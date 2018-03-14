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 Политика Украины, Общество
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 Петренко: "Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов"

Минюст открыл публичный реестр злостных неплательщиков алиментов.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 14 марта на заседании Кабинета Министров Украины, министр соцполитики Павел  Петренко сообщил, что около 3 млн детей живут в неполных семьях.

"Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов", - сообщил он.

По словам министра уже есть результаты работы новых инициатив правительства в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать"

Минюст открыл публичный реестр злостных неплательщиков алиментов. 

"Около 170 тыс. лиц уже попали в этот реестр. Он ежедневно обновляется, и нас не волнует социальный статус неплательщика - там есть и депутаты, и чиновники", - говорит Петренко.

По словам Петренко, Минюст обратился к одной из парламентских партий в связи с тем, что один из местных депутатов-неплательщиков попытался угрожать госисполнителям и скрывал свои доходы, чтобы не платить деньги собственным детям.

"Если реакции со стороны партии не будет, мы озвучим фамилию депутата и это будет политическая ответственность", - сказал Петренко.

82. тыс должников попали под запрет на выезд за границу, еще 80 тыс. - были лишены права управления автомобилем. Около 7 тысяч лиц объявлены в розыск.

"Я это слышу и вот что думаю. Их нельзя называть должниками. Им надо дать юридический статус "подонок",- эмоцианально прервал отчет министра глава правительства Владимир Гройсман.

Кроме того, министерство юстиции намерено мотивировать сознательных родителей, которые платят алименты вовремя. Речь идет о налоговых льготах.

Источник: https://censor.net.ua/n3055483
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Понеслась, сейчас обвинят во всех грехах неплатильшиков алиментов. Цирк продолжается
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что не так, порошенко жирующий на мольдивах "за свои"
не при делах ?
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Вчора бачив сюжет на ТСН.
Судові виконавці приходять і описують майно. От би така оперативність та наполегливість щодо справжніх злочинців, всієї цієї банди суддів_прокурорів.
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"82. тыс должников пали под запрет на выезд за границу, еще 80 тыс. - были лишены права управления автомобилем." - вообще это нарушение Конституции.
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Поэтому если эти люди обратятся в ЕСПЧ - украина им компенсирует все материальные и моральные убытки.
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"Украина компенсирует" - как-то загадочно и красиво звучит. Лохторат со своего кармана компенсирует - так точнее.
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А кто компенсирует детям лишение их детства,лишение многих благ лишь потому,что папаши их пустили на свет и забыли о них?
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Как там порохоботы обычно пишут: "народ женщина заслуживает той власти того мужа, которого имеет".
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Все должно быть по закону, не надо сопли разводить, а то начинается компенсации и всякая хрень)
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а может это мамаши создали обстановочку? а? Петренко: "Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов" - Цензор.НЕТ 4862
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И такое бывает - некоторым и хвостом хочется налево и направо крутить, и чтоб их не бросали.... Так не бывает, и почему в таком случае мужик должен вертихвостку эту содержать за свой счет? если он может найдет себе нормальную жену.
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У нас Закон кривой. В 99% детй оставляют с матерями. И не важно, что есть самки которые тратят детские деньги на себя, своих кобелей или тупо бухают Петренко: "Майже 600 тис. дітей потрапляють під вплив економічного насильства, не отримуючи аліментів" - Цензор.НЕТ 8309! А в суде они все такие правильные, хоть к ране прикрадывай
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Конституція України

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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Защиту детей надо законодательно усилить. Дети без взрослых не должны находиться одни до 10 лет- уголовное наказание. Такой закон укрепит на рынке труда профессию нянь -это нормальный Зароботок для обычных женщин и студентов. В цивилизованном мире это практикуется. И НЕ НАДО НИКАКИХ ЛИЦЕНЩИЙ И АТТЕСТАТОВ- только рекомендательное письмо
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В семье живущей на детские пособия какие там няни? София! Проснитесь...
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Это придется организовать несколько дополнительных ИТК для матерей-одиночек...
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Софія, дякуємо за привіт із прекрасного дальока!
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окститесь, я бы не оставил своего ребенка на попечении какой-то тетки, одно дело сад-школа где полно свидетелей и то концов не найдешь, и совсем другое "няня", хрен его знает что в голове у нее, у украинок особое отношение к чужим детям, в лучшем случае их не очень любят
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Есть еще один интересный и правильный в Новой Зеландии . ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ МУЖА ИДет НА КАРТОЧКУ ЖЕНЕ до старости ( даже если они развелись).
Этот закон возвращает понятие ЖЕНЩИНЫ -как слабой особы , а не рельсоукладчицы
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Судя по декларациям чиновников, по которым они бомжи, а их жонки-бизнесменки - сплошь долларовые миллионерки, "понятие ЖЕНЩИНЫ - как слабой особы", сильно перекручено.
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В новой Зеландии как в Норвегии основная работа у мужчин на вахте. В пятницу возвращаются и водят жен в рестораны. С зарплаты дене перечисляется часть денег прямо с фирмы. НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНЫ ( работает или нет) . После развода мужчина продолжает содержать женщину
У мужчин очень большие зароботки
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В защите особенных прав женщин можно еще дальше пойти - снимать бабло с любого мужика по факту, даже если он никогда женат не был... Правда, тогда геи всколыхнутся в справедливом гневе...
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а яка середня зарплата в нз? дтепер там тільки дурак жонитись буде.
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В новой Зеландии не меньше 60 тысяч долларов в год
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Угу, а в Папуа Нова Гвінея ще недавно трупи родичів жрали. А в Африканській країні диктатор зїдав своїх політичних опонентів.
Ви вже якось визначіться: або повна рівноправність, або жінка на утриманні чоловіка.
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Новая Зеландия -современная цивилизованная страна с европейским населением.
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О, ещё один яйцеотрыватель нарисовался!
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даёшь налог на яйца, семья порошенка недоедает
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главное, на сколько больше стали получать алиментов дети после
лишения права выезда за границу ?
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их родителя, ну и управление транспортом ?
скорее всего порошенко решил дешёвой рабсилы
заполучить
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Чоловік - таксист чи водій вантажівки. Всьо, тепер точно бувша дружина ніхера не получить. Петренко: "Майже 600 тис. дітей потрапляють під вплив економічного насильства, не отримуючи аліментів" - Цензор.НЕТ 4770
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и как у петренка с его зарплатой 600 000 детей без средств ?
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Сейчас понесуться вопли "несправливо обиженных".Они ведь хотели гулять и веселиться,а о последствиях не думали.А теперь должны платить,о детях своих заботиться,этож какое нарушение их прав то!!!!Животные заботяться о своем потомстве,а человека надо к этому принуждать.
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так никто ж не против - но ограничивать свободу передвижения человека потому что он не платит алименты - это дикость полная, есть суд - суд может взыскать по исполнительному листу алименты у работающего лица, причем тут ограничение выезда заграницу?
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Заботьтесь о детях-и не будет никаких взысканий и запретов.а дикость-это не запрет на выезд ,а создание ситуации ,когда принуждают вспомнить о своем долге перед ребенком.
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а що робити з шалавами що бігають наліво поки чоловік на роботі?
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Петренко, ты бы лучше предложил кредиты семьям с малолетними детьми под 1-2% годовых - семей бы меньше распадалось из-за нехватки жилья.
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і фінансування будівницьтва соуіального житла, а не "єлітного" г***вна.
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н-два, надо все-таки признать, что даже Янукович с его выплатами на рождение детей выглядел благодаря этому гораздо более привлекательно в глазах простаков, чем те, кто теперь вместо помощи людям взялся за кнут уповая на законы
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Сьогодні по ящіку був піар хід, як у мужика , за його відсутності описують все майно, все вивозять "на користь бідної мамаші".
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А нехилую морду нажрал этот борец за права детей... Где-то я уже что-то такое слышал... "Союз меча и орала"? Петренко: "Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов" - Цензор.НЕТ 2435
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"- И при любой заварухе начинают бить евреев и велосипедистов...
- А велосипедистов-то зачем?"
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Після 10 заміжжя та шостої дитини - всі чоловіки сволота!
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Когда я слушаю эту бодрую реляцию этого человека, мне становится тошно. Я уже писал, что в список засовывают всех подряд даже умерших и ждут когда они явятся с повинной. Но это конечно смешно и грустно. Я автоматом плачу алименты с зарплаты на своего ребёнка с которым моя бывшая жена не даёт видится. Устраивать бадхеды и разборки... я устал. Меня как отца это государство вообще не защищает. Уже 600 000 детей страдают от экономического насилия... Цифра с потолка, если честно. Куда больше детей страдает от морального насилия конченных родителей, которые свои обиды и неустроенность потом срывают на детях и дети находятся в заложниках обстоятельств. В таких условиях один из родителей как правило, это мать в 98%, имеет полную и безоговорочную власть над ребёнком, программирует его на такую же жуть в грядущих семейных отношениях лишая возможности общения с человеком который любит своего ребёнка не меньше матери а и куда больше. Этим Петренко не интересуется, куда проще объявить всех подряд "алиментщиками" и победно трясти цифрами взятыми с потолка, а потом заставить ходить каждые три месяца на поклон в исполнительную с бумажками подтверждающими то, что и так делается автоматически согласно законодательства. Те кто не платил - платить не будут. Вопрос снятия галочки в базе, это вопрос общения с девочкой или мальчиком в исполнительной, они это сделают при Вас. Уверен за вполне конкретную сумму с Вас снимут галочку на время и Вы поедите куда Вам надо. Лишить Вас прав или разрешения на оружие - это всё до первого суда. Можно ещё забрать паспорт или свидетельство о рождении и т.д. И в конце: "Я это слышу и вот что думаю. Их нельзя называть должниками. Им надо дать юридический статус "подонок" - согласен юридический статус "подонок" и юридический статус "ублюдок" необходимо автоматически присуждать чиновнику, который скрывает имущество почти на 700 000 долларов за именем своей тёщи и при этом даже не удосуживается даже указать сие в своей декларации, что обязан сделать в соответствии с законом и при этом позволяет себе ещё что то каркать, своим упитанным клювом.
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Подлые поступки одних не есть оправданием самим совершать подлость.Дети не виноваты,что появились на свет,вы их сделали,и будьте добры-не бросайте их на произвол,когда они маленькие и не могут обеспечить себя.Какое б не было правительство,какая не была б бедность-да последний сухой кусок хлеба будешь доедать-не жри его сам,а отдай ребенку,если ты не сволочь.И не надо прятаться за грехи других-они (правительство)хоть чужих обворовывают.а тут-своих,родных.И таких-сотни тысяч.
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Альона, не ходіть заміж і тим бульше не нагулюйте дітей від чоловіків, що хоч трохи дають привід сумніватися в своїй порядності як батька. Шукайте з тих, що не найкращий йо.арь чи багато заробляє. Бо то - часто тимчасове. Шукайте спільника у побудові сімьї і вихованні ваших спільних дітей. Якщо ж таких не трапляється на вашому встеленому каменями спотикання житті, а дитину мати все ж хочеться, то приживіть дитину з ким там у вас получиться і мовчки радійте, що все таки мама.
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Забавно наблюдать, как в подобных темах делятся уже не на "порохоботов" и "зрадофилов", а по проверенному гендерному признаку... Петренко: "Майже 600 тис. дітей потрапляють під вплив економічного насильства, не отримуючи аліментів" - Цензор.НЕТ 7607
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Нова методика завоювання лохтората, та відвернути увагу від реальних причин зубожіння народу!
В багатьох західних країнах навіть в рекламі заборонили використовувати дітей, бо це на рівні підсвідомості впливає на батьків.
В даному випадку маніпуляція материнським чуттям для досягнення поолітичних цілей і задоволення мерзенних політичних амбіцій!!
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Нова методика завоювання лохтората, та відвернути увагу від реальних причин зубожіння народу!
В багатьох західних країнах навіть в рекламі заборонили використовувати дітей, бо це на рівні підсвідомості впливає на батьків.
В даному випадку маніпуляція материнським чуттям для досягнення поолітичних цілей і задоволення мерзенних політичних амбіцій!!
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Тут еще вот в чем прикол. Многие неплательщики та в принципе и плательщики нигде не работают официально. Теперь вопрос на засыпку Минюсту, откуда и как платят алименты те кто нигде не работает. Если потянут цепочку то можно куча всего найти.
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вихід-массова подача до ЄСПЧ і тоді оцей петренко буде платити по 2-6 000 долларів кожному,тільки так.
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Причому особисто на нього, як зачинщика всяких неподобств.
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Петренко получил в прошлом месяце почти 60 тысяч грн. Наши Законы совершенны? Далеко нет. Так за что этому бородачу платит Украина такие деньги?
Сантехник ЖЭКа 1400 грн, потому что официально оформлен на полставки... Один в кресле рассуждает, второй в гамне копается весь месяц.
Отцы этих брошенных детей катаются в жире, лазят по кабакам и отдыхают на Мальдивах?
Может им платить нечего, потому что в Украине никто не думает о создании производств и чем занять рабочие руки с достойной оплатой. Они бы и рады помогать, но жизнь ...
Еще больше мне жаль матерей, которые выкручивайся как хочешь, но...
Вот и имеем, одни жируют и умничают, а другие сводят концы с концами.
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Весь цирк лише через те що влада хоче урізати матеріальну допомогу.
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Куме в тебе хата горить!
-Та я бачу.Ти ось,що менi скажи.Ти алименти платишь?
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На рахунок цього "публічного реєстру" - це взагалі-то законно чи Петренка мріє трохи зону потоптати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетренко: "Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов"
 
 
 
 
 
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