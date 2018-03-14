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 Политика Украины, Общество
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 "Я блефовал, но наступление с севера и востока не состоялось", - Турчинов о разговоре с главой Госдумы РФ Нарышкиным во время аннексии Крыма. ВИДЕО

Планы начать полномасштабное наступление российских войск на территорию Украины с севера и с востока в 2014 году были отменены российским руководством после заявления украинских властей о намерении оказать сопротивление всеми видами доступного оружия в случае вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал нынешний глава СНБО, а в 2014 году и.о. Президента Украины Александр Турчинов в фильме "Україна. 100 днів над прірвою". Такое заявление сделал Турчинов во время телефонного разговора с тогдашним главой Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным. 

...

"Я блефовал, но у меня не было другого варианта как-то сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он все передаст Путину и ночью наступления не состоялось, а мы получили необходимое время для подготовки к обороне от возможного наступления с севера и востока", - рассказал Турчинов.

Смотрите также: "Все санкции, беды и огромное количество проблем со всем миром из-за Крыма", - кандидат в президенты РФ Собчак. ВИДЕО

Полная версия фильма "Україна. 100 днів над прірвою":

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пленный наемник рассказал о результатах оккупации: "России мы не нужны. Все магазины и бензоколонки принадлежат Захарченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055486
 
 
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Турчинов назначил Министром оборони командира корабля.....Порошенко назначил Гелетея....Вот за ето им история не простит....Как можна назначать министра оборони по квоте? От партии Свобода....КАК? Как можна деребанить власть когда нужно думать о результате и спасении страни???????
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Спасителя из себя корчит, скотина. турчинов, парубий, пашинский - эти три гниды продали Крым хуйлу.
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Характеристика турчинова - бесноватый молчун. Все молчит,молчит..Потом ляпнет и снова молчит. И смотрит на всех исподлобья.- Не догадываются ли,что он туповатый ? А если серьезно...То просрал он все.Профессианально. Там вверху,Игорь Л,верно описал ,что следовало ему делать. Меня другое интересует - он согласен со всеми беспорядками происходящими в стране. Никого не ругает и все ему устраивают. Все воры.Все коррупционеры. Все делают правильно с его молчаливого согласия.А он ждет своего звездного часа. И даже как первый Романов царь,сделал вид ,что ему не нравится править.Не нравится - иди нахер.Или снова блефуешь ?
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Куряча Дупа еще себя спасителем выставить хочет. "Я блефував, але наступу з півночі та сходу не відбулося", - Турчинов про розмову з главою Держдуми РФ Наришкіним під час анексії Криму - Цензор.НЕТ 8818
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Типа в РФ не догадывались, что если напасть на страну - она будет сопротивляться и отбиваться как может. А тут Турч такой "А мы будем отбиваться". А РФ такая "Вот это да, они будут отбиваться". И никакая разведка, никакие данные о доступном Украине вооружении и дислокации войск не помогли бы, если б не Турчинов. И РФ решили не наступать.
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Да Турчинов ,за сдачу Крыма тебе ещё предстоит ОООчень долго сидеть ,от там и будешь блефовать ...
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А чи була хоча б мінімальна можливість врятувати Крим?
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Достатньо було раз із пістолета вистрелити по "іхтамнєтам", щоб нічого не було.
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Посидь у спамі, мокшанський тролику. Ватні крисокацапи не варті життя навіть одного українського солдата.
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а ти б от з Великобританії повернулось та і захистило б український крим. Чи кишка затонка?
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Могу сказать одно, что Турчинов в роли президента и спикера одновременно был гораздо лучше , чем Порошенко . Если бы не тогдашнее правильное реше6ие турчинова о том, чтобы вооружить добробатов, то и не знаю, где бы мы были сейчас. Если бы тогда на месте Турчинова был Порошенко, то он бы никогда бы так не поступил. Никогда!
Но последующий альянс турчинова с порошенко - не радует.
Кроме того, очень многие говорят, что за трухановым стоит Турчинов. Хотелось бы, чтобы это было только слухами
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Тупрчинрв в роли президента был гораздо сильнее Порошенко
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Господи! Это всё действо называется простым и коротким словом: Сговор! И продолжается это действо уже почти 4 года... И скока ещё будет продолжаться- понятия не имею. Бо- Сговор. Какие-то прогнозы- невозможны.
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ну прямо молодец...а если бы еще тогда сдал Харьков и Одессу...вообще бы героем России стал "Я блефував, але наступу з півночі та сходу не відбулося", - Турчинов про розмову з главою Держдуми РФ Наришкіним під час анексії Криму - Цензор.НЕТ 9170
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Бл№;%"ь... сколько сбежалось диванных полководцев, выигравших тысячи сражений... без единого выстрела... не потеряв ни одного солдата...
Постыдились бы.
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Трусы и предатели всегда придумают себе оправдание.....
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Принципиальная позиция-не хвалить власть имущих но...Турчинова тогда можно только похвалить.То,что было в 14-ом году,похоже, уже немножко забывается...Историки-фиксируйте!
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это я в вас не сомневалась) только гадала кто именно из порохоботов -лакеев прибежит хозяина защищать
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определись уже с хозяином. а то, то одного назовёшь, то другого, то третьего. как-то на шизу смахивает. "Я блефував, але наступу з півночі та сходу не відбулося", - Турчинов про розмову з главою Держдуми РФ Наришкіним під час анексії Криму - Цензор.НЕТ 62
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а да, и правда, надобылотак написать - хозяев
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як там не було (хоча зараз час виставляння зрадниками себе патріотами), результат маємо
а от "нагороди" за нього досі не знайшли своїх героїв
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На меня на улице гопники напали(хотели кошелек отобрать). Я тоже им прямо сказал-"закурить нет". Так они мне своих денег дали.
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Найбільша біда українців - це наші фальшиві, диванні ура-патріоти "хтоздавкримці". Але існує така думка, що це звичайні платні стецькі, що не ризикують бути покараними за участь у ОЗУ"Лоліта і його шобла". Він просто такий патріот. А що тут протизаконного? Але таким чином шпигун Лоліта ставить по за закон всіх його потенційних суперників.
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Homer‏ @ItechVK 27 мин.27 минут назад

Про одного учасника подій Коло Ради. Дуже цікаво і показово.

"Я блефував, але наступу з півночі та сходу не відбулося", - Турчинов про розмову з главою Держдуми РФ Наришкіним під час анексії Криму - Цензор.НЕТ 5929
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и таких клинических на Цензоре вон - вагон и маленькая тележка.
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Чим юляботи типу тебе краще за порохоботів? Нічим, втім, як юля нічим не краща за баригу.
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Канешно, щас можно лепить горбатого, спустя 4 года, и рассказывать сказки про свою "героическую" юность...
Ладно бы, просрали Крым, но во всей остальной Украине - жизнь честно наладили. Так и тут не смоглись и жидко обосрались.
То мы сейчас поверим этому брехуну, который выныривает из своего кресла только по праздникам, шобы ляпнуть очередную банальность?!
Чем этот организм занимается между праздниками? Тоже, бюджет подпиливает?
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Короче, забирайте Крым, только не наступайте (с)
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Коган буде блєять все що хочеш,ще придумає скоро що то був його двійник тоді)))
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Турчинов - злочинець, заколотник, шахрай і зрадник.
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Маладэць! Хуйло гордится таким адиннаротом, как ты. Точь в точь повторяешь за пропагандонами из Сколеновставалии.
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то чого ж ти, "чесний", "шляхетний", "героїчний" не замінив його на посаді виконувача обов"язків президента України в найважчі часи для країни?
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Про який саме заколот мова? Про заколот проти усРашки та її шістки Януковича?
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У кацапов в каментах жопы рвутся, как же им не нравится что Украина устояла.
Не переживайте, еще и парашу вашу зароем.
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а тебе кацапу с топором,и должно быть страшно "Я блефував, але наступу з півночі та сходу не відбулося", - Турчинов про розмову з главою Держдуми РФ Наришкіним під час анексії Криму - Цензор.НЕТ 6814.так все и планировалось.
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Ща наши патриоты клавы шашки достанут, на диван залезут и покажут пастору, как нужно воевать "Я блефував, але наступу з півночі та сходу не відбулося", - Турчинов про розмову з главою Держдуми РФ Наришкіним під час анексії Криму - Цензор.НЕТ 2732
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Такие ВСЕ умные сейчас я смотрю, стратеги, смелые воины, где ж вы были тогда весной 2014-го, небось уже с американской визой и с упакованными чемоданами сидели, и просчитывали сколько времени займет поездка до аэропорта если ватники начнут полномасштабное вторжение)))).
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рашистский блеф - убирай войска из Крыма, иначе начнем наступать с севера и востока...
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Неужели предвыборная компания началась. "Я блефував, але наступу з півночі та сходу не відбулося", - Турчинов про розмову з главою Держдуми РФ Наришкіним під час анексії Криму - Цензор.НЕТ 3303
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помогло врожденное умение врать и обманывать, за такое пацаны уважают. а мог бы еще и на бабки кинуть
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Ми почали цю визвольну війну в капцях та треніках. !!

Але завершимо ми її зі щитом та непереможені.!!
Слава Україні.!!
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Тут диванные воены и гондонистые журнализды сейчас машут шашкой - я бы там всех разгромил, Крым бы спас и т.д. Четко помню, ехали украинские 3 БТРа в Славянск, выбивать всего один отряд Гиркина 30-40 человек. Так ватноголовые гражданские бросались под колеса, военные стрелять не стали, их разоружили (!). А теперь представьте 40 тысяч русских войск в Крыму, вооруженных до зубов, вперед перед украинскими частями поставили таких же ватников. Психологический момент - как же я буду стрелять в своего соседа по лестничной клетке, или, как посылать милицейский спецназ освобождать обладминистрации, если они психологически с новой властью по разные стороны после Майдана. Тут я полностью согласен с Турчиновым и Аваковым - в какую сторону они стрелять будут? И еще - вроде русские тогда типа братский народ, но вот перелом произошел, когда они расстреляли наших 3-х СБУшников. Стало понятно, что русские мозгами давно в войне, в отличие от наших, они отмороженные убийцы. Считаю, что Коломойский с днепропетровской командой, центральная новая власть- Турчинов, Аваков, Яценюк и т.д. - реально спасли тогда Украину.
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Тут интересны другие вопросы, уже к Порошенко - вот когда уже четко стало понятно, что русские - враги, что идет война, почему отряд Гиркина, который шел из Славянска в Донецк по ровной дороге, не разбомбили вщент? Гражданских там не было
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"военные стрелять не стали" - а ДОЛЖНЫ были. А так вояки ни в Крыму, ни в Славянске свой долг не выполнили. Азы караульного Устава.
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...нехочу,товариство, аступитися за акціонерне товариство "пастор-шоколадний...і приход"... тим не менше в ті дні і за тих обставин,і в інших дежавах.за подібної внутрішньополітичної
ситуації,не багато б знайшлося....функціонерів.здатних на щось більш рішуче.
Функціонери,товариство,вони у всім світі-виродки.
Та не в тім спрва,товариство,чого вони не зробили тоді.
Штука в тім,що вони роблять зараз?

Власне кажучи,за їх сприяння і підтримки відновлена большевіцкоє-комуно-регіональне ОЗУ
у владі,що під патронатом шоколадного запрацювало ще краще ніж при єнаківському нарівдур
ку,(все таки системна освіта,товариство-дечого варта).

І результати большєвіцкого-комуно-регіонального реваншу,під егідою шоколадного,не примусили
довго на себе чекати.

На ФБ вчора промайнула новина,але,нажаль,нікого не зацікавила.

13.3.*18.ФБ.Мусковский Анатолий.http://www.merezha.co.ua/ "Тернопільщиною на шаленій швид кості промчалася колона з 50 російських фур...відео"

Відзнятий матеріал виклав на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Олег Любінський.

Перегляньте,кому цікаво.

Уявляєте,товариство.50.фур...на тернопільшині !!! ??? це зараз,коли йде війна,коли шоколад ний на всіх перхрестях називає москель агресором і скиглить щоб Зах.вплинув на бойфренда
Владіміра.

А в цей час,москель,безперешкодно,колонами,через Україну,гонить свої фури на Польщу ???
Не треба бути великим поководцем,щоб зрозуміти,що Тернопільшишина вже окупована.За спиною у нашої армії.кілька 100.озброєних.оснащених і добре навчених путінських вбивць,ще й за підтримки місцевих...борців за мир,на держпосадах.в закладах установах...органах...

Зрозуміло,що буде.коли в ті фури Путін посадить...ополчєнцєв?

І це всього одна колона,а пацани ж можуть організувати таких колон...на всі обл...і їх ентузіазм
не залишиться без підтримки з боку ....панамських патріотів.

Шо ж,товариство,будемо вважати,що навчання з закидування десанту в тил чужої території
з боку Путіна і за підтримки шоколадного пройшли успішно.
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От так пишеться історія . У кожного вона своя . Для Турчинова - він в ролі спасітєля .Для мене Турчинов зрадник і брехун.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я блефовал, но наступление с севера и востока не состоялось", - Турчинов о разговоре с главой Госдумы РФ Нарышкиным во время аннексии Крыма. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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