 Миротворческая миссия будет способствовать восстановлению мира на украинской земле, - Порошенко на встрече с президентом Австрии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН и решений Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Порошенко.

"Безусловно, реализация этой инициативы создаст благоприятную атмосферу для восстановления мира на украинской земле", - сказал Президент.

Он также отметил, что, в случае необходимости, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях.

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"Хотел бы также поблагодарить наших австрийских друзей за неоценимый вклад в гуманитарную помощь, в том числе и временно перемещенным лицам, тем, кто поживает вдоль линии соприкосновения с оккупированной территорией. 4,8 млн евро, которые были предоставлены нашими австрийскими партнерами - это позиция настоящего друга ", - подчеркнул Порошенко.

"Мы очень ценим это", - добавил он.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.



Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.



Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.



В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.



Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.