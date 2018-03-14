 Меркель четвертый раз подряд избрана канцлером Германии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", таким образом, Меркель займет пост канцлера ФРГ четвертый срок подряд.
Ее кандидатуру в ходе голосования в бундестаге поддержали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались.
Как ожидается, позже в этот день должна пройти церемония, на которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером. Церемония состоится во дворце Бельвю, после чего новоизбранный канцлер вернется в Бундестаг и примерно в 12:00 будет приведен к присяге.
Кроме того, позже в среду состоится первое заседание нового германского кабинета министров.
Назначению Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции. Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не удавалось согласовать в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".
Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ключевым вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". Договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.
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Каруселі??? Блокування тітушками? Підкуп виборців? Вкидування бюлетенів? В ЦВК свій Підрахуй? Меркель-поділися секретом...
Такой вот подход коренным образом отличает претензии на четвертый срок от какого-то куйла, который никаких идей не представляя своими потугами удержать трон выставляет своих соотечественников смердами при недоумке.
Договорились, потому что порешили всё с налогами и мед. страхованием оставить, как и прежде
... кроме количества членов семей беженцев, которых те перетягивают к себе в Германию -- на СОЦИАЛ! -- по 1000 чел. в месяц -- не больше. ...до июля, пока чл. семей не принимают -- с августа -- херцлихь будьласка.
(семья беженцев из трёх человек -- на всём готовом + 800 евриков в месяц на еду и шмотки. У большинства немцев, пенсия ок. 800 евр. на всё)