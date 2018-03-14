 "Во время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения", - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Добро объединенное с Волей! Каждому бойцу Добробатов - благодарность Украины за подвиг!", - написал он.

Вместе с тем, Аваков отметил, что за время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения.

"Подвиг наших ребят всегда с нами!", - добавил глава МВД.

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Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.