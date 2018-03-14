 В Украине будет создан реестр получателей субсидий, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Засідання Кабміну: Сьогодні створимо єдиний прозорий реєстр людей, які отримують #субсидії. Це важливий крок для верифікації та уникнення зловживань з субсидіями. #УрядГройсмана — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 марта 2018 г.

Как сообщается на сайте Кабмина, ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины.

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Отмечается, что единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

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