 Предложение правительства по ограничению покупки земли не более 200 га в одни руки - это дискриминация, - бизнесмен и волонтер Кожемяко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал руководитель одной из крупных аграрных компаний в Харькове, известный как основатель волонтерского фонда "Мир и порядок" Всеволод Кожемяко.

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"Базовый вариант правительства предполагает покупку не более 200 га в одни руки. Такого же мнения придерживаются некоторые силы в Верховной Раде, высказываются многие политики за такое дробление, мотивируя это тем, что якобы это будет способствовать развитию мелкого и среднего фермерства на селе. Но это, во-первых, не будет способствовать, потому что все, кто хочет заниматься фермерством, уже давно им занимаются. Число фермеров вряд ли существенно вырастет. А во-вторых, для того, чтобы заниматься фермерством, не обязательно покупать землю. Сегодня компании, в том числе наша, не владеют землей, они ее арендуют, и достаточно успешно ее обрабатывают. И таких компаний немало в Украине. Они привлекли огромные деньги - это десятки миллиардов долларов за последние 10-12 лет - в украинскую экономику и, в частности, в сельское хозяйство. Так что, теперь эти компании потеряют право участвовать в рынке земли, и участки будут дробиться, кто-то их будет покупать и т.д.? Это будет дискриминационный закон. Зачем государство ограничивает возможность на приобретение крупных массивов большими компаниями? Мы же говорим о том, чтобы привлекать инвестиции, запускать рынок. И тут же ограничиваем доступ на рынок, ведь участки по 200 гектаров будут малоинтересны для крупных финансовых структур. Когда закон идет настолько вразрез с существующей структурой агропроизводства, это приведет к тому, что игрокам снова придется что-то выдумывать, чтоб обходить этот закон. Это просто очередные будут запущены криминальные процессы, которые сопровождали приватизацию первой волны в Советском Союзе и в Украине", - считает он.

Также Кожемяко считает, что реформу необходимо начать с аудита всех сельхозземель:

"Первый этап земельной реформы - это немедленная и полная инвентаризация всех сельхозземель до последнего гектара всех форм собственности и внесение их в единый реестр, что бы ни говорили вам ответственные за это государственные менеджеры. Поэтому эта задача суперважная. Ее можно выполнить в масштабах всей Украины по самым оптимистичным прогнозам не ранее, чем за 2-3 года. За это время подготовить законодательство к свободному рынку, и только потом можно идти дальше. Вся земельная реформа займет много времени и принесет реальные плоды через 4-5 лет после начала. Поэтому начинать надо уже сейчас…

Я думаю, что продажа 3-4 млн гектаров уже даст какое-то понимание. Когда это произойдет, я уверен, государство увидит приток капитала. А владельцы земельных паев не будут чувствовать себя обманутыми – у них уже будет понимание цены".

Говоря о возможной стоимости земли после реформы, Кожемяко сделал сравнение с Польшей:

"Мы можем посмотреть примеры постсоциалистических стран. По Польше, по-моему, там уже до 3 тысяч евро за гектар доходит стоимость, если я не ошибаюсь. Но сразу она такой не была. Это уже будет вторичный рынок, будут перепродажи", - отметил он.

Кожемяко предполагает, что можно на определенное время объявить мораторий на продажу земли иностранцам, "чтобы всем было спокойнее, и подтянуть их капитал через пару лет буквально, когда будет первый опыт сделок".

"Надо понимать, что иностранные компании, фонды - это самые крупные игроки мировые в таких сделках, и это самые большие капиталы, и поэтому реальной рыночной цены мы без них не увидим. Как мы хотим получить справедливую цену земли, если мы самых крупных игроков не будем допускать к участию?" - добавил бизнесмен.

При этом он считает, что необходимо ограничить доступ на украинский земельный рынок российским компаниям.

Полное интервью со Всеволодом Кожемяко читайте ЗДЕСЬ.