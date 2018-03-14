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Все про:Германия (2957) Меркель (1474)

 Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии

В среду, 14 марта, депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", таким образом, Меркель займет пост канцлера ФРГ четвертый срок подряд.

Ее кандидатуру в ходе голосования в бундестаге поддержали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались.

Как ожидается, позже в этот день должна пройти церемония, на которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером. Церемония состоится во дворце Бельвю, после чего новоизбранный канцлер вернется в Бундестаг и примерно в 12:00 будет приведен к присяге.

Кроме того, позже в среду состоится первое заседание нового германского кабинета министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Меркель подписала коалиционное соглашение с социал-демократами

Назначению Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции. Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не удавалось согласовать в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ключевым вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". Договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет выполнения даже первого пункта, - Меркель о Минских соглашениях

Источник: https://censor.net.ua/n3055478
 
 
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Почти 50 на 50. Сложно ей будет с такой поддержкой.
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Не так уж и сложно. Она ведь канцлер а не президент. Формирует правительство исключительно сама, президент германии не имеет права ветировать назначение министров и ей в процессе работы для принятия решений не так уж нужно опираться на большинство в Парламенте. Просто немцы сами по себе педантичней чем мы и их правительство нацелено на результат, а не только на дерибан сфер влияния.
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Вот так вот можно честно. Работая на благо самого богатого и развитого населения в Европе.
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И тем не менее переговоры о коалиции длились 8 месяцев.
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обычно пугают выборы в стиле " За Прежнева", в данном случае рад за Ангелу! Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии - Цензор.НЕТ 7911
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и никаких тебе палаток согласных с почти половиной несогласных. чё так?
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В высокоразвитых странах, умные люди, имеют реальную поддержку народа....Успешное пребывание на посту канцлера, в прошлое время, вызывает поддержку..
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У нас бы ни Меркель, ни "железная" Тетчер не продержались бы больше 1 срока-обвинили бы во всех смертных грехах, в т. ч. и воровстве. После этого им пришлось бы "исправляться", то есть наворовать пока не переизбрали. Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии - Цензор.НЕТ 5294
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И зарплата у Меркель в 10 раз меньше чем у нашего министра
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хуйло 18 лет и еще будет 6 на троне, Меркель - 12 лет и 4 года и затем на пенсию как великий политик
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Дивлюсь, т.зв. "демократичні лідери" все довше в кріслах сидять, схоже світовим ілітам набридло заморачуватись з ротацією зіцпредседателів
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии
 
 
 
 
 
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