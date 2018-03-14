 Украина и Австрия подписали Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Межправительственное Соглашение является рамочным и определяет согласованные сторонами направления и формы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В частности, речь идет о сотрудничестве в сферах преподавания и исследований между высшими учебными заведениями и другими научными учреждениями, обмене студентами и преподавателями", - сказано в сообщении.

Также cтороны будут поддерживать организацию культурных мероприятий: гастролей, выставок, концертов, фестивалей, театральных представлений и других художественных акций, а также оощрять контакты между музейными учреждениями и библиотеками.

Отмечается, что для реализации положений Соглашения предусмотрено создание смешанной комиссии, в состав которой войдут представители соответствующих органов государств Сторон. Заседание Комиссии должны проводиться, как правило, раз в 4 года. Задачами Комиссии является оценка состояния реализации договоренностей и конкретных проектов, подготовка предложений по дальнейшему сотрудничеству, включая организационные и финансовые вопросы.

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Кроме этого, соглашение содержит положения о поддержке деятельности будущего "Украинского института" в Республике Австрия.

Соглашение вступает в силу после завершения Сторонами внутригосударственных процедур - ратификации Верховной Радой Украины и одобрения Национальным советом Австрии.