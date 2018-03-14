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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (1898) поправки (31) Лозовой Андрей (106)

 Усложнение процедуры похорон создает большие коррупционные риски, - судья Апелляционного суда Одесчины Копица. ВИДЕО

Поправки нардепа Лозового, которые вступают в силу 15 марта, значительно усложнят процедуру похорон и создадут большие коррупционные риски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в эфире лайв-студии на "7 канале".

...

"Изменения, которые вступают в силу 15 марта, касаются того, что порядок назначения экспертиз будет проходить не таким образом, как проходил раньше. Что следователь на свое усмотрение, если есть необходимость, назначал соответствующую экспертизу. То же самое касалось и экспертиз относительно причин смерти. Теперь же законодатель дает возможность этот вопрос решать только следственному судье. Он будет смотреть те материалы, которые подаются по ходатайству следователя", - пояснил судья-спикер Апелляционного суда Одесской области Олег Копица.

"Суть в том, что раньше это (назначение экспертизы. – Ред.) делал следователь, и поэтому эта процедура была более простой, не такой сложной, и самое главное, что это оперативно делалось. А сейчас следователь связан тем, что он должен обращаться к следственному судье. И следственный судья должен решать этот вопрос. Хоть это и формальность, но теперь это право лишь его", - сказал судья Малиновского районного суда г. Одессы Александр Гарский.   

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса

Таким образом, как добавила адвокат Анастасия Хижняк, нагрузка увеличится не только у судей, но и у следователей, а также и у судмедэкспертов, ведь согласно поправкам экспертизу можно будет проводить лишь в государственных учреждениях.

По словам Копицы, в связи со значительным затягиванием процедуры возникает большой коррупционный риск в том плане, что скорбящие родственники будут пытаться побыстрее "решить вопрос", чтобы проститься и похоронить тело умершего.  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3055503
 
 
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Ну неспроста же это нововведение придумали, а долю от взяток будут относить наверх самому Лозовому.
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Законы у нас продолжают писать не для облегчения жизни народу, а под конкретные кормящиеся ведомства. Они еще просят население не давать взятки. А как их не давать? Ведь пройдешь эти круги ада по жэкам, налоговым и прочим мафиозным структурам, и нехотя понесешь деньги, чтоб тебе жить или умереть дали спокойно!
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б...ть , дибіли....навіть після смерті принижують людей....це ж яким дол..бом треба бути, щоб писати подібні закони і приймати їх
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Это в автосалоне такую опцию предлагают?
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вот только об этом писали
вместо того,что бы упростить и так тяжёлую процедуру похорон,делают суки всё для того,что бы денег давали
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Ось з допомогою цього ляшкового покидька тепер вже і померти без оплати не можливо буде - тому що суди в нас як відомо не тільки "найсправедливіші" а і "найдешевші" в Світі!!!
Усложнение процедуры похорон создает большие коррупционные риски, - судья Апелляционного суда Одесчины Копица - Цензор.НЕТ 4296
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этот долб"ёб внёс поправку
а остальные проголосовали "за"
.нет слов,...................................
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Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 234 нардепа. Источник: https://censor.net.ua/v457844


Ну, остальные 234 чем от него отличаются?

В частности, "за" проголосовали 111 нардепов от БПП, 70 нардепов от НФ, 20 нардепов от "Оппоблока", 17 нардепов от "Видродження", 10 нардепов от "Воли народа", 1 нардеп (Витко) от Радикальной партии, а также 5 внефракционных депутатов (Безбах, Ирина Геращенко, Парубий, Денисенко и Герега).
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Теперь в графе ритуальных услуг появится дополнительная платная услуга и не издешевых149 рехформа.
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Что еще стоило ждать от ляшковских пи*арасов? Нет ничего, что они не смогли бы сделать через жопу.
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зимой будут экономить на моргах... а летом?
опять начнут по ночам зарывать-подхоранивать на сельских кладбищах...
издевательство как над мертвыми, так и над живыми, скорбящим...
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Как шутили в 95 квартале: хочешь- не хочешь, а умирать-то все равно куда-то надо.
На это и расчет.
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когда люди, потерявшие близкого, безумно мечутся между похоронным бюро и кладбищем...
теперь им надо еще одну забаву придумать - метаться между моргом, судом, полицией...
(и плати-плати-плати...)
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Судьям се мало, решили еще и на этом капусты срубить.
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Так тут і до ворожки не ходи. Так було і задумано. А що там Олег Валерійович кажуть?
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А сейчас следователь связан тем, что он должен обращаться к следственному судье. И следственный судья должен решать этот вопрос. Хоть это и формальность,(иди в банк уплати указанную смуму ,я тебе именем Украины, бумажку напишу и печать в придачу,,,,) но теперь это право лишь его"
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Тогда уж судьям похороны за гос. счет - труп просмолил, верх серебрянкой покрасил и в землю вкопал... Готовый бюст, дешево и сердито...
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всю ту ляшковську наволоч треба вживу зарити в землю,хай здихають!
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У мусульман принято хоронить покойника как можно быстрее. Чаще всего это делают в тот же день, когда он умер, причем обязательно до захода солнца.
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Ничего личного только бизнес, а власть дает -гос-монопольный большой бизнес на гражданах, главная мотивация прибыль и личная выгода на всем- групп и гос-бизнес братвы. Все главные решения подписываются сверху, а это значит - Что Рыба гниет все-же из головы. Усложнение процедуры похорон создает большие коррупционные риски, - судья Апелляционного суда Одесчины Копица - Цензор.НЕТ 3060
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С такими законами люди будут прикапывать （прости господи）покойников в посадках по тихому
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Многие даже прикопать не смогут, т.к. в случае "прикапывания" человек считается не умершим, а без вести пропавшим, и тот кто его прикопал может забыть о таких вещах как наследство или помощь на погребение/по потере кормильца и т.д.
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пора на Рыбальском приступать к выпуску своих БУКов (Большой Украинский Крематорий)
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18,зносити ту всю соєву блядь,харе мирних мітингів.
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Есть кто из соево-отрубных на смене ?
Какая уже по счёту реформа?
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Попытался представить себе всё это на практике в летнюю жару.
Бл*ть, мозг выдал живописно брутальные картины некроабсурда.
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Короче, кто завтара помрёт, послезавтра отпишитесь как там и что.
Бо как кто-то писал, от слова " эксперты" уже тошнит.

Вопрос. Если все судьи, адвокаты и иные юристы и "эксперты" видели вот такое усложнение процедуры в этих поправках, то какого хера они молчали до времени, когда эти поправки должны вступить в силу?
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Погугліть і Ви побачити скільки громадських організацій прохали Президента ветувати взагалі всю судову реформу, прийняту 03.10.2017 р.
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Хороший закон-новые рабочие места. Я уже нашел на совковой торговой базе старый рефрежератор от "колхиды". Ремонт,плюс на аварийный случай дизель-генератор. На 30 мест по 300 грн за сутки хранения трупа а это 9 000 грн на 30 дней равно 270 000 грн минус расходы да зарплату двум рабочим пускай 70 000 грн. 200 000 грн чистяка. Это супер.вей,вей...
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Ляшко спасбо тебе за Лозового. Это же движок в сторону малого бизнеса.
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партія ляшка, схоже, хоче сама й очолити ці коррупційні "ризики", мабуть грошей "на жизнь" не вистачає...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУсложнение процедуры похорон создает большие коррупционные риски, - судья Апелляционного суда Одесчины Копица. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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