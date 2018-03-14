 Порошенко поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Facebook.

"От всего сердца поздравляю Ангелу Меркель, выдающегося государственного деятеля современности и искреннего друга Украины с переизбранием на посту федерального канцлера Германии!" - написал он.

Порошенко пожелал Меркель "успехов на пути дальнейшего укрепления роли ФРГ на международной арене и преодоления беспрецедентных вызовов современности".

"Надеюсь на дальнейшее углубление диалога!"- добавил глава государства.

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