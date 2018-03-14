 Послы G7 подтвердили, что пока Россия не прекратит вести агрессивную политику, санкции против нее будут усиливаться, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с послами стран G7, заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Дипломаты заявили про поддержку позиции Украины по непризнанию выборов в оккупированном Крыму, и про то, что страны свободного мира будут усиливать санкции и не отменять их до тех пор, пока Россия будет проявлять агрессивную политику. Это означает, что санкции будут усиливаться пока РФ не выведет свои войска с Донбасса, не вернет Крым, и не прекратит вести агрессивную политику в отношении других стран", - заявила Луценко.
Хай Україну чаша ця мине.
Вже краще з турком, ляхом, із Литвою,
бо ті сплюндрують, а вона ковтне.
Це чорна прірва з хижою десницею,
смурна од крові, смут своїх і свар,
готова світ накрити, як спідницею
Матрьоха накриває самовар.
Був Київ стольний. Русь була святою.
А московити - Русь уже не та.
У них і князя звали Калитою, -
така страшна захланна калита!
Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел - двоглавий. Юрій - довгорукий.
Хай Україну чаша ця мине!
© Ліна Костенко, "Берестечко" (1966-1967)
Вот же любят, эти кучи говна, рапортовать и ленточки перерезать!
А под эту мишурную шумиху - воровать, воровать, воровать...
Думаю после отравлений граждан Великобритания тоже рашке "сюрприз" сделает
А Европа как глиста на сковородке...... особенно Германия, Австрия уж не говорю про мелочь -Чехия, Сербия....
У меня возник вопрос:
Почему сегодня нос,
Мой обычный, мой привычный,
Мой родной, любимый нос
Вызвал столько интереса,
Будто раньше мало рос?
Сейчас же пластика чудеса делает...... и бабло у бабы есть, так склепала бы себе новый фейс
Было уродливое чмо, а в перспективе симпатичненький трансвестит...