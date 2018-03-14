 Петренко: "Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов"

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 14 марта на заседании Кабинета Министров Украины, министр соцполитики Павел Петренко сообщил, что около 3 млн детей живут в неполных семьях.
"Около 600 тыс. детей попадают под влияние экономического насилия, не получая алиментов", - сообщил он.
По словам министра уже есть результаты работы новых инициатив правительства в этом направлении.
Минюст открыл публичный реестр злостных неплательщиков алиментов.
"Около 170 тыс. лиц уже попали в этот реестр. Он ежедневно обновляется, и нас не волнует социальный статус неплательщика - там есть и депутаты, и чиновники", - говорит Петренко.
По словам Петренко, Минюст обратился к одной из парламентских партий в связи с тем, что один из местных депутатов-неплательщиков попытался угрожать госисполнителям и скрывал свои доходы, чтобы не платить деньги собственным детям.
"Если реакции со стороны партии не будет, мы озвучим фамилию депутата и это будет политическая ответственность", - сказал Петренко.
82. тыс должников попали под запрет на выезд за границу, еще 80 тыс. - были лишены права управления автомобилем. Около 7 тысяч лиц объявлены в розыск.
"Я это слышу и вот что думаю. Их нельзя называть должниками. Им надо дать юридический статус "подонок",- эмоцианально прервал отчет министра глава правительства Владимир Гройсман.
Кроме того, министерство юстиции намерено мотивировать сознательных родителей, которые платят алименты вовремя. Речь идет о налоговых льготах.
не при делах ?
Судові виконавці приходять і описують майно. От би така оперативність та наполегливість щодо справжніх злочинців, всієї цієї банди суддів_прокурорів.
народженщина заслуживает той властитого мужа, которого имеет".
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Этот закон возвращает понятие ЖЕНЩИНЫ -как слабой особы , а не рельсоукладчицы
У мужчин очень большие зароботки
Ви вже якось визначіться: або повна рівноправність, або жінка на утриманні чоловіка.
лишения права выезда за границу ?
скорее всего порошенко решил дешёвой рабсилы
заполучить
- А велосипедистов-то зачем?"
В багатьох західних країнах навіть в рекламі заборонили використовувати дітей, бо це на рівні підсвідомості впливає на батьків.
В даному випадку маніпуляція материнським чуттям для досягнення поолітичних цілей і задоволення мерзенних політичних амбіцій!!
В багатьох західних країнах навіть в рекламі заборонили використовувати дітей, бо це на рівні підсвідомості впливає на батьків.
В даному випадку маніпуляція материнським чуттям для досягнення поолітичних цілей і задоволення мерзенних політичних амбіцій!!
Сантехник ЖЭКа 1400 грн, потому что официально оформлен на полставки... Один в кресле рассуждает, второй в гамне копается весь месяц.
Отцы этих брошенных детей катаются в жире, лазят по кабакам и отдыхают на Мальдивах?
Может им платить нечего, потому что в Украине никто не думает о создании производств и чем занять рабочие руки с достойной оплатой. Они бы и рады помогать, но жизнь ...
Еще больше мне жаль матерей, которые выкручивайся как хочешь, но...
Вот и имеем, одни жируют и умничают, а другие сводят концы с концами.
-Та я бачу.Ти ось,що менi скажи.Ти алименти платишь?