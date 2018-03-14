 Усложнение процедуры похорон создает большие коррупционные риски, - судья Апелляционного суда Одесчины Копица. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь в эфире лайв-студии на "7 канале".

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"Изменения, которые вступают в силу 15 марта, касаются того, что порядок назначения экспертиз будет проходить не таким образом, как проходил раньше. Что следователь на свое усмотрение, если есть необходимость, назначал соответствующую экспертизу. То же самое касалось и экспертиз относительно причин смерти. Теперь же законодатель дает возможность этот вопрос решать только следственному судье. Он будет смотреть те материалы, которые подаются по ходатайству следователя", - пояснил судья-спикер Апелляционного суда Одесской области Олег Копица.

"Суть в том, что раньше это (назначение экспертизы. – Ред.) делал следователь, и поэтому эта процедура была более простой, не такой сложной, и самое главное, что это оперативно делалось. А сейчас следователь связан тем, что он должен обращаться к следственному судье. И следственный судья должен решать этот вопрос. Хоть это и формальность, но теперь это право лишь его", - сказал судья Малиновского районного суда г. Одессы Александр Гарский.

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Таким образом, как добавила адвокат Анастасия Хижняк, нагрузка увеличится не только у судей, но и у следователей, а также и у судмедэкспертов, ведь согласно поправкам экспертизу можно будет проводить лишь в государственных учреждениях.

По словам Копицы, в связи со значительным затягиванием процедуры возникает большой коррупционный риск в том плане, что скорбящие родственники будут пытаться побыстрее "решить вопрос", чтобы проститься и похоронить тело умершего.

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