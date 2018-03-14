 Вымогательство за аренду земли на Харьковщине курирует руководитель местного Госгеокадастра Оберемок, - бизнесмен и волонтер Кожемяко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал руководитель одной из крупных аграрных компаний в Харькове, известный как основатель волонтерского фонда "Мир и порядок" Всеволод Кожемяко.

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Он объяснил, как действует преступная схема вымогательства за аренду земли.

"Каждый украинец имеет право на ведение индивидуального сельского хозяйства. Для этого Родина должна выделить ему 2 га из своих земель запаса. Земли запаса и резерва есть в каждой области в каждом районе порядок 10-15 тыс. га. Обычно эти земли обрабатываются сельхозпроизводителями района, по принадлежности к сельсовету и логистической близости. Договора на такие земли заключаются на 7 лет и потом продлеваются. В Харьковской области, например, продлить такие договора в законном порядке невозможно. Чиновники Госгеокадастра откровенно вымогают деньги за переподписание таких договоров с производителями. Такса - 200-300 долларов за гектар. Если договоритесь, то за эти деньги они также могут занизить стоимость оценки этой земли, что существенно сократит ваш платеж за аренду этой земли в бюджет, и за 7 лет вы точно будете не в накладе… А если не договоритесь, то они будут искать тех, кто договорится. Экономически это все равно что платить в бюджет "в лобовую", поэтому если у производителя нет никаких моральных терзаний, он легко подтверждает такую сделку".

"А теперь, понимая количество такой земли ( 10-15 тыс. га в каждом районе), представьте себе, какого размера этот теневой денежный оборот. Но это еще мягкая схема, - говорит бизнесмен. - Есть еще более циничная. Госгеокадастровцы изымают, к примеру, 150 га, договора аренды на которые подошли к концу, из оборота, делят их на участки по 2 га и раздают людям ( а это 75 человек) для "ведения индивидуального сельского хозяйства". Причем раздают не местным жителям, заявок от которых масса, а жителям соседней области, а потом вся эта земля в полном составе переходит в собственность некоего предпринимателя, точнее, наверное, сказать "подручного". Вы же понимаете, что все это делается без каких-либо открытых земельных торгов. Обычно в таких схемах "втемную" используются студенты или работники бюджетной сферы. Они не задают вопросов. Просто выписывают доверенности все на одного человека, подписывают заявления на выделение земли и получают за это какие-то копейки. Все остальное чиновники делают сами. Таким образом мошенники из Госгеокадастра обманывают не только государство, но и всех этих поставивших свою подпись людей. К сожалению, эти мерзавцы не стесняются задействовать в своих схемах и ветеранов АТО. Это уже верх цинизма. Естественно никакой цены даже похожей на рыночную ветераны не получают. Финансирует эти схемы в итоге тот, кто берет на себя риск купить такую землю. И платит от 500 до 1000 долларов за га. Львиная доля этих и украденных по другим схемам у бюджета денег идет областному руководству Госгеокадастра и дальше, скорее всего, их республиканскому руководству или тому, кто помогал назначать и крышует непосредственно данного руководителя Госгеокадастра области. Так 150 га в одном районе, 200 в соседнем".

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По словам Кожемяки на Харьковщине подобные схемы реализуют "чиновники харьковского Госгеокадастра под чутким руководством "доблестного" Евгения Анатольевича Оберемка".

Также он подчеркнул, что это невозможно осуществить без ведома глав райгосадминистрации и сельсоветов.

"Они здесь ничего не решают, но не знать, что происходит с их землей, не могут. Местные жители к ним обращаются за этим же. Также госземля находится в ведении СБУ. Поэтому местные силовики, конечно тоже, "в материале" … Почти в каждом районе каждой области есть такие земли. Это вообще непрозрачно. Это государство недополучает в бюджет огромные деньги", - подытожыл он.

По мнению Кожемяко, при запуске прозрачного рынка, который четко урегулирует земельные отношения, прекратятся вімогательства со стороны государства и атаки недобросовестных конкурентов:

"Исчезнут вымогательства Геокадастров, местных администраций и силовиков. Не нужно будет содержать армии юристов и нанимать частные охранные фирмы за какие-то миллионы , чтобы защитить свое от набегов рейдеров. А это все тоже немалые суммы из расчета на 1га земли. Ну, а собственность - это вообще замечательно. Можно купить и никому ничего не платить. Только вот купить сразу много не получится. Поэтому бояться здесь нечего".

Полное интервью со Всеволодом Кожемяко читайте ЗДЕСЬ.