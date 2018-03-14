 "Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Добро объединенное с Волей! Каждому бойцу Добробатов - благодарность Украины за подвиг!", - написал он.
Вместе с тем, Аваков отметил, что за время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения.
"Подвиг наших ребят всегда с нами!", - добавил глава МВД.
Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.
Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.
Именно благодаря добровольцам удалось остановить оккупанта в первые месяцы войны. Это дало время вооружить и мобилизовать армию. В военном конфликте на Донбассе в целом участвовали почти 40 добробатов. Большинство из них впоследствии вошли в состав силовых структур Украины - ВСУ и МВД, но есть и такие, что продолжают оставаться вполне независимыми формированиями и не подчиняются ни одному силовому ведомству (Добровольческий украинский корпус ДУК, ОУН).
Спасибо вам ребята, низкий поклон вам за ваш подвиг. И Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Родину-за Украину.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СМЕРТЬ ВРАГАМ!