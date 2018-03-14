 "Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Добро объединенное с Волей! Каждому бойцу Добробатов - благодарность Украины за подвиг!", - написал он.
Вместе с тем, Аваков отметил, что за время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения.
"Подвиг наших ребят всегда с нами!", - добавил глава МВД.
Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.
Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.
Хоть штатная группа, хоть сводная - она от штатных войсковых подразделений. Дали приказ и вперёд.
Ты изучи комплект сводных подразделений. В данном случае РТГр и БТГр.
Там никто НЕ ЗАПИСЫВАЛСЯ, а выполняли поставленные задачи.
Ты не просто смешишь, ты заколебал уже своим бредом.
И до этого в тылу готовил подразделение ПО ПРИКАЗУ.
Какой из меня доброволец?
А навоевался "до нихочу" и не один раз и не один месяц.
Так что заткнись.
В ВС все идут добровольно, но добровольцами НЕ являются.
Они военнослужащие по контракту.
Отдельная категория военнослужащие срочной службы. Но они совсем другая история.
Именно благодаря добровольцам удалось остановить оккупанта в первые месяцы войны. Это дало время вооружить и мобилизовать армию. В военном конфликте на Донбассе в целом участвовали почти 40 добробатов. Большинство из них впоследствии вошли в состав силовых структур Украины - ВСУ и МВД, но есть и такие, что продолжают оставаться вполне независимыми формированиями и не подчиняются ни одному силовому ведомству (Добровольческий украинский корпус ДУК, ОУН).
Спасибо вам ребята, низкий поклон вам за ваш подвиг. И Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Родину-за Украину.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СМЕРТЬ ВРАГАМ!
2. Найдите информацию какой и где находился.
Так вот для справочки я Вам сообщаю (да не только Вам). С мая по ноябрь 2014 года в секторе "А" (Луганская область) постоянно находились и действовали "Айдар" (позже стал 24 ошб) и 12 бТрО "Киевская русь". И была ещё одна рота от 3 бТрО, которая использовалась только как "конвойнвя", т.е. была заточена для сопровождения транспортных колонн ("конвоев") в район ЛАПа.
Всё. Больше никаких добровольческих подразделений там вообще не было.
Так что проверьте информацию. Кроме этого уточните кто охранял критические объекты в глубине страны и кто усиливал госграницу на других направлениях.
Вот тогда и поймёте, что не все "добробаты" активно участвовали в боях, а некоторые так и не были сформированы, а некоторых нахрен расформировали за преступления.
Піарщик.
А помните, как з...Ы истерили из-за пункта в минских соглашениях про "амнистию для сепаров"? матронёла и гива будут в ВР, захераст с плотвой будут в ВР. Не допустим! Грудью ляжем!
И тут попадается инфа, что некая структура " Сила права" придумала "Закон про прощення" http://sila-prava.org/uk/bez-rubriki-uk/proekt-zakonu-ukrayini-pro-proshhennya/.
Що ж це за таке " Сила права"? А там головою некто Сенченко ( главный в Крыму от Юли до аннексии), который любит на эфирах рассказывать как нужно было действовать в Крыму, и кто ещё? Много интересных личностей и вишенкой на торте - Лиза Богуцкая! http://sila-prava.org/uk/koordinacijna-rada/
Интересно, а Богуцкая ветеранам АТО в палаточном городке этот закон про "прощення" показывала? И как они на эти инициативы реагировали?
Аваков не асоціюється в мене з порядною людиною.
Воно має сидіти в тюрьмі.