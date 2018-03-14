 Усложнение процедуры похорон создает большие коррупционные риски, - судья Апелляционного суда Одесчины Копица. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в эфире лайв-студии на "7 канале".
"Изменения, которые вступают в силу 15 марта, касаются того, что порядок назначения экспертиз будет проходить не таким образом, как проходил раньше. Что следователь на свое усмотрение, если есть необходимость, назначал соответствующую экспертизу. То же самое касалось и экспертиз относительно причин смерти. Теперь же законодатель дает возможность этот вопрос решать только следственному судье. Он будет смотреть те материалы, которые подаются по ходатайству следователя", - пояснил судья-спикер Апелляционного суда Одесской области Олег Копица.
"Суть в том, что раньше это (назначение экспертизы. – Ред.) делал следователь, и поэтому эта процедура была более простой, не такой сложной, и самое главное, что это оперативно делалось. А сейчас следователь связан тем, что он должен обращаться к следственному судье. И следственный судья должен решать этот вопрос. Хоть это и формальность, но теперь это право лишь его", - сказал судья Малиновского районного суда г. Одессы Александр Гарский.
Таким образом, как добавила адвокат Анастасия Хижняк, нагрузка увеличится не только у судей, но и у следователей, а также и у судмедэкспертов, ведь согласно поправкам экспертизу можно будет проводить лишь в государственных учреждениях.
По словам Копицы, в связи со значительным затягиванием процедуры возникает большой коррупционный риск в том плане, что скорбящие родственники будут пытаться побыстрее "решить вопрос", чтобы проститься и похоронить тело умершего.
вместо того,что бы упростить и так тяжёлую процедуру похорон,делают суки всё для того,что бы денег давали
а остальные проголосовали "за"
.нет слов,...................................
Ну, остальные 234 чем от него отличаются?
В частности, "за" проголосовали 111 нардепов от БПП, 70 нардепов от НФ, 20 нардепов от "Оппоблока", 17 нардепов от "Видродження", 10 нардепов от "Воли народа", 1 нардеп (Витко) от Радикальной партии, а также 5 внефракционных депутатов (Безбах, Ирина Геращенко, Парубий, Денисенко и Герега).
опять начнут по ночам зарывать-подхоранивать на сельских кладбищах...
издевательство как над мертвыми, так и над живыми, скорбящим...
На это и расчет.
теперь им надо еще одну забаву придумать - метаться между моргом, судом, полицией...
(и плати-плати-плати...)
Какая уже по счёту реформа?
Бл*ть, мозг выдал живописно брутальные картины некроабсурда.
Бо как кто-то писал, от слова " эксперты" уже тошнит.
Вопрос. Если все судьи, адвокаты и иные юристы и "эксперты" видели вот такое усложнение процедуры в этих поправках, то какого хера они молчали до времени, когда эти поправки должны вступить в силу?