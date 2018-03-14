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 "Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков. ВИДЕО

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за время проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Добро объединенное с Волей! Каждому бойцу Добробатов - благодарность Украины за подвиг!", - написал он.

Вместе с тем, Аваков отметил, что за время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения.

"Подвиг наших ребят всегда с нами!", - добавил глава МВД.

Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения, - Аваков 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Участники АТО и жители Киева возложили на Троещине цветы к памятнику Воину-добровольцу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Источник: https://censor.net.ua/n3055496
 
 
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а ЕЩЕ ПЕТЯ СТАЛ ДОЛЛ МИЛЛИАРДЕРОМ ОТКРЫЛ БОЛЬШЕ 300 НОВЫХ МАГАЗИНОВ ГНОЙ СМАН УВЕЛИЧИЛ СВОЙ ДОХОД В 10 РАЗ
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Це брехня, тільки під Іловайськом загинуло більше добровольців. Скільки добровольців рахуються зниклими без вісті?
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З урахуванням усіх правок, станом на кінець серпня 2017 року встановлено, що у боях під Іловайськом упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік
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А військові під Іловайськом були не добровольці?
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Как штатный (кадровый) военный может быть добровольцем?
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В бої під Іловайськ кидали зведені тактичні групи а не штатні військові підрозділи у повному складі, тому всі хто йшов записуватись у ці зведені тактичні групи - добровольці!
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Какую херню ты стратег несёшь!!!! Игорёк, ты уже всех здесь достал.
Хоть штатная группа, хоть сводная - она от штатных войсковых подразделений. Дали приказ и вперёд.
Ты изучи комплект сводных подразделений. В данном случае РТГр и БТГр.
Там никто НЕ ЗАПИСЫВАЛСЯ, а выполняли поставленные задачи.
Ты не просто смешишь, ты заколебал уже своим бредом.
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Всі хто не хотів їхати на війну - відкосили, поїхали тільки добровольці! Всі військові які приймали участь в боях в 2014 році в складі військових підрозділів - це добровольці! Їх потрібно вважати добровольцями та чествувати як добровольців! Більшість армії лишилось в ППД, всі генеральські синки та племінники лишились в штабах та на базах! В бій пішли тільки справжні воїни, які не засцяли і за це їх потрібно чесно визнавати як Героїв!
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Ну я например пошёл ПО ПРИКАЗУ.
И до этого в тылу готовил подразделение ПО ПРИКАЗУ.
Какой из меня доброволец?
А навоевался "до нихочу" и не один раз и не один месяц.
Так что заткнись.
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А что, добровольцы не могут быть военными? Если я пошёл служить добровольно в ВСУ или ГПСУ, а не в добробат, я моментально стал кадровым военным?
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Закон про воинскую службу почитайте.
В ВС все идут добровольно, но добровольцами НЕ являются.
Они военнослужащие по контракту.
Отдельная категория военнослужащие срочной службы. Но они совсем другая история.
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досить цього ідіотського формалізму! Кого як обліковує військомат значення не має! Людина яка добровільно пішла на війну - доброволець, а це двічі Герой!
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Сабака смени фото. Ты уже дряхлая псина,перепуганная от надвигающегося возмездия народа. Ты с лолитой и угробил доброволцев. Как реальную угрозу. Начал с Сашка Билого.
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Именно рашистские псы Авакова поставили на колени воинов-добровольцев недавно у Рады. И кидали их по КПЗ.
"Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков - Цензор.НЕТ 2674
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это не все воины добровольцы
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А 3 марта 2018 года 100 добровольцев избиты.....
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а тех кто выжил, собаков успешно добивает на территории Украины
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Если даже отслеживать официальные новости, то цифра 232 человека, ни как не возможно. Это даже не обвинение какого то анонима, сами по себе цифры занижены. Это даже не в цифры, это люди за которыми стоят их семьи, которым при потери кормильца надо все же помогать государству, тут кроется с такой статистикой много проблем в документах при каких обстоятельствах погиб человек. Надеюсь, это ошибка и не более чего
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. Сегодня в Украине День добровольца.
Именно благодаря добровольцам удалось остановить оккупанта в первые месяцы войны. Это дало время вооружить и мобилизовать армию. В военном конфликте на Донбассе в целом участвовали почти 40 добробатов. Большинство из них впоследствии вошли в состав силовых структур Украины - ВСУ и МВД, но есть и такие, что продолжают оставаться вполне независимыми формированиями и не подчиняются ни одному силовому ведомству (Добровольческий украинский корпус ДУК, ОУН).
Спасибо вам ребята, низкий поклон вам за ваш подвиг. И Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Родину-за Украину.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СМЕРТЬ ВРАГАМ!
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1. А Вы перечислите ВСЕ 40 "добробатов". Все полностью. И кто их формировал. Ясность появится.
2. Найдите информацию какой и где находился.
Так вот для справочки я Вам сообщаю (да не только Вам). С мая по ноябрь 2014 года в секторе "А" (Луганская область) постоянно находились и действовали "Айдар" (позже стал 24 ошб) и 12 бТрО "Киевская русь". И была ещё одна рота от 3 бТрО, которая использовалась только как "конвойнвя", т.е. была заточена для сопровождения транспортных колонн ("конвоев") в район ЛАПа.
Всё. Больше никаких добровольческих подразделений там вообще не было.
Так что проверьте информацию. Кроме этого уточните кто охранял критические объекты в глубине страны и кто усиливал госграницу на других направлениях.
Вот тогда и поймёте, что не все "добробаты" активно участвовали в боях, а некоторые так и не были сформированы, а некоторых нахрен расформировали за преступления.
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Треба ще статистика, скільки сотень добровольців отримали поліцейською дубиною по голові під Радою і скільки тисяч добровольців сидить у буцегарнях за "порушення заборони відкриття вогню".
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Августо був у Чілі беззаперечний авторитет у військах, а у нас є такий? Роман Донк? "Під час проведення АТО загинуло 232 добровольця, ще 799 зазнали поранень", - Аваков - Цензор.НЕТ 5287
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Кому що, а сабакє в кайф далажить про загиблих добровольців...
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То він піарився, коли за його наказом та під його відповідальність добробатам зброю видавали? Та невже...
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Стань на військовий облік спочатку Сашко, а потім вже ділись своїми глибокими роздумами в коментарях під такими новинами..
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Репост.
А помните, как з...Ы истерили из-за пункта в минских соглашениях про "амнистию для сепаров"? матронёла и гива будут в ВР, захераст с плотвой будут в ВР. Не допустим! Грудью ляжем!

И тут попадается инфа, что некая структура " Сила права" придумала "Закон про прощення" http://sila-prava.org/uk/bez-rubriki-uk/proekt-zakonu-ukrayini-pro-proshhennya/.
Що ж це за таке " Сила права"? А там головою некто Сенченко ( главный в Крыму от Юли до аннексии), который любит на эфирах рассказывать как нужно было действовать в Крыму, и кто ещё? Много интересных личностей и вишенкой на торте - Лиза Богуцкая! http://sila-prava.org/uk/koordinacijna-rada/

Интересно, а Богуцкая ветеранам АТО в палаточном городке этот закон про "прощення" показывала? И как они на эти инициативы реагировали?
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До чого цей флуд? На військовий облік став?
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І тоді піарився.
Аваков не асоціюється в мене з порядною людиною.
Воно має сидіти в тюрьмі.
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Сколько барыги и воры положили там ЛЮДЕЙ ,узнаем только после их свержения !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Семьям погибших героев-добровольцев собаков дарит "целебный мёд", а 52 героям вручил награды и отличия МВД. Добровольцы оценили поступок министра.
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1903 год, в американском журнале "Puck" была опубликована карикатура "Россия на "Суде мирового презрения". Председательствует Дух Цивилизации".


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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