 Подписан приказ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, - Жданов. ДОКУМЕНТ

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ", - написал министр.

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Приказом запрещается участие членов национальных сборных команд Украины по всем видам спорта во всех спортивных соревнованиях, которые проходят в России. Также рекомендовано украинским федерациям по всем видам спорта воздержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ.

Департаменту олимпийского спорта и департаменту физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства спорта поручено обратиться в международные спортивные федерации с призывом не предоставлять право спортивным организациям РФ проводить международные соревнования на территории "страны-агрессора" и страны, которая нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.

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По мнению Жданова, соревнования в России являются опасными для спортсменов из Украины, учитывая проводимую РФ внутреннюю и внешнюю политику.