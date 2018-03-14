 Данилюк о макрофинансовой помощи Еврокомиссии: "Мы ожидаем окончательного одобрения в начале осени"

Как передает Цензор.НЕТ, во время брифинга в Кабинете министров Украины министр финансов Александр Данилюк рассказал о подробностях предоставления Украине макрофинансовой помощи от Еврокомиссии.

Данилюк напомнил о том, что прошлую программу Украина успешно пройти не смогла в связи с тем, что в стране не была введена система автоматической верификации электронных деклараций. Эту проблему Украина должна решить в ближайшее время.

"Это условие стопроцентно будет условием получения первого транша по новой программе", - объяснил он.

Ответственными за выполнение этих условий будут Украинская служба спецсвязи и НАПК.

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"9 марта было одобрено законодательное предложение относительно новой программы Сейчас это предложение находится в Европарламенте. Если говорить о графике, то ориентировочно мы ожидаем окончательное одобрение в начале осени. Но также будем делать все возможное для того, чтобы это произошло раньше", - говорит министр.

По словам Данилюка, ключевые параметры финпомощи следующие: общая сумма - 1 миллиард евро будет разделена на 2 транша.

"Размер траншей мы сейчас обсуждаем. Это было предметом моих переговоров в Брюсселе", - заявил он.