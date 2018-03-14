 Предложение правительства по ограничению покупки земли не более 200 га в одни руки - это дискриминация, - бизнесмен и волонтер Кожемяко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал руководитель одной из крупных аграрных компаний в Харькове, известный как основатель волонтерского фонда "Мир и порядок" Всеволод Кожемяко.
"Базовый вариант правительства предполагает покупку не более 200 га в одни руки. Такого же мнения придерживаются некоторые силы в Верховной Раде, высказываются многие политики за такое дробление, мотивируя это тем, что якобы это будет способствовать развитию мелкого и среднего фермерства на селе. Но это, во-первых, не будет способствовать, потому что все, кто хочет заниматься фермерством, уже давно им занимаются. Число фермеров вряд ли существенно вырастет. А во-вторых, для того, чтобы заниматься фермерством, не обязательно покупать землю. Сегодня компании, в том числе наша, не владеют землей, они ее арендуют, и достаточно успешно ее обрабатывают. И таких компаний немало в Украине. Они привлекли огромные деньги - это десятки миллиардов долларов за последние 10-12 лет - в украинскую экономику и, в частности, в сельское хозяйство. Так что, теперь эти компании потеряют право участвовать в рынке земли, и участки будут дробиться, кто-то их будет покупать и т.д.? Это будет дискриминационный закон. Зачем государство ограничивает возможность на приобретение крупных массивов большими компаниями? Мы же говорим о том, чтобы привлекать инвестиции, запускать рынок. И тут же ограничиваем доступ на рынок, ведь участки по 200 гектаров будут малоинтересны для крупных финансовых структур. Когда закон идет настолько вразрез с существующей структурой агропроизводства, это приведет к тому, что игрокам снова придется что-то выдумывать, чтоб обходить этот закон. Это просто очередные будут запущены криминальные процессы, которые сопровождали приватизацию первой волны в Советском Союзе и в Украине", - считает он.
Также Кожемяко считает, что реформу необходимо начать с аудита всех сельхозземель:
"Первый этап земельной реформы - это немедленная и полная инвентаризация всех сельхозземель до последнего гектара всех форм собственности и внесение их в единый реестр, что бы ни говорили вам ответственные за это государственные менеджеры. Поэтому эта задача суперважная. Ее можно выполнить в масштабах всей Украины по самым оптимистичным прогнозам не ранее, чем за 2-3 года. За это время подготовить законодательство к свободному рынку, и только потом можно идти дальше. Вся земельная реформа займет много времени и принесет реальные плоды через 4-5 лет после начала. Поэтому начинать надо уже сейчас…
Я думаю, что продажа 3-4 млн гектаров уже даст какое-то понимание. Когда это произойдет, я уверен, государство увидит приток капитала. А владельцы земельных паев не будут чувствовать себя обманутыми – у них уже будет понимание цены".
Говоря о возможной стоимости земли после реформы, Кожемяко сделал сравнение с Польшей:
"Мы можем посмотреть примеры постсоциалистических стран. По Польше, по-моему, там уже до 3 тысяч евро за гектар доходит стоимость, если я не ошибаюсь. Но сразу она такой не была. Это уже будет вторичный рынок, будут перепродажи", - отметил он.
Кожемяко предполагает, что можно на определенное время объявить мораторий на продажу земли иностранцам, "чтобы всем было спокойнее, и подтянуть их капитал через пару лет буквально, когда будет первый опыт сделок".
"Надо понимать, что иностранные компании, фонды - это самые крупные игроки мировые в таких сделках, и это самые большие капиталы, и поэтому реальной рыночной цены мы без них не увидим. Как мы хотим получить справедливую цену земли, если мы самых крупных игроков не будем допускать к участию?" - добавил бизнесмен.
При этом он считает, что необходимо ограничить доступ на украинский земельный рынок российским компаниям.
Полное интервью со Всеволодом Кожемяко читайте ЗДЕСЬ.
по дешевке он сейчас арнедуют, валенок ты неграмотный.
Почитай матчасть - при открытом рынке земли цена ВСЕГДА растет.
Украина, Таджикистан, Куба, КНДР - угадаешь без подсказок что общего у этих стран?
недопонятно енто -
какой-то мутный валонтеробизнисмен или бизнисмено-валантер.
- он бизнесмен и ... волонтер...
Ну все понятно.
Пасенюк - последние 4 года не вылазит из Администрации президента, и является ключевым "решалой" Порошенко.
В том числе, скупая активы в его интересах. Например, в энергетике. Достаточно вспомнить покупку бондов ахметовского ДТЭК с огромным дисконтом аккурат перед повышением тарифов из-за формулы Роттердам+
https://goo.gl/HD3kYr
О ещё одной инвестиции Порошенко в энергетику через Пасенюка я писал на своём сайте http://dubinsky.pro/poroshenko-i-grigorishin-energichnoe-pa…
Поэтому лично я воспринимаю инвестицию в российский Burger King - как покупку в интересах Порошенко очередного пищевого бизнеса в РФ.
Если вы спросите, а зачем ему это нужно? Ответ очень простой.
Россия одна из немногих, понятных для Порошенко стран, где не спрашивают об источниках средств на покупку бизнеса.
Поэтому награбленное лучше всего вкладывать туда.
Точь в точь, как это делали Янукович и Ко.https://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2055482421147915/
По логике этих нищедранцев государство зря разрешало продажу квартир - алигархи могут скупить у зубожилых все жилье чтобы потом сдавать тридорога )))))))))
а вам тогда зачем так обязательно ее покупать?
P.S. Не думаю, что г-н Кожемяко кретин, который не знает законодательства стран хотя бы стран ЕС по продаже земли. Скорее хитрый человек, лгущий в своих интересах.
Надо ограничить 50 тью га.
Шоб у этих компаний рожа не треснула
Без ограничений теперь и всю землю они-же скупят?
Что-то он мутит. Брать в аренду каждый пай, который от 2 до 10 гектар - это компаниям выгодно. А вот брать в аренду сразу 200 гектар - уже нет. Потому как у владельца 200-т гектар будет как минимум юрист знакомый договор аренды составлять и на@бать уже так просто не выйдет!