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 Политика Украины
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 В суде над Януковичем хотят до конца апреля допросить 13 оставшихся свидетелей и провести дебаты сторон

На предстоящих восьми заседаниях Оболонского райсуда по делу о госизмене Виктора Януковича суд хочет допросить 13 оставшихся свидетелей стороны защиты, а на последних двух апрельских заседаниях провести дебаты сторон.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, судья Девятко объявил, что следующие заседания по делу Януковича состоятся 21, 27,28 и 29 марта, 4 и 5 апреля, а также 11,12, 18 и 19 апреля.

После этого он обратился к адвокатам с просьбой обеспечить прибытие всех 13 оставшихся свидетелей на ближайшие восемь заседаний и допросить их.

А на 18 и 19 апреля прошу стороны подготовиться к дебатам, добавил Девятко.

Сегодня, 14 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 40-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3055517
 
 
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Делами не занимаются. Разыгрывают спектакли. Зато антикоррупционный суд со всех сил упираются не пропустить в Украину.
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Свидетелей чего? Нормальной жизни при Януковиче, когда вся страна не сидела на субсидиях и работающие люди сами могли оплатить стоимость коммунальных услуг? Так таких свидетелей гораздо больше, чем 12 человек. Суд какой то мутный.
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власть нынешняя судит януковича за то что народ при нём жил лучше чем при нынешней власти..... парадокс?.... реальность
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Суд будет длиться до тех пор пока рядом с Януковичем не окажется соевое мудило.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суде над Януковичем хотят до конца апреля допросить 13 оставшихся свидетелей и провести дебаты сторон
 
 
 
 
 
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