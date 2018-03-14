 Подписан приказ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, - Жданов. ДОКУМЕНТ

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ", - написал министр.
Приказом запрещается участие членов национальных сборных команд Украины по всем видам спорта во всех спортивных соревнованиях, которые проходят в России. Также рекомендовано украинским федерациям по всем видам спорта воздержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ.
Департаменту олимпийского спорта и департаменту физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства спорта поручено обратиться в международные спортивные федерации с призывом не предоставлять право спортивным организациям РФ проводить международные соревнования на территории "страны-агрессора" и страны, которая нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.
По мнению Жданова, соревнования в России являются опасными для спортсменов из Украины, учитывая проводимую РФ внутреннюю и внешнюю политику.
«В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», - заявила Дюранд.
Запрет на подачу заявок может быть отменен в случае, если WADA восстановит в правах российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Ричард Макларен заявил, что Министерство спорта при активном участии ФСБ контролировали манипуляции с пробами российских спортсменов, а также Центр подготовки сборных был напрямую вовлечен в процесс подмены проб спортсменов.
Лаборатория в Москве занималась сокрытием позитивных проб российских спортсменов, в лаборатории в Сочи использовался уникальный метод подмены «грязных» проб на «чистые», чтобы обеспечить участие российских спортсменов в олимпиаде, не смотря на прием допинга, - объяснил Ричард Макларен.
Он заявил, что Министерство спорта при активном участии ФСБ контролировали манипуляции с пробами российских спортсменов, а также Центр подготовки сборных был напрямую вовлечен в процесс подмены проб.
Ричард Макларен заявил, что Министерство спорта при активном участии ФСБ контролировали манипуляции с пробами российских спортсменов, а также Центр подготовки сборных был напрямую вовлечен в процесс подмены проб спортсменов.
. А безумцы... пусть дальше вопят и воняют. -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kGxVneAhPqk
Але виглядало неприємно.
Чули про волинського футболіста Тимощука, про його квітуче життя на расєє?
Боїться в рідне місто приїхати.
http://www.biathlon.com.ua/
Интересно, приняли бы такое постановление, если бы футбольная сборная пробилась на ЧМ18? или подождали бы окончание?