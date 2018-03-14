 Петренко: "Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов"

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 14 марта на заседании Кабинета Министров Украины, министр соцполитики Павел Петренко сообщил, что около 3 млн детей живут в неполных семьях.

"Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов", - сообщил он.

По словам министра уже есть результаты работы новых инициатив правительства в этом направлении.

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Минюст открыл публичный реестр злостных неплательщиков алиментов.

"Около 170 тыс. лиц уже попали в этот реестр. Он ежедневно обновляется, и нас не волнует социальный статус неплательщика - там есть и депутаты, и чиновники", - говорит Петренко.

По словам Петренко, Минюст обратился к одной из парламентских партий в связи с тем, что один из местных депутатов-неплательщиков попытался угрожать госисполнителям и скрывал свои доходы, чтобы не платить деньги собственным детям.

"Если реакции со стороны партии не будет, мы озвучим фамилию депутата и это будет политическая ответственность", - сказал Петренко.

82. тыс должников попали под запрет на выезд за границу, еще 80 тыс. - были лишены права управления автомобилем. Около 7 тысяч лиц объявлены в розыск.

"Я это слышу и вот что думаю. Их нельзя называть должниками. Им надо дать юридический статус "подонок",- эмоцианально прервал отчет министра глава правительства Владимир Гройсман.

Кроме того, министерство юстиции намерено мотивировать сознательных родителей, которые платят алименты вовремя. Речь идет о налоговых льготах.