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 Политика Украины
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Все про:G7 (187) Россия (68398) санкции (6583) Луценко Ирина (302)

 Послы G7 подтвердили, что пока Россия не прекратит вести агрессивную политику, санкции против нее будут усиливаться, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Западные страны будут усиливать давление на Россию в связи с ее агрессивной политикой против Украины и других стран.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с послами стран G7, заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...

"Дипломаты заявили про поддержку позиции Украины по непризнанию выборов в оккупированном Крыму, и про то, что страны свободного мира будут усиливать санкции и не отменять их до тех пор, пока Россия будет проявлять агрессивную политику. Это означает, что санкции будут усиливаться пока РФ не выведет свои войска с Донбасса, не вернет Крым, и не прекратит вести агрессивную политику в отношении других стран", - заявила Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3055493
 
 
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Доиграетесь с рашкой...Вызывайте санитаров !
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Ні, Ганно, ні! Аби лиш не з Москвою.
Хай Україну чаша ця мине.
Вже краще з турком, ляхом, із Литвою,
бо ті сплюндрують, а вона ковтне.

Це чорна прірва з хижою десницею,
смурна од крові, смут своїх і свар,
готова світ накрити, як спідницею
Матрьоха накриває самовар.

Був Київ стольний. Русь була святою.
А московити - Русь уже не та.
У них і князя звали Калитою, -
така страшна захланна калита!

Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел - двоглавий. Юрій - довгорукий.
Хай Україну чаша ця мине!

© Ліна Костенко, "Берестечко" (1966-1967)
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Можно подумать, шо это исключительно шоколадная заслуга!
Вот же любят, эти кучи говна, рапортовать и ленточки перерезать!
А под эту мишурную шумиху - воровать, воровать, воровать...
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По факту усиливают только США.
Думаю после отравлений граждан Великобритания тоже рашке "сюрприз" сделает
А Европа как глиста на сковородке...... особенно Германия, Австрия уж не говорю про мелочь -Чехия, Сербия....
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***
У меня возник вопрос:
Почему сегодня нос,
Мой обычный, мой привычный,
Мой родной, любимый нос
Вызвал столько интереса,
Будто раньше мало рос?
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БОЖЕ, я окончательно проснулся......

Сейчас же пластика чудеса делает...... и бабло у бабы есть, так склепала бы себе новый фейс
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Канечно,
Было уродливое чмо, а в перспективе симпатичненький трансвестит...
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Любят же эти паразиты, привыкшие делать всё за чужой счет, кроме как воровать ничего не умеют. Какое отношение эта баба Яга имеет к санкциям вместе со своим алкашем во главе с Лолитой ????? Только самое плохое. Ничего не делая, ЕС снимает санкции с поддельников Овоща.
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И это существо управляет Украиной......
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послы G-7подтвердили усиление санкций против рашиста .украинские барыги при власти,тоже молчанием. усилят товарооборот с рашистом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы G7 подтвердили, что пока Россия не прекратит вести агрессивную политику, санкции против нее будут усиливаться, - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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