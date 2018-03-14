 "Украина не всегда уделяет внимание тем, кто больше всего в нем нуждается", - Гройсман анонсировал ряд решений для людей с инвалидностью

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 14 марта на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что важным направлением работы правительства является развитие экономики. Однако правительство не должно забывать о вопросах соцзащиты.

"За любой реформой стоят судьбы миллионов украинцев. Сегодня мы будем принимать ряд решений для людей с инвалидностью. Украина, имея постсоветские традиции, не всегда уделяет внимание тем, кто больше всего в нем нуждается", - сказал Гройсман.

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По словам премьера государство должно обеспечить новое качество жизни для людей с инвалидностью. Речь идет о программах ортопедии и протезирования. Также правительство сегодня примет решение о закупке спецтранспорта для перевозки людей с инвалидностью. Спецавтобусы будут отправлены в регионы Украины.

Также поручение правительства обеспечить доступность транспорта получит Министерство инфраструктуры.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, основная цель правительства - устранить очереди для получение протезно-ортопедических изделий. Основная проблема сегодня - это недостаточный уровень конкуренции на рынке производства таких средств реабилитации. По словам Ревы, лица с инвалидностью должны наконец получить равный доступ к получению высококачественных средств протезирования и реабилитации.

"Сегодня у нас это напоминает не рынок, а закрытый клуб, вход в который для обычных людей невозможен",- говорит он.

При этом в Украине крайне мало предприятий производят качественные протезы.

Также министр напомнил, что проблема высокотехнологичного протезирования сегодня крайне актуально, ведь такие протезы нужны многим пострадавшим в ходе боевых действий в зоне АТО.