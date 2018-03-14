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 Экономика
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Все про:налоги (2397) Бамбизов (8)

 В Офисе крупных налогоплательщиков разработали проект внедрения единого казначейского счета для уплаты всех налогов

Начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФСУ Евгений Бамбизов предложил внедрить единый казначейский счет для уплаты всех налогов (кроме НДС) крупными плательщиками и полностью возложить их администрирование на Офис

Подробный проект такого комплексного обслуживания он изложил в своем блоге на "ЛІГА.net" и заверил, что система может начать работу уже з 1 января – при условии, что работа над внедрением начнется прямо сейчас.

Необходимость работы в этом направлении он обосновал тем, что это ощутимо облегчит плательщикам процедуру уплаты налогов: по его словам, сейчас 1364 предприятия совокупно подают более 27 тысяч отчетов в более чем 741 неосновное место учета. Кроме того, напомнил он, внедрение единого казначейского счета было внесено в План мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления госфинансами на 2017-20 годы  и в План приоритетных мероприятий правительства на 2017 год.

Все необходимые для реализации проекта действия, включая законодательные изменения и разработку ПО, руководитель Офиса подробно описал в своем блоге. "Мы предлагаем принцип "Один плательщик – один координатор и единый счет", - подытожил он. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055490
 
 
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В Офисе крупных налогоплательщиков разработали проект .....



енто написали, а понимать надо так, что

Рошеновская шобла разработала в офисе налого-НЕ-плательщиков проект...
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а разработайте еще единый казначейский счет для крупных взяток и залогов в суд...
ну, не возможно же подрываться с кейсами кэша.... пожалейте грыженосцев! В Офисе крупных налогоплательщиков разработали проект внедрения единого казначейского счета для уплаты всех налогов - Цензор.НЕТ 1242
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Офисе крупных налогоплательщиков разработали проект внедрения единого казначейского счета для уплаты всех налогов
 
 
 
 
 
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