.

Корреспондент канала Алистер Банколл говорит, что количество высланных дипломатов не будет большим чем в 1971 году.

"Не уверен, что посол России будет выслан, но насколько мне известно, Великобритания хочет сохранить возможность для диалога с Россией".

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055525
 
 
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а арестовать счёта кацапов как потенциальных подозреваемых в совершении нападения с хим оружием?
бладьмей, ты возглавляла МВД английское, когда траванули Летвиненко... и шо ты пела? "не надо злить кацапию"?
ШЛЁНДРА... какие дипломаты в кацапии? сплошь убийцы-отравители...
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какие счета? о чем ты? Британия продает гражданство любому кацапскому (и не только кацапскому) "бизнесмену", лишь бы деньги были. а откуда грязое баблишко - бритам не интересно. Виргинские острова помогут отстирать любую сумму за небольшой процент.
Мэй так распиналась, а в итоге такой же пшик, как и в 2006-м.
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насчёт Мэй согласен... в 2006- возглавляла МВД и забздела публичное расследование...
может сейчас поумнела???
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нарешті, цивілізований світ дасть достойну відсіч рашапоїдному "беспределу". по всьому світу несуть лише смерть і розруху. тоді нарешті візьмуться і за нашу гівноеліту. сам народ, дати ради цим брехунам і злодіям не в змозі, чому, ніяк не збагну. може хто скаже шо розумне з приводу?
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Можна повторити (на засіданні) відоме: "...ти в ґлаза мнє сматрі..." Отруєння Скрипаля: Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Російським дипломатам загрожує вислання - Цензор.НЕТ 9022
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Все ясно. Европейские дурни так ничего и не поняли....
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Эти "дурни" в свое время спасли твоих дидов от танкового наступления немцев. Если бы не их лендлиз, то были бы вы сейчас колонией у Адольфа.
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в принципе то да...но Лендлиз это США...........Европа сосала у гитлера.
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А с братией типа олигархата,государственных воров, коррупционеров и их семьями осевшими в Великобритании, конкретно в Лондоне как?
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да тут то и дилемма....бабло хочется.....а оно то криминальное....вот лет 20 отворачивались....а теперь вот как то так....И реально элита Английская "на себя это примерила"......а какие проблемы...Сколько ещё таких "малышей" со времён Дзержинского придумали...
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Российские пенсионеры достаточно богаты чтобы содержать российский олигархат в Британии. А бороться с ними, кацапе, должны твои органы, а не британские.
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ну да, кацапы мастера тока забирать Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка - Цензор.НЕТ 3194
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А кто их спрашивать будет? Вето имел СССР, а Рашка - как отдельная республика СССР - на тот момент в ООН представлена не была, сама себя незаконно объявила правоприёмницей СССР. Есть целое расследование-доказательство что Рашка не имеет законных прав на всё наследие СССР, но эти тома - видать держат в ООН "на чёрный день".
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Не жартуйте так. Тут з Ином носяться, як дурень з писаною торбою, а Ви хочете щоб цього монстра, що наїжачений ракетами з ЯЗ, тобто росію так просто позбавили права вето. Право вето мають ті, хто може його чимось підкріпити. В даному разі ЯЗ.
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опять возможность диалога? Не поняли опять ничего? Опять совбез оон, который нихрена не решает, десяток дипломатов вышлют и это всё??
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Шимпанзе - животное, созданное природой, гармоничное и естественное. 🐵
Не очень корректно сравнивать его с кончеными, моральными уродами.
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Якщо Машку поставить раком
«Новичок» впихнуть в трусы
Вдуть полоний прямо в сраку
Будет важко снять носки…
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ерунда,ерундой машут европейцы,хуйлята пошлют их,слабых всегда посылают
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Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Это кастрированная организация. Пожужжат и разъедутся.
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А что им остается? Политика политикой, а бизнес есть бизнес...
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GB Lion по моему не на шутку раздразнен и взбешен. Такого не помнится со времен холодных войнушек.
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на похоронах путина повеселитесь ))
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Езжай в Сирию,в ЧВК Вагнера - там тебя развеселят
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там душа и тело может очень хорошо развернуться
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вове - похуй...
как ездили в Англию отравители, так и будут ездить...
МЕй ты почему Литвиненко не хотела публичного расследования?
сука такая же как и обезьяна из кацапского МИДа...
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Да, британцы так раздували щеки, а на выходе похоже будет пшик. ООН не та контора, с помощь которой можно доставить засрашке большие неприятности.
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Надо понимать каким веществом они его отравили. И что ЛЮБОЙ!!! завод в Европе(по производству пестицидов) в состоянии его произвести. Поэтому акция Великобритании должна быть одновременно скоординированной в Европе.....во избежание эксцессов.
Нук..... с придурком имеем дело.
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опять умылись и пальчиком погрозили. Доиграется эвроппа, очень скоро доиграется...
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https://www.youtube.com/watch?v=Kqyml7SVf6s трансляция
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= Великобритания хочет сохранить возможность для диалога с Россией =

Ребята так ничему и не научились за 4-ре года
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Кто-то смотрит трансляцию выступления Терезы Мэй? В двух словах можете сказать что она говорит?
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брити) молодці, о це і є цінність людського життя в їх країні! Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка - Цензор.НЕТ 9073
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После «вечера вторника»
Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка - Цензор.НЕТ 2404

В тот момент, когда были написаны эти строки, «вечер вторника» уже подходил к своему завершению и от него остался только час. Это значит, что истекло время, отпущенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на объяснения Москвы по поводу применения химического оружия на своей территории. Как и ожидалось, в РФ уже нет дипломатии. Там либо «косят под дурака» в стиле «а докажите», либо «быкуют» - «с ядерной державой нельзя разговаривать на повышенных тонах, а то…». Но в данной ситуации, этот арсенал оказался бесполезным, ибо такие выходки на «ура» принимает окончательно обыдлевшее население РФ, но транслировать такое во вне - вряд ли уместно.
Собственно говоря, запретить это делать - никто не может. Хотите? Делайте! Ким Вынь Хунь, например, поздравил своих футболистов (если они в КНДР вообще есть) с победой в последнем чемпионате мира. Даже что-то такое по ТВ показали. Кто ему может запретить показывать подобный бред? Никто не может, вот он и показал. Свой приоритет в ракетно-космической области, там проиллюстрировали мультиком, в соответствии с которым, северокорейский космонавт отправился (наверное, пробив небесную твердь) на Солнце и впервые в мире, совершил посадку на его поверхность. Наверное Ким понимал, что даже обожающее его население, могут усомниться в реальности этих событий, а потому было сказано, что посадка осуществлена ночью, чтобы там не сильно жарко было, потому нету приличных видеокадров события, темень стояла кромешная.
В общем, целый шторм интервью и ток-шоу на российском ТВ, сводился к известному провокационному вопросу: «ты на кого батон крошишь?». Но и официальная реакция ушла не слишком далеко, ибо Москва затребовала материалы расследования и вещественные доказательства, по делу. Там в голову не приходит, что в нормальных странах суды и следователи не работают под заказ, а работают в соответствии с духом и буквой закона, поскольку грубое их нарушение, «чревато боком» фигурам куда более крупным. Грустно бывает даже первым лицам. Поэтому и реакция Москвы такая, что в нормальных странах ее просто не поймут. В частности, Великобритания это воспримет как отсутствие удовлетворительного ответа, со всеми вытекающими последствиями.
Надо заметить, что после знаменитого заявления Терезы Мэй в парламенте Великобритании, у нее состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Надо заметить, что спецслужбы Франции, самостоятельно добыли обширный материал, относительно того, кто, как, когда и зачем, применял и применяет химическое оружие в Сирии. Возможно, французское досье, на эту тему, является наиболее полным и дает определенные ответы на вопрос о том, кто за этим стоит. Буквально на днях, Макрон сделал заявление о том, что в случае следующего применения ХО в Сирии, Франция предпримет самостоятельные меры, в отношении тех, кто его применил. Очень интересно посмотреть за работой ВВС Франции по двум причинам. Первая, как они будут работать в условиях присутствия боевой авиации РФ и самой Сирии, и как они отработают в зоне работы средств ПВО тех же стран. Вторая причина - кто станет объектом ударов французской авиации. Как только станет понятно, по каким целям отработали французы, так сразу встанет на место и то, на кого они нарыли информацию и кого считают виновными в организации химических атак.
В этой связи, президент Макрон высказал полную поддержку намерениям Великобритании ответить на химическую атаку самым жестким образом. Есть информация о том, что Франция готова синхронизировать с Великобританией свои ответные меры.
Кроме того, французская Фигаро сообщает, что после этого разговора, информация была передана в Берлин, где тоже было сказано о том, что в случае подтверждения участия РФ в химической атаке на Британию, Берлин тоже не останется в стороне и предпримет собственные ответные меры. Ну и в завершении всего этого круговорота, Штаты заявили о своей полной поддержке решительных мер Великобритании, пообещав, присоединиться к ним самым деятельным образом.
Среда должна стать тем днем, когда ультиматум Мэй должен обрести свои практические очертания, а вслед за Великобританией, что-то должны предпринять и ее союзники. В общем, день обещает быть насыщенным.
антиколорадос
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На жабоедов я бы особо не рассчитывал - как они прогнулись под Гитлера - не каждому дано...Вот англичане - это да!!! И амеры это сила.... А Раша нынче - это облезлый медведь на пороге голодания...Умеющий только разрушать чужие ульи.. Как-то так....
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олігархів треба висилати, і коли в них не буде можливості жити в комфортній цивілізованій Європі, самі олігархи і винесуть моль з Кремля вперед ногами
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хто ж позбудеться куриці, яка несе золоті яйця.
фактично з росії викачують сировину, а гроші лишаються на заході.
всі добре влаштувались, справи налагодились, аж тут амбіції у путіна заграли...
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это только видимая часть...а много чего будет сделано для срасейки.то что мы официально не узнаем.срасею драть будут жестко Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка - Цензор.НЕТ 5929
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Яка висилка! Спочатку хай винюхають оту гидоту, а потім пі#дують!
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все вот щас смотрю по евроньюс 23 кажется дипломата российских выкинули из Англии
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Спокуха) Это только видимая для нас часть) А есть еще невидимая: 1. Сегодня с утра в Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое в экстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке.
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Вот-вот... кольцо сужается, это радует
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Мэй жжет :
1. Остановка всех контактов с рашкой на высоком уровне
2. Бойкот ЧМ 2018
3. Заморозка всех государственных активов
4. Усиление санкций ЕС против рашки
5. Все козломордые дипломаты должны покинуть Британию за одну неделю

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Из выступления Мэй:
Газ из РФ.
РФ не захотела объяснить как газ Новичек попал в ЮК.
ЮК рассматривает это как атаку на ЮК.
Санкции - Пакет "Скрипаль":
1. Высылка 23 РФ дипломатов. Неделя на сборы.
2. Санкции по Акту Магницкого.
3. Замораживание активов лиц, причастных к атаке на ЮК, а также активов РФ.
4. Бойкот ЧМ-18 официальными лицами ЮК.
5. ЮК созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
6. ЮК призывает своих союзников присоединиться к санкциям.
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Своих дипломатов надо из РФии забрать, чтобы некому было визы выдавать.
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CNN BREAKING NEWS

UK to kick 23 russian diplomats out of Britain
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Если Америка проглотила вмешательство в выборы, так Англия тем более проглотит, а оон даже "волны" делать не может.А путин уже почти "господин мира"., вяличие кацапов растет, особенно перед выборами, "нас все боятся" , даже Америка.
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23 diplomatov yo jest spionov teroristob budet vybroseny s anhliji eto tolko nacialo.V cempionat mira po futbolu toze nepojedut ne odin ministr ,somnevajus sto i sportsmeny tuda pojedut v takom sluce.
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Меня смущает только одно везде говорят о бывшем КеГеБисте, но ни где не называют его "гражданином Великобритании". А то очень важно. Полагаю что на заседании СБ ООН данная риторика изменится.
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А вот теперь стоп на одну минутку (в городе Грозном, если кто бывал, подтвердит, так площадь называлась - Минутка, до того, как ее расх...ли смелые рацейские зольдаты)
Когда вопрос касается Казламордии, бандитского образования, которое пытается утопить мир в слезах и в крови,
Тереза Мэй рубит с плеча, призывая к конкретным действиям
Даля Грибаускайте рубит с плеча, призывая к конкретным действиям
Нимрата Рандхава (постоянный представитель США при ООН) рубит с плеча, призывая к конкретным действиям.
а шо мужики, как они реагируют на бандитов?
Шарики в штанах гоняют.
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Всвязи с перестановками в ГосДепе у Мацквы газ в трубе начал несвойственно вонять отхожим местом...да и у мальдивского орангутана вероятно чувствуют проблемы, Помпео же вкурсе Петиных делишек не по наслышке...на встречу с Петюней Помпео возьмет теперь большой фалос. США начинают переходить от слов к действиям...это радует, Обамкин голубь мира сдох увидев какой писец его политика натворила!!!

Порохоботы, готовьте методички типа "Янки гоу хом" и "Путин ввади ваиска"
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Да выслать 23 дип персоны - это легкий пипец резидентурам СВР и ГРУ ГШ. Не так просто переналадить работу на третьи страны. Вербовать по интернету не комильфо.
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Совершенно верно... Они ликвидировали гнойник в своей стране...
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Как красиво формулируют - ВЫСЫЛКА.... На бытовом языке - дадут пинок под жопу для ускорения.... Отруєння Скрипаля: Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Російським дипломатам загрожує вислання - Цензор.НЕТ 5450
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Пацаны в российском посольстве скорбят. Им теперь придется возвращаться на уРодину.
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Нууу -- поедут в Зимбабве послами... Научатся танцевать в набедренной повязке... Тоже плюс... Отруєння Скрипаля: Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН. Російським дипломатам загрожує вислання - Цензор.НЕТ 3058
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Лишить козломордию права вето и выкинуть из СБ. Всё остальное-бздо в бочку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка
 
 
 
 
 
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