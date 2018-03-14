 Благодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов- добровольцев

"Уважаемые воины-добровольцы, славные сыновья и дочери Украины! Искренне поздравляю с праздником!
Четыре года назад, когда сильный и жестокий враг напал на Украину, я призывал всех сознательных патриотов брать оружие и защищать Родину. Тогда настоящие украинские патриоты прямо с Майдана ушли на фронт, и, не имея военной подготовки, качественного оружия, даже военной формы, остановили российское нашествие. Глубокое вам уважение и вечная слава!" - цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.
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"Низкий поклон героям, павшим, защищая родную землю. Благодаря героизму и самопожертвованию наших добровольцев, - тем, кто первыми пошли и стали в проломе за свою страну, Украина выстояла и доказала всему миру, что способна себя защитить. Мы доказали, что наше государство было, есть и будет! Благодаря вашей отваге удалось выиграть столь необходимое время, чтобы создать мощную армию, восстановить оборонно-промышленный комплекс, разработать и выпускать новые образцы оружия", - сказал Турчинов.
"Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! Слава Украине! Героям Слава!" - заключил он.
Смерть ворогам!
аваков, турчинов, порошенко - под трибунал.
Статья 111. Государственная измена. От 10 до 15 с конфискацией всего барахла, нажитого непосильным трудом.
почему-то сразу вспоминается фото с добровольцами на коленях под ВР... и слово "искренне" в речи этого хмыря начинает очень сильно злить, вроде как тебе говна кусок в красивой оберточке подсунули.
Так что, уверен, крымчан поимеют в извращенной форме еще раз и нарисуют за них 80+% и явку ЗА в Яликого фюрера ...Поимеют жестоко и неотвратимо!
Как сдали Крым... - "Предали все, не с куем было!", да?
Народный депутат Сергей Пашинский, который после бегства команды Януковича и прихода новой власти исполнял обязанности главы администрации президента, рассказал о том, что ЕС и США накануне аннексии АР Крым Россией настоятельно советовали не вводить военное положение.
Гордон - Турчинову: Почему вы не отдали приказ арестовать "зеленых человечков" в Крыму или уничтожить их? Если бы отдали - не было бы 10 000 убитых. Видео
Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина" обратился к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Александру Турчинову. Гордон напомнил, что в 2014 году, в период аннексии Крыма Россией, Турчинов был и.о. президента Украины, главнокомандующим Вооруженными силами. "Я хочу задать Турчинову один вопрос. Этот вопрос сейчас я задаю как гражданин Украины, но завтра его задаст общество, а послезавтра - история. Уважаемый Александр Валентинович, почему вы лично не отдали приказ арестовать "зеленых человечков" или уничтожить их с тем, чтобы сказать всему миру: "Смотрите: вот неизвестные террористы вторглись на территорию суверенного государства, мы пытались их арестовать - не получилось, и мы их уничтожили", - сказал Гордон.
ВИДЕО
https://youtu.be/ymHI4bwqRIU
https://youtu.be/QcikOcy7Ovc
И не пришло уважаемым господам на мысль, что присягу на верность народу нарушили они и сажать придется самим себя. Ведь Крым "сдали" никто иные, как верховный главнокомандующий Александр Турчинов, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и начальник Генштаба ВС Украины Михаил Куцин.