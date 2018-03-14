 Гройсман пригрозил алиментщикам: "Мы вам спуска не дадим, будем жестко наказывать"

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 14 марта на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что родителей, которые избегают уплаты алиментов своим детям, ждут серьезные санкции правительства.

"Еще одно решение, о котором сегодня будет докладывать министр юстиции - это вопрос алиментщиков. Доколе, будут такие, которые не платят деньги своим брошенным детям. Я хочу сказать четко всем тем, кто не платит алименты. Мы будем жестко вас наказывать. Мы будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы понимали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям", - сказал премьер.

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По его словам премьера, семейные ценности и поддержка детей является первоочередной задачей.

"Я сейчас говорю не как премьер, а как отец, - говорит Гройсман. - Те, кто не платит алименты детям, вы имеете в лице правительства и в моем лично лице врагов. И мы вам спуска не дадим. Будем преследовать по всем направлениям".