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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10337) реестр (134) субсидия (372) Гройсман (3894)

 В Украине будет создан реестр получателей субсидий, - Гройсман

Кабинет Министров Украины утвердил Положение о едином государственном реестре получателей субсидий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщается на сайте Кабмина, ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины. 

Читайте также: Количество получателей субсидий сократилось до 6,6 млн человек, - Минсоцполитики

Отмечается, что единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк: "Благодаря монетизации субсидий мы контролируем каждую гривню"

Источник: https://censor.net.ua/n3055520
 
 
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Я себе представляю.
Опять наймут школоту за 200 баксов и будет всем счастье!
Пример - сайт пенсионного фонда. Висит неподецки, а с Нового Года еще никому пенсию не назначили.
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"Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты" Правильно не_хрен черни знать то чего не следует.
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Грося будет решать кому жить, а кому замерзнуть. Достойный итог революции гидности!
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Думаю он будет похож на демографический реестр.
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и реестр избирателей еще создайте!
(про перепись населения молчу, не при этих крохоборах)
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Правильное решение, это даст возможность выявить халявщиков и заставить их вернуть в двойном размере.
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в смысле халявщиков, каким образом, например ?
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Есть категория людей, которые имеют высокие доходы, но оформляют субсидии.
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А с каких "доходов" нельзя оформлять "субсидию"???
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и как реестр должен это исправить? ))
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якщо високі доходи офіційні, то субсидію ніяк не дадуть.... якщо неофіційні, то реєстр нічого не виправить....
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жесть, ахметов желает прогнозировать прибыль ?
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Зачем эта рожа вообще,что-то говорит ? На блевотину тянет...
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значит надо видео-фото выдавать врачам и применять к пациентам по необходимости! В Украине будет создан реестр получателей субсидий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2737
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Эта рожа творит Добро, только Увидеть его НЕЛЬЗЯ, Доступ Закрыт. а то шмутин НАПАДЕ.
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Ну понятное дело. Реестр упырей, ублюдков,лжецов, коррупционеров уже создан вашей властью. Все и всё почти знают......наберёмся терпимости. Только терактов падлы не делайте...как в рашке не прокатит.
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Быдлоте доступа для ознакомления не дают, только для БАРИНОВ, (они в теме, там БАБЛО). Спасибо БАРИН.
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лучше бы составили реестр прохвостов которые загнали народ в это дерьмо...... здохните уб.людки....
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Какие проблемы!!! Смотрите список приглашённой "Элиты" на шабаш, ой пардон Свадьбу к сынку генпрокурора-комсомольца....Луцыфера-Сейшельского! Вот там УСЕ с посипаками.........
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Он уже есть, туда входят все губернаторы, мэры, главы районных администраций, избиратели, прокуроры, судьи, депутаты, министры, премьер министры и президенты с 1991 года. Одна из главных прохвостов ботоксная Тимошенко!!!
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А сколько платят за упоминание ВОНЫ к месту и не к месту в любой ветке любого форума? Или нужно у аферистки Моновой спрашивать?
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То есть субсидии - это на века?
Мило.
PS Проще переписать тех кто не получает субсидии по каким-то удивительным причинам.
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Это - дно.
"единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости."
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главные получатели субсидий из бюджета у нас Ахметов, Косюк, Фирташ, да и прочая пиз...ота из окружения и "друзей" припиздента.
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так субсидії для цього і створені, щоб олігархи, через завищені тарифи, отримували надприбутки і компенсації з державного бюджету..... і ніяке НАБУ тут не зможе нічого зробити... "схема в законі"
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Хорошо, а как проверить колхозные счета по газу? тобто - по показаниям счетчиков для многоквартирных домов?
Летом приходили счета с указанием показаний, получалось в среднем 13 кубов моих
Зимой - в счетах НИЧЕГО не указано, кроме суммы долга к оплате. Прикинул - более 30 кубов.
Как тут экономить? как что-то проверить???
Учитывая что я летом не вылазил из дому, ухаживая за больной частично парализованной мамой, а сейчас почти половину времени живу в другом месте (мама умерла) - за кого и за что я плачУ???
Идиоты и подлецы управляют нами, наваривающие деньги на бардаке и воровстве.
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Реєстр В Україні буде створено реєстр отримувачів субсидій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3994 ? ви серйозно, тіпа до цієї пори незнали кому давали , шо за маячня .....
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А чё тянем? В Україні буде створено реєстр отримувачів субсидій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6408 хотим чтобы он до 1 апреля напал? В Україні буде створено реєстр отримувачів субсидій, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6408
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Единый реест нищих
Чего уж кокетничать, называйте всё своими именами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине будет создан реестр получателей субсидий, - Гройсман
 
 
 
 
 
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