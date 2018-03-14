Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Facebook.
"От всего сердца поздравляю Ангелу Меркель, выдающегося государственного деятеля современности и искреннего друга Украины с переизбранием на посту федерального канцлера Германии!" - написал он.
Порошенко пожелал Меркель "успехов на пути дальнейшего укрепления роли ФРГ на международной арене и преодоления беспрецедентных вызовов современности".
"Надеюсь на дальнейшее углубление диалога!"- добавил глава государства.
Пусть готовится пуйло к худшему, в полку, дрючащих ботоксного, политиков прибыло.
,,Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост федерального канцлера ФРГ,, - сообщили в пресс-службе Кремля.
Пуйло заискивающе ,,подчеркнул важность развития российско-германского сотрудничества в различных сферах и конструктивного взаимодействия на международной арене.,,
Путин пожелал Меркель и всем членам нового правительства ФРГ крепкого здоровья, благополучия и успехов ........и скорей его смерти.