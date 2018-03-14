 Порошенко во время церемонии встречи президента Австрии поднял и надел бойцу роты почетного караула упавшую шапку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, не предусмотренное церемонией действие Порошенко совершил во время прохождения по красной дорожке. Военный головной убор упал с головы военного перед докладом командира почетного караула президентам.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, не предусмотренное церемонией действие Порошенко совершил во время прохождения по красной дорожке. Военный головной убор упал с головы военного перед докладом командира почетного караула президентам.
То что безальтернативец шапку поднял, ничего не значит. За эти несколько секунд его мичпуха ограбила народ Украины и армию на несколько миллионов.
Хотя помощь военнослужащим это его прямая обязанность, и тут дело не в его патриотичности.
Только почему нету сравнения с 14 годам , когда мимо потерявшего сознания пацаненка из этого балетного караула лола пропетляла походкой пеликана отворачивая морду.
Как тогда шапка могла полететь вперед, да еще на какое-то расстояние, нарушая законы физики и гравитации?