 Благодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов- добровольцев

"Уважаемые воины-добровольцы, славные сыновья и дочери Украины! Искренне поздравляю с праздником!

Четыре года назад, когда сильный и жестокий враг напал на Украину, я призывал всех сознательных патриотов брать оружие и защищать Родину. Тогда настоящие украинские патриоты прямо с Майдана ушли на фронт, и, не имея военной подготовки, качественного оружия, даже военной формы, остановили российское нашествие. Глубокое вам уважение и вечная слава!" - цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

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"Низкий поклон героям, павшим, защищая родную землю. Благодаря героизму и самопожертвованию наших добровольцев, - тем, кто первыми пошли и стали в проломе за свою страну, Украина выстояла и доказала всему миру, что способна себя защитить. Мы доказали, что наше государство было, есть и будет! Благодаря вашей отваге удалось выиграть столь необходимое время, чтобы создать мощную армию, восстановить оборонно-промышленный комплекс, разработать и выпускать новые образцы оружия", - сказал Турчинов.



"Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! Слава Украине! Героям Слава!" - заключил он.

