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 Политика Украины
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 Подписан приказ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, - Жданов. ДОКУМЕНТ

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских национальных сборных команд на соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ", - написал министр.

Подписан приказ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, - Жданов 01

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Приказом запрещается участие членов национальных сборных команд Украины по всем видам спорта во всех спортивных соревнованиях, которые проходят в России. Также рекомендовано украинским федерациям по всем видам спорта воздержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ.

Департаменту олимпийского спорта и департаменту физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства спорта поручено обратиться в международные спортивные федерации с призывом не предоставлять право спортивным организациям РФ проводить международные соревнования на территории "страны-агрессора" и страны, которая нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.

Также читайте: Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, - Жданов

По мнению Жданова, соревнования в России являются опасными для спортсменов из Украины, учитывая проводимую РФ внутреннюю и внешнюю политику.

Подписан приказ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, - Жданов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055516
 
 
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Ну это понятное дело. А дополнительное распоряжение? А бабло всё равно выделяется и пилится. Где бабло на санки для олимпийца???
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Я так понимаю, что в соответствии с этим же приказом кое-кому запрещено заниматься бизнесом на территории государства-агрессора.
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да ты шо ЭТА на Святое замахнулся......Бабло вне Политики! (избранное П.А.Офшоренко-Мальдивский)
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что с 1 апреля 2018 года россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Об этом рассказала менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд.
«В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», - заявила Дюранд.
Запрет на подачу заявок может быть отменен в случае, если WADA восстановит в правах российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
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Очень жаль, что для этого нужен приказ. Что не все спортсмены это понимают. И это не их коллективное решение.
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ГУБЕРНИЕВ - О БОЙКОТЕ УКРАИНЫ: "БЕЗУМЦЫ У ВЛАСТИ ВСЕ ЖЕ ДОЖАЛИ АДЕКВАТНОЕ РУКОВОДСТВО БИАТЛОНА"Дмитрий ГУБЕРНИЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"17Известный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме заявил, что украинские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени по решению правительства страны. Напомним, что ранее не принимать участия в турнире приняли решение команды США и Чехии.- Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак - мы давно дружим, но... увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют. ------------ Там і Джима-Велепець любить бігати до "губи" інтерв'ю давати...
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Підписано наказ про заборону участі українських спортсменів у змаганнях на території РФ, - Жданов - Цензор.НЕТ 4631... !!! Кто бы уж говорил , о безумцах у власти , е -маё !!
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Всё таки 20 кг порошка добралось из Аргентины.
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Глава комиссии заявил, что лаборатории в Москве и Сочи покрывали российских спортсменов, принимавших допинг и это происходило не только во время Олимпиады в Сочи, а также во «время универсиады в Казани, Чемпионата мира 2015 и олимпиады в Лондоне 2012», - заявил глава WADA.
Ричард Макларен заявил, что Министерство спорта при активном участии ФСБ контролировали манипуляции с пробами российских спортсменов, а также Центр подготовки сборных был напрямую вовлечен в процесс подмены проб спортсменов.
Лаборатория в Москве занималась сокрытием позитивных проб российских спортсменов, в лаборатории в Сочи использовался уникальный метод подмены «грязных» проб на «чистые», чтобы обеспечить участие российских спортсменов в олимпиаде, не смотря на прием допинга, - объяснил Ричард Макларен.
Он заявил, что Министерство спорта при активном участии ФСБ контролировали манипуляции с пробами российских спортсменов, а также Центр подготовки сборных был напрямую вовлечен в процесс подмены проб.
Ричард Макларен заявил, что Министерство спорта при активном участии ФСБ контролировали манипуляции с пробами российских спортсменов, а также Центр подготовки сборных был напрямую вовлечен в процесс подмены проб спортсменов.

. А безумцы... пусть дальше вопят и воняют. -
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Ну, губерниев давно всем известен как придурок редкий
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дык... кацапы захватили базу боевых дельфинов Підписано наказ про заборону участі українських спортсменів у змаганнях на території РФ, - Жданов - Цензор.НЕТ 1963
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"Пресс-конференция А.Зинченко о коррупционере Порошенко и "любих друзях"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kGxVneAhPqk
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Лень смотреть, расскажи своими словами
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Покойный Зинченко лет 13 назад КОНКРЕТНО назвал коррупционеров в Оранжевой команде.........
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Странно, что на четвертый год войны спортсменам, которые "вне политики", нужно объяснять что ездить на соревнования в страну-оккупант плохо. Сильно, все же, у нас совковое преклонение перед представителями спорта высших достижений.. Все цацкаются с ними, в рот заглядывают, а они всего лишь глупые косноязычные люди, которые бегают быстрее или дальше, а когда открывают рот несут, как песков, пургу..
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Да как то и бизнес вести в оккупанте не камильфо..............Но Спорт, исскуство, музыка необходимы кремля для пропагандонов.
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Якщо вже олімпійський чемпіон-представник ЗСУ,покриває кацапа Прапором України-то далі вже нікуди..
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Емоції переповнювали, забув про все на світі.
Але виглядало неприємно.
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Дуже неприємно.. І нічого він не забув-вони живуть в іншій реальності.
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В іншій реальності, там де найвища цінність то гроші.
Чули про волинського футболіста Тимощука, про його квітуче життя на расєє?
Боїться в рідне місто приїхати.
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Вот ИМЕННО..... контакты нужно было оборвать через час после агрессии в крыму. Всё телимся, мля...
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зайдите на сайт федерации биатлона Украины и посмотрите, на что они готовы ради совмещения "мышебратства" и "внепалитики"

http://www.biathlon.com.ua/
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Ничего удивительного , когда админ сайта классический ватник . ! .
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там натуральный траур обьявлен.. с бездомной сАбакой
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Чешский и американский биатлонные сайты , говорят , работают как ни в чём не бывало . ! Наверное, там у них админы вполне адекватные люди . ! Підписано наказ про заборону участі українських спортсменів у змаганнях на території РФ, - Жданов - Цензор.НЕТ 9323 .
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Полумеры. Надо водить административную и даже уголовную ответственность. Кроме того, почему то в приказе нет запрета для российских спортсменов участвовать в соревнованиях на территории Украины. Но аргументация, что участвовать в соревнованиях в РФ опасно - лживая. Естественно ничего опасного там нет. Почему же не назвать вещи своими именами? Запрещается ехать, потому что это - .... не патриотично, ....... не этично .....
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Всё проще-потому что война.Но тебе этого не понять.
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И правильно. Нечего нашим спортсменам рисковать. Диапазон подлости со стороны педерации- от отравлений до порчи инвентаря и банального похищения. Территории скомуниздили? Погранцов похитили? И над спортсменами могут поизгаляться. Пусть сидят дома, целее будут. Свои награды они ещё завоюют.
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зашевелились! выборы через год. Тут многие иностранцы бойкотируют или собюираются бойкотировать, поэтому не гоже нашим там быть.

Интересно, приняли бы такое постановление, если бы футбольная сборная пробилась на ЧМ18? или подождали бы окончание?
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Может Жданову стоило бы собрать все федерации, которые "вне политики", и проведать ребят из киевского военного госпиталя. Может тогда у спортсменов что-нибудь в голове щелкнуло?!
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Купіть Жданову нормальний принтер, щоб не "мазав".
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четыре года назад это должно было произойти
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодписан приказ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, - Жданов. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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