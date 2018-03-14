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 Политика Украины
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Все про:земля (1439) рынок (372) Кожемяко (7)

 Предложение правительства по ограничению покупки земли не более 200 га в одни руки - это дискриминация, - бизнесмен и волонтер Кожемяко

Предложение правительства по ограничению покупки земли не более 200 га в одни руки дискриминирует компании, которые сегодня занимаются аграрным бизнесом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал руководитель одной из крупных аграрных компаний в Харькове, известный как основатель волонтерского фонда "Мир и порядок" Всеволод Кожемяко.

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"Базовый вариант правительства предполагает покупку не более 200 га в одни руки. Такого же мнения придерживаются некоторые силы в Верховной Раде, высказываются многие политики за такое дробление, мотивируя это тем, что якобы это будет способствовать развитию мелкого и среднего фермерства на селе. Но это, во-первых, не будет способствовать, потому что все, кто хочет заниматься фермерством, уже давно им занимаются. Число фермеров вряд ли существенно вырастет. А во-вторых, для того, чтобы заниматься фермерством, не обязательно покупать землю. Сегодня компании, в том числе наша, не владеют землей, они ее арендуют, и достаточно успешно ее обрабатывают. И таких компаний немало в Украине. Они привлекли огромные деньги - это десятки миллиардов долларов за последние 10-12 лет - в украинскую экономику и, в частности, в сельское хозяйство. Так что, теперь эти компании потеряют право участвовать в рынке земли, и участки будут дробиться, кто-то их будет покупать и т.д.? Это будет дискриминационный закон. Зачем государство ограничивает возможность на приобретение крупных массивов большими компаниями? Мы же говорим о том, чтобы привлекать инвестиции, запускать рынок. И тут же ограничиваем доступ на рынок, ведь участки по 200 гектаров будут малоинтересны для крупных финансовых структур. Когда закон идет настолько вразрез с существующей структурой агропроизводства, это приведет к тому, что игрокам снова придется что-то выдумывать, чтоб обходить этот закон. Это просто очередные будут запущены криминальные процессы, которые сопровождали приватизацию первой волны в Советском Союзе и в Украине", - считает он.

Также Кожемяко считает, что реформу необходимо начать с аудита всех сельхозземель:

"Первый этап земельной реформы - это немедленная и полная инвентаризация всех сельхозземель до последнего гектара всех форм собственности и внесение их в единый реестр, что бы ни говорили вам ответственные за это государственные менеджеры. Поэтому эта задача суперважная. Ее можно выполнить в масштабах всей Украины по самым оптимистичным прогнозам не ранее, чем за 2-3 года. За это время подготовить законодательство к свободному рынку, и только потом можно идти дальше. Вся земельная реформа займет много времени и принесет реальные плоды через 4-5 лет после начала. Поэтому начинать надо уже сейчас…

Я думаю, что продажа 3-4 млн гектаров уже даст какое-то понимание. Когда это произойдет, я уверен, государство увидит приток капитала. А владельцы земельных паев не будут чувствовать себя обманутыми – у них уже будет понимание цены".

Говоря о возможной стоимости земли после реформы, Кожемяко сделал сравнение с Польшей:

"Мы можем посмотреть примеры постсоциалистических стран. По Польше, по-моему, там уже до 3 тысяч евро за гектар доходит стоимость, если я не ошибаюсь. Но сразу она такой не была. Это уже будет вторичный рынок, будут перепродажи", - отметил он.

Кожемяко предполагает, что можно на определенное время объявить мораторий на продажу земли иностранцам, "чтобы всем было спокойнее, и подтянуть их капитал через пару лет буквально, когда будет первый опыт сделок".

"Надо понимать, что иностранные компании, фонды - это самые крупные игроки мировые в таких сделках, и это самые большие капиталы, и поэтому реальной рыночной цены мы без них не увидим. Как мы хотим получить справедливую цену земли, если мы самых крупных игроков не будем допускать к участию?" - добавил бизнесмен.

При этом он считает, что необходимо ограничить доступ на украинский земельный рынок российским компаниям.

 Полное интервью со Всеволодом Кожемяко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3055505
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Та не боись, не будет никакого рынка земли и тебе по дешевке не получится и 1 гектара купить, латифундист херов.
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а ты откуда знаешь,чего будет,а чего нет,нострадамус касапьячий?
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Следуюшая пані президент хер даст скупить землю на шару.
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по дешевке,... господи, дай вышивате ума!
по дешевке он сейчас арнедуют, валенок ты неграмотный.
Почитай матчасть - при открытом рынке земли цена ВСЕГДА растет.

Украина, Таджикистан, Куба, КНДР - угадаешь без подсказок что общего у этих стран?
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чего у них общего? Диктатура, олигархат, воровство, кумовство, безнаказанность власти.
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по 2м землі кожному олігарху особисто, а будуть вийопуватись будемо закопувати стоячи!
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Та й 200 кріпаків, в одні руки, буде малувато. Хоч сотень зо три треба б.
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по логіці цього "піздесмена", можна всю землю продати другові президента з "нашої кошерної ряби" Предложение правительства по ограничению покупки земли не более 200 га в одни руки - это дискриминация, - бизнесмен и волонтер Кожемяко - Цензор.НЕТ 4416 а прості українці мають бути рабами.... сука, звідки такі експерди вилазять
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Нахрена бизнисмену и валантеру покупать землю??

недопонятно енто -
какой-то мутный валонтеробизнисмен или бизнисмено-валантер.
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Наш Владик был на все горазд -

- он бизнесмен и ... волонтер...
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Земля, общенародное достояние. У нас так.
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рассказал руководитель одной из крупных аграрных компаний в Харькове

Ну все понятно.
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Личный банкир Порошенко - Макар Пасенюк приобрел российскую сеть ресторанов быстрого питания Burger King.
Пасенюк - последние 4 года не вылазит из Администрации президента, и является ключевым "решалой" Порошенко.
В том числе, скупая активы в его интересах. Например, в энергетике. Достаточно вспомнить покупку бондов ахметовского ДТЭК с огромным дисконтом аккурат перед повышением тарифов из-за формулы Роттердам+
https://goo.gl/HD3kYr
О ещё одной инвестиции Порошенко в энергетику через Пасенюка я писал на своём сайте http://dubinsky.pro/poroshenko-i-grigorishin-energichnoe-pa…
Поэтому лично я воспринимаю инвестицию в российский Burger King - как покупку в интересах Порошенко очередного пищевого бизнеса в РФ.
Если вы спросите, а зачем ему это нужно? Ответ очень простой.
Россия одна из немногих, понятных для Порошенко стран, где не спрашивают об источниках средств на покупку бизнеса.
Поэтому награбленное лучше всего вкладывать туда.
Точь в точь, как это делали Янукович и Ко.https://www.facebook.com/dubinsky.pro/videos/2055482421147915/
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ну все -пошли зрадодятлы и йулеботы стерню молотить.
По логике этих нищедранцев государство зря разрешало продажу квартир - алигархи могут скупить у зубожилых все жилье чтобы потом сдавать тридорога )))))))))
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еще раз говорю - не сравнивай свой сортир, который через 15 лет никому не нужен будет с уникальным стратегическим ресурсом государства, который за 5 копеек уйдет всяким дельцам талановытым.
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" А во-вторых, для того, чтобы заниматься фермерством, не обязательно покупать землю." -

а вам тогда зачем так обязательно ее покупать?
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они выживут трудоспособную и активную часть населения, кого в ЕС, а кого в РФ, выкупят всю землю, завезут китайцев и будут наживаться дальше, Украина на этом закончиться.
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И то правда чего же так мелочиться. Особенно когда сейчас земля копейки стоит. 200тыс у.е. за 200 гектар ето мелочи. Давайте сразу областями продавайте да вместе с холопами. Поделить Украину на 25 олигархов и не нужнобудет даже воевать. Хуйло лучше официально за пару миллиардов купит себе новаросию которую он хотел завоевать вместо того чтобы тратить сотни миллиардов на войну.
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В Польше ограничение 500 га одному физлицу, в Румынии вообще не больше 100 га в одни руки - и никакой дискриминации.
P.S. Не думаю, что г-н Кожемяко кретин, который не знает законодательства стран хотя бы стран ЕС по продаже земли. Скорее хитрый человек, лгущий в своих интересах.
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Уже по мойму продали раз землю возле венгерской границы, видать мало показалось?
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Он прав.
Надо ограничить 50 тью га.
Шоб у этих компаний рожа не треснула
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Делайте коллективное хозяйство на 13- 26 семей и более, и всем хватит в складчину обрабатывать гектары. И главное что тырить у себя не будете и хором легче отстаивать правоту перед местной властью Предложение правительства по ограничению покупки земли не более 200 га в одни руки - это дискриминация, - бизнесмен и волонтер Кожемяко - Цензор.НЕТ 4931
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И просуществует такое хозяйство максимум два сезона...
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благодаря открытию баз данных - кадастровой карты и реестра прав на недвижимость. В соответствии с ними, во владении либо аренде у Петра Порошенко находятся шесть земельных участков общей площадью свыше 5,5 гектаров. Из них в самом центре Киева расположены наделы площадью около 1,5 гектаров.
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Будет советская власть или новый Президент ,то отберёте
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В польше средний размер земельного участка, которым владеет фермер = 10 га, при этом 90% земли принадлежит мелким и средним хозяйствам, и только 10% - крупным агрорхолдингам. При этом средняя стоимость 1 га пашни = 5 тыс. долларов, по чем украинскую землицу скупать собрались сволочи?
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Да и по 200 пока нельзя, что им стоит найти сколько угодно подставных и скупить.
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Все заводы в стране раскупили несколько жирных олигархов.
Без ограничений теперь и всю землю они-же скупят?
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Сегодня компании, в том числе наша, не владеют землей, они ее арендуют, и достаточно успешно ее обрабатывают. Источник: https://censor.net.ua/n3055505
Что-то он мутит. Брать в аренду каждый пай, который от 2 до 10 гектар - это компаниям выгодно. А вот брать в аренду сразу 200 гектар - уже нет. Потому как у владельца 200-т гектар будет как минимум юрист знакомый договор аренды составлять и на@бать уже так просто не выйдет!
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Не парся, Кожем'яка. Не дамо ми продавати землю. Нікому і ніскільки. Тож переведення розмов у площину деталізації умов продажу абсолютно даремне.
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А у тебя есть земля, которую ты не дашь продавать?
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"..Когда закон идет настолько вразрез с существующей структурой агропроизводства...", тогда нужно менять существующую структуру агропроизводства с существующей латиноамериканской модели, где огромніе земельные массивы находятся в руках латифундистов-лендлордов, кеоторые ваварским путем истощают почву, выращивая подсолнух, рапс, кукурудзу без севооборота, на европейскую,в частности - польскую, где у фермера может быить всеего 2 гектара и процветает нишевый агробизнес - садоводство. Похер, что станут беднее всякие веревские, косюки, вадатурские, бахматюки и прочая вороватая шобла - главное чтобы стали богаче маллионы украинских селян, которые получат возможность заниматься фермерством. автор - ПНХ, весь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложение правительства по ограничению покупки земли не более 200 га в одни руки - это дискриминация, - бизнесмен и волонтер Кожемяко
 
 
 
 
 
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