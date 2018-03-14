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 Политика Украины, Общество
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 Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать"

Премьер пообещал преследование по всем направлениям злостным неплательщикам алиментов.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 14 марта на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что родителей, которые избегают уплаты алиментов своим детям, ждут серьезные санкции правительства.

"Еще одно решение, о котором сегодня будет докладывать министр юстиции - это вопрос алиментщиков. Доколе, будут такие, которые не платят деньги своим брошенным детям. Я хочу сказать четко всем тем, кто не платит алименты. Мы будем жестко вас наказывать. Мы будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы понимали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина не всегда уделяет внимание тем, кто больше всего в нем нуждается", - Гройсман анонсировал ряд решений для людей с инвалидностью

По его словам премьера, семейные ценности и поддержка детей является первоочередной задачей.

"Я сейчас говорю не как премьер, а как отец, - говорит Гройсман. - Те, кто не платит алименты детям, вы имеете в лице правительства и в моем лично лице врагов. И мы вам спуска не дадим. Будем преследовать по всем направлениям".

Источник: https://censor.net.ua/n3055473
 
 
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Да, я очень хитрый дядя Одиссей. А это очень грозный дядя Диомед.
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Алиментщики виноваты, шо страна в заднице. Не порошенки с ахметовыми, а алиментщики. Им жОстко поугрожать у Вовы Гройсманенко дупло жим-жим.
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Шо, будешь на пару с пэпой руки отрубувать, как и коррупционерам?
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Этому базарному придурку таки заняться нечем???
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опять про алименты...ну сейчас прибегут "настоящие мужчины" и начнут ,как обычно,своих бывших женщин грязью поливать,но теперь уже с гройсманом
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ниправда, есть мужики которые не поливают женщин грязью- а просто молча бьют в глаз)

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слышал только про настоящего мужчину..настоящая женщина в природе существует?
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Алиментщики мешают Гросе поднимать экономику? Серьезно? Тогда что это недоразумение вообще делает в должности премьера кроме тупых лозунгов?
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По гройсмановской идее деньги алиментщиков должны заменить деньги МВФ, который показывает ворам кукиш.
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Когда в стране с экономикой полная жопа, а люди массово бегут от "покращень" за границу на заработки, ну надо же хоть одну "ПЕРЕМОГУ" организовать.
Тем более все это пахнет приличными барышами. Исполнительная служба опишет имущество и за 20-30% от реальной стоимости продаст "нужным" людям. Если что-то останется от суммы продажи и выплаты исковой суммы, жадный придурок, положивший на детей, что-то получит. А ну еще оплатит комиссионные за посредничество. Короче Грося придумал еще один "относительно честный способ" отъёма денег у населения.
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А Лолита будет Украине алименты платить, за то, что он с Украиной сделал? Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать" - Цензор.НЕТ 2260
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Тварь ты Гр....н, лучше экономику поднимай и перестань воровать.
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Больше в стране заняться нечем,как элементчиков шугать....
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Ну млять да у нас в стране главные воры это алиментщики!! не корупционеры ни чинуши ни судьи... главное всех алиментщиков переловить!! Прям охеренная проблема!!
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Це вже наслідки розбитих шлюбів! А причина в тому, що держава зацікавлена у народженні великої кількості дітей! І держава зацікавлює у цьому жінок і законодавчо оберігає їх! А мільйони чоловіків повністю безправні та беззахисні! Жінці достатньо лише укласти шлюб і вона що хоче те і робить! Реєструє сама дітей на чоловіка (навіть якщо він 2-4 роки на заробітках). Біологічна експертиза тільки з дозволу жінки (а по статистиці кожна 3-я дитина зачата не від тата). При розлученні всі діти 100% виключно із жінкою! 18-24 роки чоловік платить аліменти і з дозволу жінки може спілкуватись з дітьми! Суму аліментів необмежено визначає суд! А сьогодні навіть проголосували, що жінка без дозволу тата може вивозити дітей за кордон!

Інакше як геноцид, відносно чоловіків, це назвати неможливо!
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да хер им по всей роже а не увеличение рождаемости! после последних пЭремог над мужиками будут они сами рожать Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать" - Цензор.НЕТ 5524 а вы, бабы, в клиники очередь занимайте на искуственное оплодотворение и скоро только брачные контракты..... Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать" - Цензор.НЕТ 5524
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Было несколько репортажей о алименщиках, но, показывали только мужиков с каких то сел и переферий. Им там сильно угражали, то да се. Вы, тварюки исполнители, пригласите ТВ где описываете майно властьимущих
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Как говорил один олигарх, легче всего стричь бабло с нищих лохов чем с властьимущих. У нищих денег конечно очень мало но количество нищи с лихвой перекрывает етот недостаток. Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать" - Цензор.НЕТ 4918
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Надо министерство алиментное создать. А не то нападет.
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А якщо аліментщік негр, араб чи якийсь ще іноземець - громадянин іншох держави, то шо тоді будуете робити? Ввести війська в Африку чи арабію? Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать" - Цензор.НЕТ 669 Чи вже повністю продати китайцям українські надра?
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Думаю после таких рехворм поубавится мужиков желающих окольцеваться в етой стране где мужики не имеют никаких прав а только обязанности.
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а підите всі у відстаку, всі 100000-200000 паразитів, хай прийдуть нові люди з іншою психологією, не будуть грабувати країну, підуть інвестиції, інновації, бізнес, податки, заробітні плати за яки можна купити житло и виростити дитину і дати їй освіту, і тоді може не буде стільки розлучень і аліментщиків.
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а шо с офшорниками уже разобрались или это святое Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать" - Цензор.НЕТ 3864
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Гройсман хоче перекласти відповідальність держави за дітей України на чоловіків, що їх державна корупція зробила жебраками. Тобто та жінка, що соромиться подати на аліменти буде поневірятись зовсім без грошей, а жінка Мухарського буде по суду отримувати десятки тисяч гривень у місяць? Може державі час взяти відповідальність за всіх дітей? Як це зробив уряд у 2005му?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать"
 
 
 
 
 
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