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 Политика Украины
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Все про:Германия (2957) Меркель (1474) поздравление (627) Порошенко (14469)

 Порошенко поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Facebook.

"От всего сердца поздравляю Ангелу Меркель, выдающегося государственного деятеля современности и искреннего друга Украины с переизбранием на посту федерального канцлера Германии!" - написал он.

Порошенко пожелал Меркель "успехов на пути дальнейшего укрепления роли ФРГ на международной арене и преодоления беспрецедентных вызовов современности".

"Надеюсь на дальнейшее углубление диалога!"- добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель четвертый раз подряд избрана канцлером Германии

Порошенко поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055501
 
 
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Нет. Кремлёвская ботоксная Лолита ещё не поздравила. У неё ещё руки трусятся от заявления Мэй. А тут ещё Меркель(!!!).
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А что у Порошенко с переизбранием? Он все ещё надеется?
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Флудильщик, речь идет не о Порошенко, а о том что Меркель Кацлер. Готовьтесь быдлота к немецкой пилюле от поноса.
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У Порошенко прикупили российский Burger King Учредитель Xomeric-фонд,связан с украинск группой ICU банкиров Пасенюка+Стеценко ICU известна своей работой на Порошенко До назнач в НБУ ICU возгл Гонтарева ICU засветилась в"Аль-Джазира"О выводе денег Курченко" .
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Выборы в Германии закончились, Меркель снова избрали Канцлером. Вот и хорошо.
Пусть готовится пуйло к худшему, в полку, дрючащих ботоксного, политиков прибыло.
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Пока китайцы убирают норму избираться более двух раз, Меркель пошла тянуть четвертый срок!
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Ооооо, ботоксная Кремлевская Лолита наконец-то пришла в себя и лизнула Меркель в задницу:

,,Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост федерального канцлера ФРГ,, - сообщили в пресс-службе Кремля.

Пуйло заискивающе ,,подчеркнул важность развития российско-германского сотрудничества в различных сферах и конструктивного взаимодействия на международной арене.,,

Путин пожелал Меркель и всем членам нового правительства ФРГ крепкого здоровья, благополучия и успехов ........и скорей его смерти.
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