 В Украине будет создан реестр получателей субсидий, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Засідання Кабміну: Сьогодні створимо єдиний прозорий реєстр людей, які отримують #субсидії. Це важливий крок для верифікації та уникнення зловживань з субсидіями. #УрядГройсмана— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 марта 2018 г.
Как сообщается на сайте Кабмина, ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины.
Отмечается, что единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.
Регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.
Опять наймут школоту за 200 баксов и будет всем счастье!
Пример - сайт пенсионного фонда. Висит неподецки, а с Нового Года еще никому пенсию не назначили.
(про перепись населения молчу, не при этих крохоборах)
Мило.
PS Проще переписать тех кто не получает субсидии по каким-то удивительным причинам.
"единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости."
Летом приходили счета с указанием показаний, получалось в среднем 13 кубов моих
Зимой - в счетах НИЧЕГО не указано, кроме суммы долга к оплате. Прикинул - более 30 кубов.
Как тут экономить? как что-то проверить???
Учитывая что я летом не вылазил из дому, ухаживая за больной частично парализованной мамой, а сейчас почти половину времени живу в другом месте (мама умерла) - за кого и за что я плачУ???
Идиоты и подлецы управляют нами, наваривающие деньги на бардаке и воровстве.
Чего уж кокетничать, называйте всё своими именами.