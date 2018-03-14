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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Кабмин (10337) Гройсман (3894) заседание правительства (108)

 "Украина не всегда уделяет внимание тем, кто больше всего в нем нуждается", - Гройсман анонсировал ряд решений для людей с инвалидностью

Премьер пообещал доступность транспорта и програм протезирования.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 14 марта на заседании Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что важным направлением работы правительства является развитие экономики. Однако правительство не должно забывать о вопросах соцзащиты.

"За любой реформой стоят судьбы миллионов украинцев. Сегодня мы будем принимать ряд решений для людей с инвалидностью. Украина, имея постсоветские традиции, не всегда уделяет внимание тем, кто больше всего в нем нуждается", - сказал Гройсман.

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По словам премьера государство должно обеспечить новое качество жизни для людей с инвалидностью. Речь идет о программах ортопедии и протезирования. Также правительство сегодня примет решение о закупке спецтранспорта для перевозки людей с инвалидностью. Спецавтобусы будут отправлены в регионы Украины.

Также поручение правительства обеспечить доступность транспорта получит Министерство инфраструктуры.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, основная цель правительства - устранить очереди для получение протезно-ортопедических изделий. Основная проблема сегодня - это недостаточный уровень конкуренции на рынке производства таких средств реабилитации. По словам Ревы, лица с инвалидностью должны наконец получить равный доступ к получению высококачественных средств протезирования и реабилитации.

"Сегодня у нас это напоминает не рынок, а закрытый клуб, вход в который для обычных людей невозможен",- говорит он.

При этом в Украине крайне мало предприятий производят качественные протезы.

Также министр напомнил, что проблема высокотехнологичного протезирования сегодня крайне актуально, ведь такие протезы нужны многим пострадавшим в ходе боевых действий в зоне АТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3055470
 
 
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... сказал выпускник МАУПа краснодипломник...
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лучше пенсии добавте, уроды ,протез на хлеб не намажеш ...пенсия 70 евро ..я б ему протезом по голове у...бал"Украина не всегда уделяет внимание тем, кто больше всего в нем нуждается", - Гройсман анонсировал ряд решений для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 1999
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анонсирование ниочем .никакой конкретики вообще нет ...просто ляпнуло абы шо вот и все
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Был на Концерте Сухишвили 8 го марта ---- во Дворце Украина !!! Это конечно Высокие мастера !!! --- но немного огорчило МЕТРО Киева ---- на станциях Дворец Украина , Театральная и т д . -- нет лавочек --- тупо нет и все ... на Железнодорожном вокзале ЦЕНТРАЛЬНОМ -- Киева тупо убрали из залов ожидания 60 % лавочек ... На улице на ЖД вокзале совсем нет лавочек и на перонах тоже ... ... Ребята Гройсман и Рева -- вы хоть жопы из Мерседесов иногда вытаскивайте и проезжайте на Метро и бывайте на вокзалах и остановках общественного транспорта . Мне просто стыдно вас слушать по ТВ ... Неужели для этого нужно много времени и ума ... Дошли столица -- а пожилым и инвалидам тупо присесть не куда ... Схватило сердце -- садитесь в лужу сохраните жизнь .. Кстати -- Шаурма и прочие непонятные баристы на колесах и без с кучами мусора и гнилья в контейнерах прям на тротуаре возле Дворца Украина -- самый центр Киева Протасов Яр -- Владимирский рынок -- Красноармейская .. Позор и стыд .
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Инвалидность . Каждый год её нужно подтверждать .
Пенсия - 1906 гр .
Живи и ни в чём себе не отказывай .
А всё остальное - брехливые слова маланца .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина не всегда уделяет внимание тем, кто больше всего в нем нуждается", - Гройсман анонсировал ряд решений для людей с инвалидностью
 
 
 
 
 
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