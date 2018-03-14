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 Происшествия
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 "Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за время проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Добро объединенное с Волей! Каждому бойцу Добробатов - благодарность Украины за подвиг!", - написал он.

Вместе с тем, Аваков отметил, что за время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения.

"Подвиг наших ребят всегда с нами!", - добавил глава МВД.

Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения, - Аваков 01

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Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Источник: https://censor.net.ua/n3055496
 
 
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Це брехня, тільки під Іловайськом загинуло більше добровольців. Скільки добровольців рахуються зниклими без вісті?
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З урахуванням усіх правок, станом на кінець серпня 2017 року встановлено, що у боях під Іловайськом упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік
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А військові під Іловайськом були не добровольці?
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Сабака смени фото. Ты уже дряхлая псина,перепуганная от надвигающегося возмездия народа. Ты с лолитой и угробил доброволцев. Как реальную угрозу. Начал с Сашка Билого.
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Именно рашистские псы Авакова поставили на колени воинов-добровольцев недавно у Рады. И кидали их по КПЗ.
"Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков - Цензор.НЕТ 2674
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А 3 марта 2018 года 100 добровольцев избиты.....
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а тех кто выжил, собаков успешно добивает на территории Украины
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Если даже отслеживать официальные новости, то цифра 232 человека, ни как не возможно. Это даже не обвинение какого то анонима, сами по себе цифры занижены. Это даже не в цифры, это люди за которыми стоят их семьи, которым при потери кормильца надо все же помогать государству, тут кроется с такой статистикой много проблем в документах при каких обстоятельствах погиб человек. Надеюсь, это ошибка и не более чего
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. Сегодня в Украине День добровольца.
Именно благодаря добровольцам удалось остановить оккупанта в первые месяцы войны. Это дало время вооружить и мобилизовать армию. В военном конфликте на Донбассе в целом участвовали почти 40 добробатов. Большинство из них впоследствии вошли в состав силовых структур Украины - ВСУ и МВД, но есть и такие, что продолжают оставаться вполне независимыми формированиями и не подчиняются ни одному силовому ведомству (Добровольческий украинский корпус ДУК, ОУН).
Спасибо вам ребята, низкий поклон вам за ваш подвиг. И Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Родину-за Украину.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! СМЕРТЬ ВРАГАМ!
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Треба ще статистика, скільки сотень добровольців отримали поліцейською дубиною по голові під Радою і скільки тисяч добровольців сидить у буцегарнях за "порушення заборони відкриття вогню".
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Кому що, а сабакє в кайф далажить про загиблих добровольців...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков
 
 
 
 
 
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