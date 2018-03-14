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 Политика Украины
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Все про:МИД (4440) Польша (4227) сейм (67) Климкин (1614)

 Очевидно, что РФ пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает решение польского сейма обсудить влияние России на отношения Украины и Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что мы и сами должны больше обращать внимание", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений

 Очевидно, что РФ пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет, - Климкин 01

Напомним, ранее польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений.

Источник: https://censor.net.ua/n3055487
 
 
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просто поляки потужились пукну или покакаюсь
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як кажуть - мати таких "друзів", то і ворогів не треба
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Какой бред. Конечно же это русские спонсировали введения "антибандеровского закона" в Польше, а так, вообще, поляки любят и уважают бандеровцев ))
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а хто спонсорував закон, про те, що поляки не приймали участь у вбивствах євреїв під час війни?
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Тот, кто слишком усердно копается в истории, рано или поздно выкопает говно.
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пока украинское государство игнорирует необходимость официального признания и соответствия своих действия с национальной идеей народа Украины, которую олицетворяет столица Украины Киев поссорить украинцев с друзьями и наплодить для Украины врагов могут даже москали, при всей их врожденной тупости. Но признание и соответствие национальной идеи Украины, реализованное на уровне государства официальным образом решает эту проблему и оставляет москалей ни с чем. Киев основан на месте перевоза через Днепр не пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела перевоза. Этой идеей недопустимости противоречий была и Русь как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки, от моря до моря. И на Майдан украинцы вышли все с той же идеей, устранить противоречия, которые создала власть. Одна идея - один народ, все его поколения и повсеместно. И если кто-то, где-то после признания этой идеи государством Украины пытается действовать на влияющем на межгосударственные отношения уровне вразрез с этой идеей, то сам факт нарушения идейных принципов доказывает, что это действия не Украины, а тех, кто желал бы изобразить ее, чтобы опорочить.
На сегодняшний день украинское государство совершает преступление против украинского народа замалчивая перед всем миром народную идею Украины. Вы делаете простое сложным, чиновники, а страдает в итоге народ, это не будет продолжаться долго, вы за это расплатитесь.
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Если бы это сказал кто угодно... Но, не тот, который сотворил эти проблемы, хотя бы своим попустительством... я бы, возможно- поверил. Но! Не Климкину. Это уж- всяко!
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що ти куриш, запроданцю? тобі, я так розумію, що на сєпарському блок пості стояти, що на польському кораблі плавати, все рівно.... девіз один - за русь усрусь
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Ипать ,климкин умную речь толканул на четвертый год войны ! Он меня просто в ступор ввел своей неожиданностью ))
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Покращення от Цензора. Под статьей о Турчинове не ставятся мои комментарии. Хотя написала только то, что Турчинов в роли президента был гораздо продуктивнее Порошенко .
Это у меня только?
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Хто пише з України - в того все нормально вставляється. А хто з рашки - різно може бути. Ус в тебе "Татьяна Лайф" отклєілса.
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вона одеситка.... не спіши розклеювати ярлики
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОчевидно, что РФ пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет, - Климкин
 
 
 
 
 
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