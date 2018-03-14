 Аннексия Крыма противоправна - это позиция ЕС. Там не могут проходить законные выборы президента РФ, - президент Австрии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, Федеральный Президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналистов о признании российских выборов в Крыму.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма является противоправной. И это также является позицией Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить законные выборы в российский парламент и выборы российского президента. И это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства", - заявил Ван дер Беллен

Порошенко в свою очередь поблагодарил и президента, и правительство Австрии за официальную позицию, которая была высказана на сайте МИД Австрии о том, что они "не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют и не признают".

Президент Украины также выразил уверенность в том, что "общие и согласованные действия должны в конце концов привести к освобождению всей украинской территории - и Донбасса, и Крыма".

Порошенко подчеркнул важность привлечения к ответственности всех тех, кто принимает непосредственное участие в организации "так называемых выборов", в том числе и введение персональных санкций против них.

Петр Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организует это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".

Вместе с тем сообщается, что во время переговоров президентов Украины и Австрии особое внимание было уделено европейской повестке дня, учитывая будущее председательство Австрии в Европейском Союзе с июля этого года, особенно вопросу укрепления единства и солидарности ЕС с Украиной в противодействии российской агрессии. Также стороны обсудили пути восстановления мира в Украине и политику санкций в отношении страны-агрессора.

Президент Украины отметил, что Украина и Австрия имеют одну подобную горькую страницу в своей истории.

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"Ровно восемь десятилетий назад, как Украина четыре года назад, Австрия пережила атаку со стороны соседа. Имею в виду гитлеровский аншлюс. Геополитическая одержимость одной группки перечеркнула надежды целых народов", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул важность совместной позиции двух президентов относительно исторических уроков тех событий, ответственности, необходимости защиты и укоренения демократических ценностей.

В то же время, он отметил: "Решительность нашего ответа определит, как быстро мы сможем вернуть Россию к уважению верховенства международного права".

Порошенко также сообщил, что "последние события на Востоке нашего государства, когда не соблюдается объявленное очередное перемирие, последние события в Австрии, поддержка террористических группировок в Украине - это безусловно дополнительные аргументы относительно общих и консолидированных действий и решений по возврату России в формат международного права ".