 Порошенко во время церемонии встречи президента Австрии поднял и надел бойцу роты почетного караула упавшую шапку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, не предусмотренное церемонией действие Порошенко совершил во время прохождения по красной дорожке. Военный головной убор упал с головы военного перед докладом командира почетного караула президентам.

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