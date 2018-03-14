 "Я блефовал, но наступление с севера и востока не состоялось", - Турчинов о разговоре с главой Госдумы РФ Нарышкиным во время аннексии Крыма. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал нынешний глава СНБО, а в 2014 году и.о. Президента Украины Александр Турчинов в фильме "Україна. 100 днів над прірвою". Такое заявление сделал Турчинов во время телефонного разговора с тогдашним главой Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным.

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"Я блефовал, но у меня не было другого варианта как-то сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он все передаст Путину и ночью наступления не состоялось, а мы получили необходимое время для подготовки к обороне от возможного наступления с севера и востока", - рассказал Турчинов.

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Полная версия фильма "Україна. 100 днів над прірвою":

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