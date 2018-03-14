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 Политика Украины
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Все про:выборы (20142) Крым (19647) Порошенко (14469) Президент (4035) Россия (68398) Ван дер Беллен (1)

 Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии

На территории оккупированного Крыма не могут происходить законные выборы российского президента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, Федеральный Президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналистов о признании российских выборов в Крыму.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма является противоправной. И это также является позицией Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить законные выборы в российский парламент и выборы российского президента. И это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства", - заявил Ван дер Беллен

Порошенко в свою очередь поблагодарил и президента, и правительство Австрии за официальную позицию, которая была высказана на сайте МИД Австрии о том, что они "не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют и не признают".

Президент Украины также выразил уверенность в том, что "общие и согласованные действия должны в конце концов привести к освобождению всей украинской территории - и Донбасса, и Крыма".

Порошенко подчеркнул важность привлечения к ответственности всех тех, кто принимает непосредственное участие в организации "так называемых выборов", в том числе и введение персональных санкций против них.

Петр Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организует это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".

Вместе с тем сообщается, что во время переговоров президентов Украины и Австрии особое внимание было уделено европейской повестке дня, учитывая будущее председательство Австрии в Европейском Союзе с июля этого года, особенно вопросу укрепления единства и солидарности ЕС с Украиной в противодействии российской агрессии. Также стороны обсудили пути восстановления мира в Украине и политику санкций в отношении страны-агрессора.

Президент Украины отметил, что Украина и Австрия имеют одну подобную горькую страницу в своей истории.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в оккупированном Крыму. ФОТО

"Ровно восемь десятилетий назад, как Украина четыре года назад, Австрия пережила атаку со стороны соседа. Имею в виду гитлеровский аншлюс. Геополитическая одержимость одной группки перечеркнула надежды целых народов", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул важность совместной позиции двух президентов относительно исторических уроков тех событий, ответственности, необходимости защиты и укоренения демократических ценностей.

В то же время, он отметил: "Решительность нашего ответа определит, как быстро мы сможем вернуть Россию к уважению верховенства международного права".

Порошенко также сообщил, что "последние события на Востоке нашего государства, когда не соблюдается объявленное очередное перемирие, последние события в Австрии, поддержка террористических группировок в Украине - это безусловно дополнительные аргументы относительно общих и консолидированных действий и решений по возврату России в формат международного права ".

Источник: https://censor.net.ua/n3055519
 
 
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і шо, ЄС все рівно не визнає Окурка нелигітимним
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По идее путя должен быть в "миротворце" толстяка. Или это только на низший плебс распространяется ?
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Началось! Великобритания высылает российских свинособак-дипломатов и созывает совбез ООН! Тереза Мэй готовится выступать!

Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии - Цензор.НЕТ 6481
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Зачем? Рогозин ещё в 2013-м плакался, что США без ядрённого оружия может за две недели максимум обрушить рашку в каменный век
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щойно по євроньюз показали інтервью з винахідником цієї отрути. Звісно, що він зараз у рашці не живе. Розповідав, що тепер є противником використання хімічної зброї. Проти цієї отрути немає ніяких засобів, тобто людина, проти якої вона була застосована, вже ніколи здоровою не буде.
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президент Австрии идет на работу. В руках обед...
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представьте, как далеко бы прошел "наше фсе" и куда бы ему тот обед... пожелали... Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии - Цензор.НЕТ 4130
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Якщо нема достовірних даних про кількість голосів за путіна, то не можна встановити результати виборів. Александеру Ван дер Беллену є що вирішувати.
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світ проковтне, навіть не сумніваюсь.
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Звичайно, як ковтав дії Гітлера. Але потім побачать осад, що вже є у Великій Британії.
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не могут... а они будут
ихтамнет... а они стреляют и дохнут...
(говорят... и не верят)
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Вибори там пройдуть.
Ви маєте не визнати той вибір.
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Щас меня патриоты побъют )) - Лучше бы австрийский президент убил лолиту и провозгласил Украину Австрией ))) - Лучше по-немецки говорить,чем жить под лолитой "по-украински" )
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Тобто відповідь Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии - Цензор.НЕТ 6919 Сам розумієш хто так відповідає.
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Прошу прощения за оффтоп но,
Сьогодні, 14 березня, Міністерство молоді та спорту України видало наказ про заборону участі національних збірних команд України у спортивних заходах на території Російської Федерації.
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Кабінет міністрів України схвалив тимчасову заборону на ввезення російських мінеральних добрив.
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Не бий мене по хворому місцю, бо я побував майже у всіх пристойних ресторанах Києва і тепер не хочу їх бачити Анексія Криму протиправна - це позиція ЄС. Там не можуть відбуватися законні вибори президента РФ, - президент Австрії - Цензор.НЕТ 8701
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добре щоби так й було би з не визнанням виборів,
але подивімося, хто буде поздоровляти хуйла з обранням на сцаря) кацапії! Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии - Цензор.НЕТ 9351
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Пятый раз спрашиваю порохоботов: А избирательные участки выборов хуйла в Украине Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии - Цензор.НЕТ 6854 это что?
Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии - Цензор.НЕТ 1805
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В Австрии есть канцлер, именно он определяет внешнюю политику страны а президент по статусу лицо церемониальное, что-то вроде Английской Королевы. Он конечно пролил бальзам на никчёмную душонку вашего алкаша, но это абсолютно ничего не меняет. Выборы в РОССИЙСКОМ Крыму пройдут как и положено по Конституции России, а вы можете продолжать скакать и дальше хоть до посинения.
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Хто визнає в світі вибори в Криму? Відповідь прошу дати на рідному вам івриті.
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Та он кроме кацабского может еще руцький матерный знает
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В Австрии есть не только канцлер канцлер, но и полно кенгуру!
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А ты его поймёшь, неуч?
באוסטריה יש הנגיד, הוא מגדיר את מדיניות החוץ של המדינה, הנשיא על המצב של האדם הוא טקסי, משהו כמו מלכת אנגליה. הוא כמובן שפך בלסם nikchjomnuju dushonku alkasha שלך, אבל זה בהחלט לא משנה כלום. הבחירות ב חצי האי קרים רוסית יהיה כמו. זה צריך להיות לפי החוקה של רוסיה, ואתה יכול להמשיך לרכוב לפחות עד כחול בפנים.
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Гугл переводчик это сила!? правда касаб Анексія Криму протиправна - це позиція ЄС. Там не можуть відбуватися законні вибори президента РФ, - президент Австрії - Цензор.НЕТ 9527?
В Австрии есть губернатор, он определяет внешнюю политику страны, президент по ситуации человека является церемониальным, что-то вроде королевы Англии. Он, конечно, вылил бальзам никчёмной душноку вашей алкаше, но это, конечно, ничего не меняет. Выборы в российском Крыму будут похожими. Это должно быть по Конституции России, и вы можете продолжать кататься, по крайней мере, до синего лица.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии
 
 
 
 
 
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