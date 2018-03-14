 "Я блефовал, но наступление с севера и востока не состоялось", - Турчинов о разговоре с главой Госдумы РФ Нарышкиным во время аннексии Крыма. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал нынешний глава СНБО, а в 2014 году и.о. Президента Украины Александр Турчинов в фильме "Україна. 100 днів над прірвою". Такое заявление сделал Турчинов во время телефонного разговора с тогдашним главой Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным.
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"Я блефовал, но у меня не было другого варианта как-то сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он все передаст Путину и ночью наступления не состоялось, а мы получили необходимое время для подготовки к обороне от возможного наступления с севера и востока", - рассказал Турчинов.
Полная версия фильма "Україна. 100 днів над прірвою":
Но последующий альянс турчинова с порошенко - не радует.
Кроме того, очень многие говорят, что за трухановым стоит Турчинов. Хотелось бы, чтобы это было только слухами
Постыдились бы.
а от "нагороди" за нього досі не знайшли своїх героїв
Про одного учасника подій Коло Ради. Дуже цікаво і показово.
Ладно бы, просрали Крым, но во всей остальной Украине - жизнь честно наладили. Так и тут не смоглись и жидко обосрались.
То мы сейчас поверим этому брехуну, который выныривает из своего кресла только по праздникам, шобы ляпнуть очередную банальность?!
Чем этот организм занимается между праздниками? Тоже, бюджет подпиливает?
Не переживайте, еще и парашу вашу зароем.
клавышашки достанут, на диван залезут и покажут пастору, как нужно воевать
Але завершимо ми її зі щитом та непереможені.!!
Слава Україні.!!
ситуації,не багато б знайшлося....функціонерів.здатних на щось більш рішуче.
Функціонери,товариство,вони у всім світі-виродки.
Та не в тім спрва,товариство,чого вони не зробили тоді.
Штука в тім,що вони роблять зараз?
Власне кажучи,за їх сприяння і підтримки відновлена большевіцкоє-комуно-регіональне ОЗУ
у владі,що під патронатом шоколадного запрацювало ще краще ніж при єнаківському нарівдур
ку,(все таки системна освіта,товариство-дечого варта).
І результати большєвіцкого-комуно-регіонального реваншу,під егідою шоколадного,не примусили
довго на себе чекати.
На ФБ вчора промайнула новина,але,нажаль,нікого не зацікавила.
13.3.*18.ФБ.Мусковский Анатолий.http://www.merezha.co.ua/ "Тернопільщиною на шаленій швид кості промчалася колона з 50 російських фур...відео"
Відзнятий матеріал виклав на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Олег Любінський.
Перегляньте,кому цікаво.
Уявляєте,товариство.50.фур...на тернопільшині !!! ??? це зараз,коли йде війна,коли шоколад ний на всіх перхрестях називає москель агресором і скиглить щоб Зах.вплинув на бойфренда
Владіміра.
А в цей час,москель,безперешкодно,колонами,через Україну,гонить свої фури на Польщу ???
Не треба бути великим поководцем,щоб зрозуміти,що Тернопільшишина вже окупована.За спиною у нашої армії.кілька 100.озброєних.оснащених і добре навчених путінських вбивць,ще й за підтримки місцевих...борців за мир,на держпосадах.в закладах установах...органах...
Зрозуміло,що буде.коли в ті фури Путін посадить...ополчєнцєв?
І це всього одна колона,а пацани ж можуть організувати таких колон...на всі обл...і їх ентузіазм
не залишиться без підтримки з боку ....панамських патріотів.
Шо ж,товариство,будемо вважати,що навчання з закидування десанту в тил чужої території
з боку Путіна і за підтримки шоколадного пройшли успішно.