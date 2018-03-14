 Очевидно, что РФ пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что мы и сами должны больше обращать внимание", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений

Напомним, ранее польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений.