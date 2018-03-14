 Послы G7 подтвердили, что пока Россия не прекратит вести агрессивную политику, санкции против нее будут усиливаться, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с послами стран G7, заявила представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Дипломаты заявили про поддержку позиции Украины по непризнанию выборов в оккупированном Крыму, и про то, что страны свободного мира будут усиливать санкции и не отменять их до тех пор, пока Россия будет проявлять агрессивную политику. Это означает, что санкции будут усиливаться пока РФ не выведет свои войска с Донбасса, не вернет Крым, и не прекратит вести агрессивную политику в отношении других стран", - заявила Луценко.