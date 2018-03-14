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 Политика Украины
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Все про:Австрия (355) миротворцы (638) Порошенко (14469) Ван дер Беллен (1)

 Миротворческая миссия будет способствовать восстановлению мира на украинской земле, - Порошенко на встрече с президентом Австрии

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Федеральным президентом Республики Австрия Александером ван дер Белленом ситуацию на оккупированном Россией Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН и решений Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Порошенко.

"Безусловно, реализация этой инициативы создаст благоприятную атмосферу для восстановления мира на украинской земле", - сказал Президент.

Он также отметил, что, в случае необходимости, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях.

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"Хотел бы также поблагодарить наших австрийских друзей за неоценимый вклад в гуманитарную помощь, в том числе и временно перемещенным лицам, тем, кто поживает вдоль линии соприкосновения с оккупированной территорией. 4,8 млн евро, которые были предоставлены нашими австрийскими партнерами - это позиция настоящего друга ", - подчеркнул Порошенко.

"Мы очень ценим это", - добавил он.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3055512
 
 
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говнополітики продовжують генерувати говномеседжі. Жодних результатів миротворці не дадуть, це лише погіршить ситуацію! Потрібно знищувати терористів путіна на Донбасі та в Криму - це єдино можливий шлях припинення війни!
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ми маємо стільки сил, щоб знищувати?
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Навколо нас світова спільнота, яка має разом з нами виступити єдиним фронтон проти світових терористів з Кремля! Має бути створений міжнародний трибунал по злочинам кремлівських терористів починаючи з 1917 року і ті хто живий з них мають засуджені і повішені, як нацистські злочинці!
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але є багато сил ,котрі без опору здають українську територію....
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якщо з приходом місії окупаційні війська покинуть нашу територію, то можливо настане мир
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А ватников сажать не будете за взгляды, русский признаете гос. языком? Тогда может мир и настанет.
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Зараз...
По російські язік прошу на расію.
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Всех неправильных - чемодан, вокзал,да? Мира хотите с такой позицией, серьезно?
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Уявляєте...
Всіх бурятів та чумазоруцьких, які влаштували в нас "громадянську війну", за порєбрік
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческая миссия будет способствовать восстановлению мира на украинской земле, - Порошенко на встрече с президентом Австрии
 
 
 
 
 
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