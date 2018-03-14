 С погибшим воином 54-й ОМБр Иваном Рященко простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Он погиб вечером 8 марта на Светдлодарской дуге от ранения, полученного во время обстрела наблюдательного пункта из крупнокалиберных пулеметов.

Иван Викторович Рященко родился 24.03.1983 года в городе Вольногорск Днепропетровской области. С 1995 года жил в г. Вишневое.

Окончил Саксаганское Профессионально-техническое училище №77, в котором получил специальности "тракторист" и "водитель", работал на Вольногорском горно-металлургическом комбинате и на предприятии "Вольногорское стекло".

Служил по мобилизации в 28-й отдельной механизированной бригаде, а в сентябре 2016 подписал с ВСУ контракт.

Принимал участие в боевых действиях на Светлодарской дуге, в Троицком, промзоне Авдеевки. На войне получил контузию, после которой вернулся на передовую в начале марта 2018.

У него остались отец, жена и трое сыновей.

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