 Очевидно, что РФ пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что мы и сами должны больше обращать внимание", - написал Климкин.
Напомним, ранее польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений.
На сегодняшний день украинское государство совершает преступление против украинского народа замалчивая перед всем миром народную идею Украины. Вы делаете простое сложным, чиновники, а страдает в итоге народ, это не будет продолжаться долго, вы за это расплатитесь.
Это у меня только?