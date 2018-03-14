 Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, Федеральный Президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналистов о признании российских выборов в Крыму.
"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма является противоправной. И это также является позицией Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить законные выборы в российский парламент и выборы российского президента. И это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства", - заявил Ван дер Беллен
Порошенко в свою очередь поблагодарил и президента, и правительство Австрии за официальную позицию, которая была высказана на сайте МИД Австрии о том, что они "не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют и не признают".
Президент Украины также выразил уверенность в том, что "общие и согласованные действия должны в конце концов привести к освобождению всей украинской территории - и Донбасса, и Крыма".
Порошенко подчеркнул важность привлечения к ответственности всех тех, кто принимает непосредственное участие в организации "так называемых выборов", в том числе и введение персональных санкций против них.
Петр Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организует это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".
Вместе с тем сообщается, что во время переговоров президентов Украины и Австрии особое внимание было уделено европейской повестке дня, учитывая будущее председательство Австрии в Европейском Союзе с июля этого года, особенно вопросу укрепления единства и солидарности ЕС с Украиной в противодействии российской агрессии. Также стороны обсудили пути восстановления мира в Украине и политику санкций в отношении страны-агрессора.
Президент Украины отметил, что Украина и Австрия имеют одну подобную горькую страницу в своей истории.
"Ровно восемь десятилетий назад, как Украина четыре года назад, Австрия пережила атаку со стороны соседа. Имею в виду гитлеровский аншлюс. Геополитическая одержимость одной группки перечеркнула надежды целых народов", - сказал Порошенко.
Президент Украины подчеркнул важность совместной позиции двух президентов относительно исторических уроков тех событий, ответственности, необходимости защиты и укоренения демократических ценностей.
В то же время, он отметил: "Решительность нашего ответа определит, как быстро мы сможем вернуть Россию к уважению верховенства международного права".
Порошенко также сообщил, что "последние события на Востоке нашего государства, когда не соблюдается объявленное очередное перемирие, последние события в Австрии, поддержка террористических группировок в Украине - это безусловно дополнительные аргументы относительно общих и консолидированных действий и решений по возврату России в формат международного права ".
ихтамнет... а они стреляют и дохнут...
(говорят... и не верят)
Ви маєте не визнати той вибір.
Сьогодні, 14 березня, Міністерство молоді та спорту України видало наказ про заборону участі національних збірних команд України у спортивних заходах на території Російської Федерації.
але он що гугл дає - ресторація!
але подивімося, хто буде поздоровляти хуйла з обранням на сцаря) кацапії!
באוסטריה יש הנגיד, הוא מגדיר את מדיניות החוץ של המדינה, הנשיא על המצב של האדם הוא טקסי, משהו כמו מלכת אנגליה. הוא כמובן שפך בלסם nikchjomnuju dushonku alkasha שלך, אבל זה בהחלט לא משנה כלום. הבחירות ב חצי האי קרים רוסית יהיה כמו. זה צריך להיות לפי החוקה של רוסיה, ואתה יכול להמשיך לרכוב לפחות עד כחול בפנים.
В Австрии есть губернатор, он определяет внешнюю политику страны, президент по ситуации человека является церемониальным, что-то вроде королевы Англии. Он, конечно, вылил бальзам никчёмной душноку вашей алкаше, но это, конечно, ничего не меняет. Выборы в российском Крыму будут похожими. Это должно быть по Конституции России, и вы можете продолжать кататься, по крайней мере, до синего лица.