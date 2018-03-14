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 Политика Украины, Общество
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Все про:Турчинов (2914) добровольцы (488)

 Благодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов- добровольцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил воинов по случаю Дня украинского добровольца.

"Уважаемые воины-добровольцы, славные сыновья и дочери Украины! Искренне поздравляю с праздником!
Четыре года назад, когда сильный и жестокий враг напал на Украину, я призывал всех сознательных патриотов брать оружие и защищать Родину. Тогда настоящие украинские патриоты прямо с Майдана ушли на фронт, и, не имея военной подготовки, качественного оружия, даже военной формы, остановили российское нашествие. Глубокое вам уважение и вечная слава!" - цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

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"Низкий поклон героям, павшим, защищая родную землю. Благодаря героизму и самопожертвованию наших добровольцев, - тем, кто первыми пошли и стали в проломе за свою страну, Украина выстояла и доказала всему миру, что способна себя защитить. Мы доказали, что наше государство было, есть и будет! Благодаря вашей отваге удалось выиграть столь необходимое время, чтобы создать мощную армию, восстановить оборонно-промышленный комплекс, разработать и выпускать новые образцы оружия", - сказал Турчинов.

"Пусть Господь хранит вас и ваши семьи! Слава Украине! Героям Слава!" - заключил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3055471
 
 
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Благодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов- добровольцев - Цензор.НЕТ 1000Кочєґар 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 3 ч.3 часа назад
аваков, турчинов, порошенко - под трибунал.
Статья 111. Государственная измена. От 10 до 15 с конфискацией всего барахла, нажитого непосильным трудом.

Благодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов- добровольцев - Цензор.НЕТ 4411
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потроху цих медвечукових повалювачів розгонять ! ще так смішно інкременують порошенку і турчинову державну зраду сидячи в мураєва на каналі !цирк на дроті
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кто,лизка шоле мессия? Благодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов- добровольцев - Цензор.НЕТ 3140не надо ее хвалить,не по ней корона.
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Піна у зкаламутненій воді рано чи пізно осяде.
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"мощной армии" волонтеры ДО СИХ ПОР собирают на тепловизоры и бензопилы...
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и на квадрокоптеры - пердалексеич не даёть...
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и не покупаеть... видать на Сейшелах усё дороговато обошлось...
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Не треба було Крим здавати і Гіркіну допомагати.
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"Уважаемые воины-добровольцы, славные сыновья и дочери Украины! Искренне поздравляю с праздником!" -

почему-то сразу вспоминается фото с добровольцами на коленях под ВР... и слово "искренне" в речи этого хмыря начинает очень сильно злить, вроде как тебе говна кусок в красивой оберточке подсунули.
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Добровольці йдуть в бій з ворогом а не прозводять гнидники на моцкальскі гроші в центрі столиці.
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Дешевый треп путинско-шоколадной подстилки
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добровольцы не могли на коленях стоять...значит под вр были те самые,которые никак с колен встать не могут.
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Почему не могут? по донецку их такая же беркутня авакяновская на коленях заставляла ползать.
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сказки у себя в донецке рассказывать будешь,выдавая свой "оплот" за нацгвардию.да и там уже не верят,а при случае и петлю накинут.
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вы только глотку рвете за деньги, как же интернет новости бес Вас?
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Андрюха, докази що за гроші - в студію, інакше будеш тріплом.
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Для кремлевского упыря на предстоящих выборах имеют значение только результаты в одном регионе и этот регион - КРЫМ.
Так что, уверен, крымчан поимеют в извращенной форме еще раз и нарисуют за них 80+% и явку ЗА в Яликого фюрера ...Поимеют жестоко и неотвратимо!
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Турчинов. Да мы это знаем. Верни в "контору" документы (аналитику, копии "а", "ДЛ") по бабе джули. Просьба.
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та они давно в конторе Завдяки вашій відвазі вдалося виграти час, щоб створити потужну армію та відновити оборонно-промисловий комплекс, - Турчинов привітав воїнів-добровольців - Цензор.НЕТ 801.ты же видишь,как йуляха попритихла.
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Гыг, далеко не все. Там были подлинники из УВКР ДКР СБУ ( если я написал просьбу, я согласовал ее написание).
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та даже наличие их пусть не в конторе,а в другом месте -все равно дисциплинирует григяншу.порой угроза передачи действеннее,чем сама передача.
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Добровольцы отдали жизнь за то что происходит на "Широком лане" к примеру? За очередное свиное рыло,назначеное главой "Укроборонпрома"? За "лампасников",плюющих на солдат? Это за такую "мощь"?
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Трус, сдавший Крым без боя, ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, а не о моцной армии вякать...Сидеть будет, после барыго-кроликов, если сбежать не успеет... Завдяки вашій відвазі вдалося виграти час, щоб створити потужну армію та відновити оборонно-промисловий комплекс, - Турчинов привітав воїнів-добровольців - Цензор.НЕТ 4986
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...ты еще забыло добавить "...Я СКАЗАЛ!" и сделать характерный жест указательным пальцем правой руки резко вниз... Завдяки вашій відвазі вдалося виграти час, щоб створити потужну армію та відновити оборонно-промисловий комплекс, - Турчинов привітав воїнів-добровольців - Цензор.НЕТ 3511
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Ага, пароход " Украина " уже не поплывет. Весь пар в гудок ушел.
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ты бы за авианосцем своим понаблюдал,куда там пар уходит
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Трольня , яка тут підспівує про сдачу Криму , добре розуміє, що воювати за Крим було нікому і нічим , але сидить проплачена нечисть на всіх українських ресурсах і видає на гора туфту із абсолютно одинаковим текстом про зраду !
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у вас,подобных.только флажки и отличаются...а текст тот же...
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https://www.dialog.ua/news/120315_1495958153

Как сдали Крым... - "Предали все, не с куем было!", да?

Народный депутат Сергей Пашинский, который после бегства команды Януковича и прихода новой власти исполнял обязанности главы администрации президента, рассказал о том, что ЕС и США накануне аннексии АР Крым Россией настоятельно советовали не вводить военное положение.
Завдяки вашій відвазі вдалося виграти час, щоб створити потужну армію та відновити оборонно-промисловий комплекс, - Турчинов привітав воїнів-добровольців - Цензор.НЕТ 516
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... а после этого Пастырь и компания начали бросать Патриотов в тюрьмы...
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http://gordonua.com/news/politics/gordon-turchinovu-pochemu-vy-ne-otdali-prikaz-arestovat-zelenyh-chelovechkov-krymu-ili-unichtozhit-ih-v-esli-by-otdali-ne-bylo-by-10-000-ubityh-video-185335.html

Гордон - Турчинову: Почему вы не отдали приказ арестовать "зеленых человечков" в Крыму или уничтожить их? Если бы отдали - не было бы 10 000 убитых. Видео

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина" обратился к секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Александру Турчинову. Гордон напомнил, что в 2014 году, в период аннексии Крыма Россией, Турчинов был и.о. президента Украины, главнокомандующим Вооруженными силами. "Я хочу задать Турчинову один вопрос. Этот вопрос сейчас я задаю как гражданин Украины, но завтра его задаст общество, а послезавтра - история. Уважаемый Александр Валентинович, почему вы лично не отдали приказ арестовать "зеленых человечков" или уничтожить их с тем, чтобы сказать всему миру: "Смотрите: вот неизвестные террористы вторглись на территорию суверенного государства, мы пытались их арестовать - не получилось, и мы их уничтожили", - сказал Гордон.


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Гриценко: Турчинов тупо сдал Крым и за это будет сидеть

ВИДЕО
https://youtu.be/ymHI4bwqRIU
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Турчинов, Яценюк и им подобные продали Крым за деньги, за большие деньги!
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так у нас і сьогодні нема чим воювати за Крим, і завтра не буде, і післязавтра..... , може віддамо все по кусочку????
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https://112.ua/mnenie/o-tom-kto-sdal-krym-rossii-nemnogo-o-deystvennom-bezdeystvii-39807.html

И не пришло уважаемым господам на мысль, что присягу на верность народу нарушили они и сажать придется самим себя. Ведь Крым "сдали" никто иные, как верховный главнокомандующий Александр Турчинов, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и начальник Генштаба ВС Украины Михаил Куцин.

Завдяки вашій відвазі вдалося виграти час, щоб створити потужну армію та відновити оборонно-промисловий комплекс, - Турчинов привітав воїнів-добровольців - Цензор.НЕТ 3074
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Клас, дотепер хлопці без з/п, УБД, на відміну від хероїчної мусорні-беркутні, стоять на передку, волонтери просять, а нема з чого і дати. Підар ти Турчинов і тобі подібні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря вашей отваге удалось выиграть время, чтобы создать мощную армию и восстановить оборонно-промышленный комплекс, - Турчинов поздравил воинов- добровольцев
 
 
 
 
 
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