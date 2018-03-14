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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко во время церемонии встречи президента Австрии поднял и надел бойцу роты почетного караула упавшую шапку. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поднял шапку, упавшую с головы бойца роты почетного караула, и надел ее обратно во время официальной церемонии встречи президента Австрии Александера ван дер Беллена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, не предусмотренное церемонией действие Порошенко совершил во время прохождения по красной дорожке. Военный головной убор упал с головы военного перед докладом командира почетного караула президентам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055513
 
 
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Сегодня - день Добровольца . Всех , кто добровольно пошёл воевать с проклятой мацковией с праздником ! Здоровья и победы над врагом !
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вон как всколыхнулась соевая ляшковня.
То что безальтернативец шапку поднял, ничего не значит. За эти несколько секунд его мичпуха ограбила народ Украины и армию на несколько миллионов.
Хотя помощь военнослужащим это его прямая обязанность, и тут дело не в его патриотичности.
Только почему нету сравнения с 14 годам , когда мимо потерявшего сознания пацаненка из этого балетного караула лола пропетляла походкой пеликана отворачивая морду.
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Сегодня на НТВ " Порошенко одевает солдату шапку , обработанную нервнопаралитическим газом " Новичок".
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Телеканал " Звезда" . " Из-за нехватки обмундирования в украинской армии Порошенко забирает шапки у солдат НАТО ".
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Россия - 24. " Чтобы выпросить очередной транш у Запада Президент Украины заискивает перед солдатами караульной службы НАТО "
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Янукович бы такого шанса не упустил))))
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этот не по шапкам. часики в кармашек пригрел пока колпак подавал. они уже в офшоре.
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оо, вата як розійшлася...події останніх днів виводять на чисту воду рознервовану вату...навіть мєтодічка фсб-на не допомагає косити під українців...проксі-сервера аж заглючило...
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не трись на цензоре. У тебя скоро песах (30.03), ты усердно в синагоге молишся?
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Обратите внимание, у солдат шапки одеты так, что наклонены назад, т.е. центр тяжести смещен назад по отношению к голове.
Как тогда шапка могла полететь вперед, да еще на какое-то расстояние, нарушая законы физики и гравитации?
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великий перзидент обладает великой магнетической силой. почти как у гыга дрищатика
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко во время церемонии встречи президента Австрии поднял и надел бойцу роты почетного караула упавшую шапку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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